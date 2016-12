Diez minutos de oro para volver a resucitar

El Inter goleó al Lazio en un partido que fue un tanto engañoso. Los tres goles de los nerazzurri llegaron en diez minutos seguidos poco después de empezar la segunda mitad. El Lazio creó más peligro durante la primera parte, pero el gol de Banega y el doblete de Icardi acabaron con las esperanzas de los de Simone Inzaghi.

Stefano Pioli sacó su mejor once posible ante los biancocelesti, puesto que no podía alinear a Gary Medel por lesión y Felipe Melo y João Mário se perdían el encuentro por sanción. Por lo tanto, el exentrenador del Lazio confiaba en Icardi como punta de ataque acompañado de Éver Banega como enganche y Antonio Candreva e Ivan Perišić en las bandas.

Por su parte, Simone Inzaghi realizaba algunas rotaciones con respecto al último partido de liga y alineaba como titular a Wallace en el centro de la defensa junto a De Vrij y dejaba fuera finalmente a Radu, que no llegó al encuentro en un óptimo estado de forma. Cataldi y Keita Baldé eran las otras dos ausencias del encuentro ante la Fiorentina y por ellos salían Patric y Parolo, ya que Inzaghi formaba una defensa de cuatro.

El Inter controla, el Lazio crea peligro

El Lazio entró al encuentro como un auténtico tiro. Cuando no se había cumplido ni siquiera un solo minuto, los pupilos de Simone Inzaghi ya habían puesto en apuros a Samir Handanovič. Felipe Anderson realizaba una gran internada por la banda derecha y dejaba el balón a Ciro Immobile, que no se lo pensaba y disparaba de primeras desde la esquina del área. El tiro cruzado del ex del Sevilla obligó al guardameta esloveno a estirarse y avisó al Inter de que el encuentro no sería para nada fácil.

Banega intenta robar el balón a Milinković-Savić en un lance del partido | Foto: FC Inter

Sin embargo, ni Inter ni Lazio brillaron en la primera parte, aunque el ritmo del juego lo llevaban los nerazzurri. Pero los de Pioli, pese a que controlaban el juego, no eran capaces de superar a la defensa del Lazio y el club romano siempre que cruzaba la mitad de campo creaba peligro, sobre todo gracias al dinamismo de Ciro Immobile. De hecho, el delantero italiano volvió a obligar a Handanovič a estirarse en una jugada casi idéntica a la del primer minuto.

El Lazio no consigue afinar la puntería

El Inter intentó reaccionar a las rápidas llegadas del cuadro romano, pero la ocasión más clara del primer tiempo también llevaría la firma de un jugador del Lazio, en este caso Felipe Anderson. El brasileño arrancó desde la banda derecha y terminó en la esquina izquierda del área pequeña disparando hacia portería, pero Murillo llegó justo a tiempo para interceptar el tiro.

Lulić presiona a Ansaldi para quitarle la pelota | Foto: FC Inter

La primera mitad finalizaba con un empate sin goles y sin mucho brillo por parte de ninguno de los dos equipos. Los chicos de Simone Inzaghi habían sido los que más peligro habían creado, pero el Inter era quien manejaba la posesión de balón. Immobile era quien lo había intentado con más ahínco, pero el ex del Borussia Dortmund no había podido marcar.

Diez minutos fulgurantes para llevarse la victoria

Tras la reanudación, el encuentro siguió el mismo guion con el que había terminado el primer tiempo. Sin embargo, cuando no se llevaban ni diez minutos de segunda parte, el partido daría un vuelco tremendo. El Inter se revolucionaría y en otros diez minutos de juego de gran calidad decidiría el partido. En el minuto 54 llegaba el primer tanto: Banega le robaba el balón a Milinković-Savić en la frontal del área y disparaba a la escuadra, haciendo inútil la estirada de Federico Marchetti.

Banega celebra con alegría el 1-0 | Foto: FC Inter

Tan solo dos minutos después D'Ambrosio centra de forma maravillosa al primer palo y Mauro Icardi se adelantaba a su defensor para cabecear la pelota y doblar la ventaja del cuadro milanés. Simone Inzaghi quiso reactivar a su equipo con la entrada de Keita Baldé en detrimento de Patric, y el delantero a punto estuvo de reducir ventajas, pero Hadanovič repelía su disparo.

Prácticamente en la siguiente jugada el Inter sentenciaba el duelo. Banega se disponía a sacar una falta lateral y esperaba el movimiento de Mauro Icardi, que aparecía en el punto de penalti para recibir el pase raso del centrocampista italiano y anotar el tercero. Los nerazzurri asestaban un golpe definitivo al Lazio con un gran jugada ensayada.

Gabigol vuelve a jugar y el Inter ya es séptimo

El vendaval del Inter en diez minutos había decidido totalmente el partido y la victoria ya estaba asegurada para los de Stefano Pioli. Los minutos posteriores al 3-0 solamente sirvieron para que Mauro Icardi a punto estuviese de anotar un hat-trick y de que Gabriel Barbosa, mejor conocido, como Gabigol, volviese a jugar con el Inter.

Los jugadores nerazzurri celebran juntos uno de los tres goles | Foto: FC Inter

Esta victoria mantiene al Inter en la séptima posición y le saca ya cuatro puntos a la Fiorentina, que está con un partido menos. El Lazio, por su parte, pierde una oportunidad de lujo de alcanzar la segunda plaza momentáneamente y se queda en la cuarta posición, por detrás de Juventus, Roma y Nápoles.