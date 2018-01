Sin Neymar y Mbappé, el PSG se mete en los octavos de final de la Coupe de Francia

Google Plus

Horas de huracán arrasaron París en estas últimas horas. Todo comenzó el domingo cuando el París Saint-Germain perdió ante el Olympique de Lyon por 2-1 que lo dejó, justamente, a ocho unidades de los de Unai Emery que son los líderes absolutos de la Ligue 1.

Pero esa no solamente es la mala noticia para el PSG, sino que se le suma la lesión muy fuerte que sufrió una de sus figuras, Kyilian Mbappé, que por un muy fuerte choque en el último encuentro contra Anthony Lopes, el ex delantero del Mónaco, tuvo que salir sustituido y no se sabe cuando podrá regresar a al campo. A pesar de sus ganas de jugar, deberá ser evaluado con un neurólogo.

Por el lado de Neymar, que el ex entrenador del Sevilla comentó que el futbolista brasileño tiene una distensión que le impidió formar parte del partido ante “les lions”, es una incógnita cuando será su vuelta ya que el español no lo confirmó. Además, en las últimas horas surgió un rumor en Francia de que se habría arrepentido de su transferencia al PSG, como que, también, estaría en el radar del Real Madrid.

Otro de los conflictos en puerta que tiene la escuadra parisina es el enfrentamiento entre su entrenador y Lucas Moura, que está disgustado por no jugar, y Emery le contestó que deberá buscarse otro club.

En este contexto, el Paris Saint-Germain tenía que enfrentar al EA Guingamp por los dieciseisavos de final de la Coupe de Francia en el Estadio Parque de los Príncipes, ante un conjunto como el de de Antoine Kombouaré, que estaba completamente enfocado en este partido y en busca del pase a la próxima ronda.

PSG se quedó con la ventaja

Sin más minutos que esperar, Gautier dio inicio al juego en el Parque de los Príncipes. En menos de un minuto, los locales mostraron que no iban a tener piedad y Rabiot cabeceó un balón lanzado por Ángel Di María que se fue apenas desviado.

Pocos minutos más tarde, Di María recibió un pase de Julian Draxler, luego remató pero es parado bajo palos a ras de suelo. El Guingamp no se quedó atrás ante la envestida del PSG, y logró disparar a portería a través de Marcus Coco que era desviado por Kevin Trapp.

Pero los dirigidos por Emery iban a tener las próximas dos oportunidades. La primera era con Yuri como encargado, que envió un centro para Edinson Cavani, este cabeceó y el balón se perdió por la izquierda. Luego, Ángel Di María buscó generarle peligro a Johnsson, pero no pudo ya que su disparo se fue alto.

A los 21 minutos de la primera parte se produjo el momento de apertura del marcador. Fue tras un saque de equina del extremo argentino para Adrien Rabiot que, con la cabeza, anotó la ventaja para los parisinos. Sin tiempo de descanso, nuevamente Di María, se encargó de la pelota parada lanzada desde la zona izquierda y, en su afán de despejar, Lucas Deaux despejó en su propia puerta y marcó el 2-0 que favorecía a los locales.

Los jugadores festejan la apertura del marcador | Foto: twitter.com/psg_inside

Pero cuando todo apuntaba a que el París Saint-Germain iba a aprovechar para marcar una goleada, el Guingamp comenzó a reaccionar. Lebogang Phiri probó su disparo desde fuera del área pero Trapp se quedaba con ese balón. A pesar de que el PSG estaba en búsqueda de seguir aumentando el marcador que lo pudo hacer mediante Kimpembe, pero cabeceó afuera.

Llegada a la media hora de juego, Yeni N'Gbakoto se iba mano a mano para enfrentar al portero del equipo de Emery, pero le cometió infracción que el referee sancionó con penalti. Marcus Thuram fue el encargado de ejecutar la pena máxima, a la izquierda y junto al palo, y lo cambio un por gol.

La última chance estuvo en la cabeza de Julian Draxler, tras recibir un centro de Di María, desde el centro del área, y que el balón se perdió por el lado derecho de la portería. De esta forma, los de Emery se iban con una ventaja más ajustada de lo que fue el transcurso del encuentro.

Lo líquido

Lejos de quedarse en el segundo tiempo, el PSG salió al campo para mostrar toda su jerarquía. Por eso, en los primeros minutos, se juntaron Draxler, Di María desde el sector derecho, el argentino le envió un centro para Cavani que Johnsson se quedó, en sus manos, con ese balón.

Llegaba el turno para Di María que se asoció con su compatriota, Javier Pastore, envió en centro para el delantero uruguayo que, nuevamente, no podía vencer al portero y se quedaba con un balón que quemaba en el área del Guingamp en dos oportunidades seguidas. Luego, también Johnsson se adueñó de un mano a mano ante Cavani que parecía que estaba enfrentando a un muro.

Cavani no pudo ante Johnsson. Foto: twitter.com/psg_inside

Pero, no podía sacar todos los ataques del PSG el futbolista sueco. El encargado de derrotarlo fue Javier Pastore, de cabeza, luego de recibir un centro desde la izquierda de Draxler para darle la tranquilidad a los simpatizantes locales.

Pastore celebra el tercer gol del encuentro. Foto: twitter.com/psg_inside

Aunque, cuando Marcus Coco quiso ingresar al área, Thomas Meunier lo cortó con falta y el árbitro volvía a sancionar penalti para la visita. Esta vez, Yeni N'Gbakoto lanzó un derechazo al palo derecho de Trapp que se jugaba para su palo izquierdo, y de esta forma, los visitantes descontaban una vez más a quince minutos del final con la esperanza de conseguir el empate.

Más allá de las ilusiones que tenían los de Antoine Kombouaré, a un minuto del cierre del encuentro, saque de esquina a favor del París Saint-Germain, que fue ejecutado por Ángel Di María, le quedó en la cabeza a Marquinhos y el defensor sentenció el resultado final.

Des esta forma, los de Unai Emery se clasificaron a la próxima ronda que serán los octavos de final a la espera de saber quién será el próxima rival del vigente campeón de esta competición.