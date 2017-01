Previa AC Milan - Torino: unos octavos atípicos camino de Roma

Google Plus

La Coppa Italia parece en ocasiones una especie de "quiero y no puedo". El sistema de KO es casi impecable, como debe ser en una competición de este tipo, por otra parte; pues solamente presenta una eliminatoria a doble partido, la de semifinales. Sin embargo, la selección de equipos pequeños hasta los octavos de final desvirtúa claramente el devenir del torneo, que, en su ronda con los dieciséis mejores presenta a los ocho primeros clasificados de la Serie A. Además, los equipos grandes siempre disputan la eliminatoria en su campo, lo que hace más difícil todavía lo ocurrido la temporada pasada.

Contra todo pronóstico, Spezia y Alessandria lograron derrotar a Roma y Genoa, respectivamente, y se enfrentaron en cuartos. El pequeño Alessandria hizo la machada de llegar a las semifinales, donde esperaba precisamente el Milan, que lo derrotó sin problemas y pasó a la gran final, disputada ante la Juventus en el Olímpico de Roma y que acabó con un 1-0 favorable a los bianconeri.

En cuanto al Torino, los de Mihajlovic han tenido que ir superando rondas previas para llegar a octavos. Probablemente junto al Juventus-Atalanta, este partido es el que más expectación levanta, pues el triunfo rossonero no es seguro, ni mucho menos. Habrá que ver si el Toro es capaz de usar sus armas ante los hombres de Vincenzo Montella, vigentes supercampeones de Italia.

El subcampeón vuelve a escena con el Olímpico en la mira

Una temporada más, y parece hasta habitual cuando no lo debería ser, el Milan no disputa competición europea, por lo que esta eliminatoria será el primer partido que los rossoneri disputen fuera del fin de semana de competición, con la excepción de la final de la Supercoppa ante la Juventus en Catar. El equipo de Vincenzo Montella deberá reaccionar bien tras el triunfo del domingo ante el Cagliari para lograr superar al Torino y llegar a los cuartos de final de la Coppa.

Bacca celebra el gol de la victoria ante el Cagliari | Foto: AC Milan

Este será el primer partido de Coppa para el Milan desde la gran final de la pasada edición, disputada ante la Juventus en Roma. La verdad es que su llegada a la gran final no fue la más complicada que se recuerda en San Siro. El equipo rossonero superó a Sampdoria, Carpi y Alessandria, aunque con la Juve no pudo debido a un solitario tanto de Morata en la prórroga, que acabó dándole la undécima Coppa Italia a la Juventus.

En la Serie A, el Milan marcha quinto con 36 puntos, aunque con un partido menos por la disputa de la Supercoppa que le podría poner en tercer lugar. En su último encuentro, los de Montella lograron superar al Cagliari por 1-0, gracias al tanto anotado por Carlos Bacca en el minuto 88.

En busca del sueño de la sexta

Cinco títulos de copa tiene el Torino en sus vitrinas, el último de ellos data del año 1993, cuando, a doble partido, los granata derrotaron a la Roma con un 3-0 en Turín, a pesar de caer por 5-2 en el partido de vuelta. Desde entonces, los turineses no han logrado llegar a una gran final de la Coppa. Esta temporada, Pro Vercelli y Pisa han sido los dos obstáculos para llegar a esta eliminatoria de octavos.

Foto: Torino FC

En Liga, el equipo de Mihajlovic parece haber encontrado de nuevo su juego después de tres derrotas consecutivas que le habían alejado de las plazas europeas. Sus 29 puntos le hacen estar a seis del Atalanta, que marcha sexta y podría marcar el corte de las competiciones europeas siempre que la Coppa sea conquistada por uno de los cinco primeros clasificados.

En su último encuentro, el Torino no pudo pasar del empate en casa del Sassuolo. El Mapei Stadium no permitió goles de ninguno de los dos equipos, a pesar de que el equipo granata lo intentó con más intención. Eso sí, la puntería brilló por su ausencia en los de Mihajlovic, que dispararon en 23 ocasiones, solo en una de ellas fue entre los tres palos.

Marcada superioridad rossonera en enfrentamientos directos

A pesar de que en número de campeonatos y subcampeonatos de copa estén igualados -ambos tienen cinco títulos y ocho subcampeonatos-, lo cierto es que el Milan manda en los enfrentamientos directos contra el Torino. De los 165 partidos disputados, los rossoneri suman 64 triunfos, por 41 del Torino y 60 empates.

El Torino no vence en San Siro frente al Milan desde el 23 de septiembre del 2000, cuando, en la vuelta de octavos de final de la Coppa Italia, logró un inservible 0-1 en la ciudad lombarda que certificó su eliminación por la derrota en Turín de la ida. En los últimos 42 partidos entre ambos equipos, el Torino solamente se ha impuesto en dos de ellos, lo que deja ver cómo la estadística se ha volcado claramente en favor del Milan.

Declaraciones de los entrenadores

Vincenzo Montella habló en estos términos del partido de este jueves ante el Torino: "Estamos muy interesados, ya que hay que recordar dónde nos llevó la Copa de Italia la temporada pasada (la referencia es a la Supercoppa de Doha). Es una carrera en seco por lo que el enfoque debe ser como la de una final, porque cada error te puede costar muy caro. El Torino tiene grandes jugadores y es un equipo muy bien entrenado, no subestimaremos el partido. Tienen un buen ataque, el centro del campo muy técnico y móvil, así que tendremos que prestar atención a su individualidad. El hecho de enfrentarse a ellos dos veces en unos pocos días significa que no habrá ninguna excusa para el desafío del lunes, que ellos y nosotros empezamos desde el mismo nivel".

Vincenzo Montella | Foto: AC Milan

Por su parte, Sinisa Mihajlovic reflexionó de esta forma sobre el choque: "Para ir a Europa hay muchos caminos y uno de ellas es la Copa de Italia. Es una competición importante donde no es suficiente sólo quedar bien. En los partidos hemos demostrado que se puede jugar contra todos, así que debemos ir a San Siro con confianza, tratando de conseguir el pase de ronda. Sabemos que no será fácil, pero no es imposible: sólo tenemos que pensar en hacer bien nuestro juego. ¿La alineación? Voy a cambiar lo menos posible", aseguró.

Foto: Torino FC

Convocatorias y posibles onces

AC Milan: Donnarumma, Plizzari, Storari; Abate, Calabria, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata; Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa; Bacca, Lapadula, Suso, Cutrone.

Torino: Cucchietti, Hart, Padelli; Ajeti, Barreca, Carlao, De Silvestri, Moretti, Rossettini, Zappacosta; Baselli, Benassi, Gustafson, Lukic, Joel Obi, Valdifiori; Belotti, Boyé, Iturbe, Ljajic, Maxi López, Josef Martínez.