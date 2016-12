Inter, un grande que piensa como chico

Google Plus

Jugadores del Inter de Milán tras caer ante el modesto Hapoel Beer Sheva, en la Europa League. Foto: Getty.

Para nadie es un secreto que el único consuelo que le queda al Inter son los recuerdos de sus glorias pasadas. El equipo de Lombardia lleva un largo tiempo sumido en pésimos resultados; producto de una inestabilidad administrativa y deportiva, que terminó por destrozar los cimientos dejados en su momento por José Mourinho.

La decadencia en la que ha entrado el Inter es tan grande, que sus expectativas se han reducido a las de un equipo de mitad de tabla. Los 'nerazzurri' llevan casi seis temporadas sin pelear por el Scudetto y no disputan la Champions desde el curso 2011/12. Su último partido en el torneo más prestigioso del mundo, fue hace 1747 días (2-1, ante Marsella, en marzo de 2012).

A partir de entonces, la lucha del Inter en la Serie A se ha convertido en una gris carrera para alcanzar algún cupo que lo meta en la UEFA Europa League. Torneo en el cual tampoco ha destacado. Los fichajes estelares, como Eto'o, Ibrahimovic, Snejder, Figo (y yendo un poco más atrás) Ronaldo, son cosa del pasado. Poco a poco, la plantilla de lujo que consiguió el 'trébol de oro' ha ido desmantelándose, a tal punto que ya no queda ningún "sobreviviente" en la nómina actual.

Por supuesto, esta no es la primera crisis por la que atraviesa el Inter en su historia. De hecho, hubo otras peores, como la de los 70's (en la que los 'nerazzurri' estuvieron nueve años sin ganar nada). O la de los 90's, mejor conocida como la "década negra" del Inter, en la que vio con impotencia como Juventus y Milan se adueñaban del fútbol italiano. Pero lo que sorprende de esta última debacle, fue la rapidez con la que se dio. Con un equipo que tras ganar la Champions, se desmoronó por completo.

Mourinho y Moratti, tras ganar la Champions en 2010. Foto: Getty.

La salida de Mourinho y el inicio de la caída

Uno de los factores que explican el pobre andar del Inter radica en la gran cantidad de técnicos que ficharon por esa escuadra y fueron despedidos poco tiempo después. Desde que José Mourinho dejó el equipo, han pasado en total nueve técnicos: Benítez, Leonardo Araújo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, Frank de Boer y Stefano Pioli, quien es el entrenador actual. El que más duró en el cargo fue Mancini, que estuvo al frente durante dos temporadas. El que menos duró fue Gasperini, que dirigió tan sólo cinco partidos.

Las expectativas del Inter se han reducido a las de un equipo de mitad de tabla

Ninguno de ellos pudo, tan siquiera, acercarse a lo logrado por el portugués. La primera temporada post-Mourinho, fue aceptable. Leonardo Araújo maquilló los resultados desastrosos que dejó Benítez al comienzo y terminó siendo subcampeón de la Serie A, campeón de la Coppa Italia (único título que pudo conservar del 'triplete') y cuartofinalista de la Champions League. Pero eso fue solo un 'bálsamo' para el caos que vendría después. Poco a poco, temporada tras temporada, el Inter iría perdiéndolo todo.

En la temporada siguiente (2011/12), el Inter ya no sería segundo en la Serie A, sino sexto. Ya no llegaría a cuartos en la Champions, sino que quedaría eliminado en octavos. Ya no sería campeón de la Coppa Italia, sino que caería en cuartos de final, ante el Napoli. Aquél año, el Inter tuvo dos entrenadores (Gasperini y Ranieri), y con ninguno encontró el camino.

La situación continuaría empeorando. En el curso 2012/13, el Inter no sería sexto en el cameponato italiano, sino que terminaría noveno, y se quedaría sin disputar copas europeas el año siguiente. En la Coppa Italia mejoraría su participación llegando a semifinales, pero no podría hacer lo mismo en Champions, ya ni siquiera se había clasificado a la misma. Las siguientes tres temporadas, no serían mejores.

La preocupación de Ranieri, durante un partido del Inter. Foto: Getty/AFP.

Una administración polémica

En octubre de 2013, un agotado Massimo Moratti puso toda su fe en manos de Erick Thohir, un poderoso empresario indonesio, especialista en el sector de las telecomunicaciones. Thohir ya contaba con experiencia en el ámbito deportivo debido a que en 2011 se había apropiado del Philadelphia 76ers, equipo de la NBA. Con su firma, International Sports Capital, logró adueñarse del 70% de las acciones del club italiano. La meta era crear un proyecto deportivo ambicioso, abarrotado de fichajes de categoría, que devolviesen al Inter a donde pertenecía.

Poco a poco, temporada tras temporada, el Inter ha ido perdiéndolo todo

Y es verdad, a Tohir no le tembló la mano para gastar dinero en fichajes. Según Transfemarkt, el magnate asiático ha invertido 286 millones de euros en fichajes y tarifas de préstamo, durante las últimas siete ventanas de traspasos. Infortunadamente, esa gran cantidad de dinero no se ha traducido ni en mejor juego, ni en mejores resultados. Mucho menos en títulos. El único efecto que tuvo, fue aumentar la deuda interna del club y meterlo en serios problemas con la UEFA, debido su incumplimiento de la política del 'Fair Play Financiero'.

Parece que los billetes 'inyectados' por el indonesio le han traído más problemas que soluciones al Inter. La UEFA ya multó al equipo italiano con 20 millones de euros en la temporada 2014/15. A parte de eso, esta temporada no le dejó inscribir en competiciones europeas a jugadores por los que pagó mucho dinero, como Joao Mário o Gabriel Barbosa, ya que para poder hacer eso, debía vender a otros futbolistas de su plantel que costaran lo mismo. Algo totalmente imposible, y hasta ilógico.

Thohir ha buscado, por todos los medios, mermar la deuda del club para poder soñar en grande. Ya que el Inter es incapaz de clasificar a la Champions (algo que traería una buena suma de dinero a las arcas del club y sería un alivio en el aspecto financiero), el propietario indonesio ha buscado apoyo monetario en sus colegas chinos.

El Inter no clasifica a la Champions desde la temporada 2011/12

En junio pasado, el Suning Holdings Group (propietario del célebre Jiangsu Suning) compró el 70% de las acciones del Inter de Milán. Dejando a Thohir con el 30% restante. El día en que se hizo oficial el acuerdo, Zhang Jindong, dueño de la entidad, dijo con optimismo: "Queremos devolver al Inter a la élite y llenarlo de estrellas". Está por verse si la poderosa compañía podrá salvar el cuello de Thohir.

Erick Thohir, el polémico dirigente del Inter. Foto: supersport.al

Una nómina alejada de la élite

Paradójicamente, a pesar de los millones gastados, no puede decirse que el Inter tenga un plantel para aspirar a grandes cosas. De hecho, los jugadores 'nerazzurri' que pueden catalogarse como 'Top', se cuentan con los dedos de una mano. El más destacable es Mauro Icardi, que ni siquiera fue adquirido en la 'era Thohir'.

Desde que José Mourinho dejó el equipo han pasado nueve técnicos

Pero si se mira con detenimiento la plantilla y se analiza a jugadores de poco renombre, que son titulares casi indiscutibles, como Ansaldi, D'Ambrosio o Perisic; es fácil darse cuenta de lo limitado que está este equipo futbolísticamente. Si se compara el once titilar de hace seis o siete temporadas con el actual, la diferencia de jerarquía es abismal.

*Imagen izquierda, once titular del Inter en 2010. Derecha, once titular del Inter en 2016.

A eso, cabe agregar que la directiva adquirió, por cifras bastante altas, a jugadores que todavía no se quitan el rótulo de 'promesas'. Algo que es bastante cuestionable. Kondogbia llegó del Mónaco, hace un año, por 36 millones de euros. Joao Mário llegó este verano, desde el Sporting Lisboa, por 40 millones de euros. Gabriel Barbosa fue fichado del Santos, a cambio de 30 millones.

La idea de haber invertido más de 100 millones de euros en tres jugadores que no se han consolidado en la élite, podría considerarse arriesgada. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Madrid pagó por Modric lo mismo que el Inter por Joao Mário.

Todo se está haciendo al revés

En resumen, el Inter está yendo por el camino incorrecto. Se ve que el club, desde su administración interna, está desesperado por volver a la élite, pero las medidas que toma no son las adecuadas.

En seis años, no ha habido un técnico que cuente con el tiempo, ni los jugadores suficientes, para armar un proyecto deportivo sólido. Ocho entrenadores despedidos, ocho planes que fueron cortados de raíz, y que no se recuperarán. Es entendible que cuando se llega a un punto crítico, un entrenador debe ser relevado, pero de ahí a que eso suceda ocho veces consecutivas es para sentarse a pensar.

Nada más hay que fijarse en el úlimo despido, el de Frank de Boer. El holandés venía de un gran paso por el Ajax y llegaba a un fútbol desconocido para él. Cualquiera que supiese de este deporte, era consciente de que le costaría adaptarse y que quizás los resultados tardarían en llegar, pero era el nombre más adecuado para liderar el resurgimiento del Inter (además de que, hoy en día, es muy difícil hallar a un técnico de jerarquía y que esté libre). Sin embargo, después de tres meses, fue despedido y salió del club sin siquiera terminar de conocer la liga a la que llegaba.

A pesar de los millones gastados, no puede decirse que el Inter tenga un gran plantel

Lo más irónico es que su reemplazo es un DT con menos papeles que él: Stefano Pioli. Quien gran parte de su carrera la desarrolló en equipos de Serie B, o en los más débiles de la Serie A. Lo más brillante que tiene en su palmarés fue su paso por la Lazio en el que llegó a una final de Coppa Italia y clasificó al equipo a una fase previa de Champions.

Este es el Inter de hoy. Un equipo liderado por gente que ha tenido poco contacto con el fútbol, que despilfarra dinero en fichajes que no han estado a la altura y que ha perdido por completo su identidad de juego. Un equipo que termina último en su grupo de Europa League y es apaleado por el Hapoel Beer Sheva y el Southampton. Un equipo que ve como su gran rival (AC Milan) es capaz de lograr lo que ellos no han podido: reconstruirse a sí mismos.

El Inter se ha vuelto un equipo grande, con mentalidad de chico, y si se descuida, tarde o temprano terminará convertido en uno.