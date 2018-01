PSG podría quedarse sin Neymar y Mbappé

Google Plus

Neymar y Mbappé podrían no estar disponibles para el encuentro ante Guingamp | Foto: PSG

El calendario comienza a ponerse pesado para el Paris Saint Germain y las lesiones están haciendo efecto en la plantilla del equipo parisino. Tras la derrota ante el Olympique de Lyon y la proximidad del encuentro de octavos de final de la UEFA Champions League, contra ni más ni menos que el Real Madrid.

Neymar se perdió este partido ante los de Bruno Genesio debido a una lesión muscular, algo que Unai Emery describió como “una simple distensión, una lesión menor”. Sin embargo, el propio entrenador no confirmó al brasileño para el próximo encuentro, ante el EA Guingamp. “Veremos cómo se siente al final de los entrenamientos”, añadió Emery.

Al respecto de Kyilian Mbappé, quien sufrió un duro golpe contra Anthony Lopes y debió ser sustituido con fuertes dolores, el ex entrenador del Sevilla declaró “el jugador quiere jugar, me dijo que está bien, pero fue un golpe muy duro el que recibió y debemos analizarlo con el neurólogo para ver lo que él dice luego de examinarlo, si es peligroso o no que juegue contra Guingamp”.

Por último, Unai Emery aclaró la situación de Thiago Motta, quien aún no pudo regresar a jugar: “Continúa con los fisioterapeutas”. De esta forma, ha quedado eliminada la posibilidad de que el italiano pueda volver a estar dentro del campo de juego.

Paris Saint Germain estará enfrentando al EA Guingamp por una nueva jornada de la Coupe de France, los 16vos de final, donde llegó luego de eliminar al Rennes con un contundente 6-1. La escuadra parisina va en busca de su cuarto título consecutivo, ya que lleva ganando esta competencia desde la temporada 2014/15, con el Girondins de Bordeaux siendo el último que logró romper esa hegemonía. Además, el PSG enfrentará el próximo sábado al Montpellier, por la Ligue 1.