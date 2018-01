Previa Estrasburgo - Lille: duelo de primera en la Copa de Francia

Google Plus

Foto: RC Estrasburgo

Partido a priori muy igualado el que se nos presenta en esta ronda de dieciseisavos de final de la Copa de Francia, un torneo muy bonito en el que los equipos más humildes del país pueden enfrentarse a grandes clubes de las categorías reinas del fútbol galo.

Estrasburgo y Lille se miden en un encuentro que presenta dinámicas muy contrapuestas entre ambos conjuntos. La clasificación de ambos en la competición liguera hace que este encuentro sea menos importante pero siempre queda la ilusión por llegar lejos.

La ilusión no se pierde

El Estrasburgo está realizando una gran temporada en la élite del fútbol francés tras lograr el ascenso de categoría el pasado verano. Un equipo dirigido por Thierry Laurey que está dejando buenas sensaciones en el campeonato liguero y que no deja de dar pasos hacia adelante para afincarse en Ligue 1.

El conjunto azulón llega a este encuentro de Copa ante el Lille tras haber eliminado a un conjunto de primer nivel, como era el Dijon, por 3-2 en el tiempo extra. Sufrieron más de la cuenta los de Laurey tras adelantarse en el marcador, pero finalmente fueron muy superiores en la prórroga para doblegar al conjunto visitante. Semanas más tarde, se repetiría el mismo marcador ante el mismo rival, el Dijon, pero esta vez en un partido correspondiente a la Ligue 1.

Esa victoria en liga ante un rival directo por eludir el descenso no es más que la confirmación de que el Estrasburgo quiere dejar atrás este tipo de rivales y completar una temporada tranquila. Ese es el principal objetivo del club, y a partir de ahí, todo lo que llegue que mejore el nivel del equipo será bienvenido. Es por eso que esta eliminatoria de Copa es concebida en el Estrasburgo como una oportunidad de seguir soñando por conseguir algo que de verdad merezca la pena.

Gran parte del buen juego desplegado por los de Alsacia viene dado gracias a la aportación del que es mejor jugador de la plantilla, Martin Terrier. El futbolista francés, cedido por el Lille, dejará la disciplina azulona a final de temporada para incorporarse al Olympique de Lyon, que ha desembolsado por el mediocentro aproximadamente unos 15 millones de euros. Sin duda una baja muy sensible para el Racing Estrasburgo.

La salvación es el objetivo prioritario

Temporada que se está haciendo muy larga y muy dura en la disciplina del LOSC Lille. El equipo se encuentra sumido en una grave crisis que le mantiene en puestos de promoción de descenso. El desembolso del club para traer buenos jugadores el pasado verano y la apuesta clara por Marcelo Bielsa no ha funcionado y no se ha encontrado la tecla para solucionar los problemas.

Con la llegada de Galtier, nada ha cambiado. Es por eso que este encuentro puede resultar intrascendente para un Lille cuya única aspiración, a estas alturas de la temporada, es salvar la categoría. La victoria ante el Le Mans (2-4) en la pasada ronda le da la oportunidad de seguir avanzando en esta competición del KO.

El nivel que está ofreciendo el equipo no se corresponde con lo que se presuponía de la plantilla. Los fichajes ilusionantes provenientes de Brasil como Thiago Mendes, Thiago Maia o Luiz Araujo no están dando todo lo que deben, unido al rendimiento de Malcuit o de Ezequiel Ponce, hombres que han recalado en la disciplina del Lille y que no están aportando nada positivo.

Se antojan complicadas las jornadas que restan hasta final de temporada para un Lille que apura las últimas horas de mercado para poder reforzar la plantilla y así tener más competitividad, algo que ayudará a cumplir el objetivo del club.

Declaraciones prepartido

En la previa del encuentro, varios han sido los protagonistas que han comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer sus impresiones sobre este partido de dieciseisavos.

El delantero del Lille, El Ghazi, comentó que su equipo está totalmente centrado en salvar la categoría y que, para ellos, el encuentro del domingo es mucho más importante, sin quitar de vista el encuentro ante el Estrasburgo de Copa.

''El equipo verdaderamente tiene potencial''

Además, el jugador de nacionalidad holandesa y marroquí, argumentó los motivos por los que su entrenador se enfadó por perder ante el Troyes, dándole la razón por ello. Considera que ganar ante el Estrasburgo en Copa sería elevar la moral tanto del equipo como de la afición, que tanto está sufriendo, y que lucharán por ella sin ninguna duda.

Los protagonistas del equipo local en rueda de prensa fueron el futbolista Bahoken y el míster Laurey. El futbolista del Estrasburgo aseguró que la Copa es un bonus y que, de ganar, supondría una subida moral importante. Advierte del peligro del Lille, que irá a resarcirse de su situación en liga y no le preocupa demasiado el estado del césped de cara al encuentro ante el Lille.

Por su parte, el entrenador del conjunto azulón no aseguró la presencia de Terrier en el partido y comentó que el Lille es un buen equipo, que hicieron un buen partido cuando se vieron las caras en liga y que las situaciones adversas le hicieron perder.

Precedentes entre ambos

Estrasburgo y Lille llevaban sin enfrentarse cara a cara 9 años hasta que disputaron el encuentro de la primera vuelta, en el que el Estrasburgo venció de forma clara a los visitantes por 3-0, con goles de Jonas Martin, Lienard y Grimm. La última victoria del Lille en territoria azulón data del año 2008, en la que vencieron por 0-1 en el estadio de la Meineau.

