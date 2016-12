Póker de Mertens; manita para el Napoli

Google Plus

Comenzó el encuentro y rápidamente los dueños de casa se fueron adelante buscando la anotación tempranera. Es bien sabido que una anotación así descontrola al contrario, o bien es el inicio de un gran encuentro, una situación parecida se presentó en el San Paolo.

En una jugada practicada en la semana, los de Sarri se fueron rápidamente arriba en el marcador. En un cobro de tiro de esquina Callejón aprovechó para cobrar en corto y posteriormente centrar para que Dries Mertens rematara de pierna derecha y mandara el balón a donde Hart no lo esperaba y este terminó al fondo de la red.

Seguía el encuentro y el club local se posicionaba como dueño del encuentro, pues mantenía el balón y además lo mantenía en el arco contrario. En pocos minutos el Torino no reaccionaba, mientras que el Napoli generaba jugadas peligrosas acompañadas de gol.

Corría el minuto 19 cuando el belga, Dries Mertens, buscó un balón procedente de la banda izquierda, pero fue búsqueda en vano, pues el balón iba demasiado alto y no iba a alcanzarlo, aunque Barreca no pensó lo mismo, pues empujó al jugador sin balón dentro del área y el central decretó penal a favor de los locales. El encargado de cobrarlo no pudo ser otro más que el mismo jugador, Mertens cobró de manera correcta engañando al arquero inglés para alargar la ventaja y la cuenta personal.

El Napoli y el Torino mantenían el nivel, pero uno estaba ganando por dos goles y llegaba con más frecuencia al arco contrario, mientras que el cuadro de Mihajlovic no encontraba una salida correcta y generaba cuantas faltas podía, tanto en ofensiva como en defensiva.

Si bien las primeras anotaciones llegaron al 13' y al 18', la tercera tampoco tardaría en llegar. El estadio San Paolo celebró por tercera ocasión una anotación que surgió tras un disparo que Joe Hart sacó de manera providencial, pero en el rebote no se puede decir lo mismo, ya que la pelota quedó a merced de Mertens que disparó al arco, pero Rossettini se interpuso entre él y la portería, de nuevo el rebote quedó al belga y en esta ocasión disparó colocando el balón al fondo del arco. Con esto quedaba claro quien era el mejor en el terreno de juego a nivel colectivo e individual.

Mertens vía SSC Napoli

Los minutos siguientes se jugaron a lo mismo. Un Napoli bastante ofensivo que acrecentaba el nivel de juego y que presionaba en todo momento a un equipo visitante que se encontraba contra las cuerdas y que ya no jugaba a reducir la ventaja del contrario, sino a no recibir más goles. Terminó la primera parte y seguramente ambos técnicos tuvieron mucho de que platicar con sus jugadores, por un lado destacaron las buenas actuaciones y tratando de corregir los pocos errores, mientras que Mihajlovic tuvo la obligación de corregir las malas actuaciones de todo el plantel y esperando, por lo menos, encontrar un gol en el complemento.

Comenzó la segunda mitad y encontramos un juego muy parecido al de la primera mitad, aunque el Toro poco a poco mejoraba el rendimiento. Producto de esto fue la anotación de Andrea Belotti al minuto 58'.

El encuentro seguía su curso y ahora los que mantenían el balón eran los jugadores de la plantilla visitante y la escuadra local esperaba el error para salir al contragolpe. Dicha jugada sucedió en repetidas ocasiones, pero no dio resultado hasta el minuto 70 cuando cayó la cuarta anotación de la escuadra azzurra. El gol llegó tras la salida de Chiriches que avanzó con el balón, pasó a Mertens, el belga a Callejón y este mandó la diagonal para que el rumano terminara la jugada que él mismo inició. Con esto, si no es que antes, el partido ya estaba terminado e inclinado para la escuadra de Sarri.

Pero bien dicen que el partido no se acaba hasta que se acaba, eso pensaron los jugadores del Torino que crearon una buena oportunidad al 76' con ayuda del arquero español. La segunda anotación del cuadro visitante llegó tras un cobro de tiro libre que terminó en las manos del arquero, pero Pepe Reina no tuvo control total del balón y este rebotó para que Rossettini mandara el balón al fondo.

Tras la anotación del conjunto de Mihajlovic, los del Toro despertaron por un momento, pero sólo fue un momento ya que los locales, de la mano de Mertens, aumentaron la ventaja. El belga marcó por cuarta vez en el encuentro y vaya manera de hacerlo, el delantero que suma 10 goles en la presente temporada (Serie A) disparó picando el balón aún sin tener ángulo de disparo pero en esta tarde todo le salió bien al dorsal 14 y el balón pasó por encima de Hart colándose al fondo de la red.

Tuvieron que pasar muy pocos minutos para que los visitantes marcaran de nuevo. Un penal concedido fue la llave para que Iago Falque marcara desde los once pasos. Esto al minuto 84. Sin duda un partido con muchas emociones.

Ya en la recta final y con cuatro minutos añadidos por el central, los visitantes fueron en búsqueda del arco contrario, pero no encontraron la anotación que pondría un final trepidante. De igual manera el encuentro terminó dejando grandes jugadas y goles excelentes. Este triunfo beneficia a los locales que escalan al tercer puesto a espera de lo sucedido en el encuentro Lazio – Fiorentina, mientras que los de Mihajlovic se quedan en el noveno puesto esperando los resultados que sólo empeorarían su situación.