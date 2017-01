La Juventus quiso, el Atalanta no pudo

Google Plus

El Atalanta visitaba la cancha de la Juventus en los octavos de final de Coppa Italia con la intención de dar la sorpresa y eliminar a la Vecchia Signora. Sin embargo, los bianconeri ganaron 3-2 y se llevaron la eliminatoria. Dybala, Mandžukić y Pjanić marcaron los goles para la Juventus mientras que Konko y Latte Lath anotaron los goles para el conjunto nerazzurri

Tanto Massimiliano Allegri como Gian Piero Gasperini realizaron algunas rotaciones, aunque no revolucionaron el once titular. El técnico de la Juventus dio, como acostumbra a hacer, la oportunidad a Neto en la portería y dejó a Gonzalo Higuaín en el banquillo. Por su parte, el entrenador del Atalanta no alineó como titular a una de sus piezas claves como es Alejandro 'Papu' Gómez.

Dybala y Mandžukić adelantan a la Juventus

La Juventus fue la dueña del primer tiempo totalmente. Aunque el Atalanta entró al campo muy concentrado, los bianconeri no tardaron en avisar a los de Gian Piero Gasperini. Cuando apenas se habían disputado quince minutos de encuentro, Mandžukić desviaba un balón de Lichtsteiner y disparaba al palo. Y tan solo cinco minutos después llegaba el primer tanto partido, obra de Paulo Dybala. Asamoah centraba al área para que Mandžukić dejase con la cabeza de cara al argentino. El '21' no se lo pensaba y disparaba de primeras a bote pronto para marcar el 1-0.

Dybala celebra con emoción el 1-0 | Foto: Juventus FC

Los nerazzurri intentaron reponerse del gol a base de posesión, pero esto de nada les sirvió. Poco más de diez minutos después la Juventus doblaba su ventaja. Pjanić dejaba solo a Mandžukić ante Berisha y el delantero croata cruzaba la pelota ante la salida del guardameta del Atalanta. El 2-0 pareció terminar con las esperanzas de los de Gian Piero Gasperini, que se marchaban al descanso con una diferencia quizá demasiado grande para poder remontarla.

Konko reduce diferencias

El técnico bergamasco decidió cambiar el esquema en el descanso e introdujo a Konko por Kurtić para pasar a una defensa de cuatro jugadores. El cambio, al principio, no surtió efecto. La Vecchia Signora siguió controlando el partido y el Atalanta no era capaz de poner en apuros a los pupilos de Massimiliano Allegri.

Mandžukić, en un momento del encuentro | Foto: Juventus FC

El partido marchaba tranquilo y parecía totalmente controlado por la Juventus, cuando de repente el Atalanta recortaba distancias. Konko recibía de Petagna y desde la frontal del área el francés disparaba a puerta para marcar un golazo fantástico. Neto nada pudo hacer, pues su estirada fue totalmente inútil, ya que el balón rebotó en el poste a la altura de la escuadra y se metió dentro de su portería.

La Juventus sufre, pero gana

Tras el gol de Konko, el partido se volvió caótico. Tres minutos después de que el Atalanta anotase el 2-1, D'Alessandro derribaba claramente a Lichtsteiner dentro del área y el árbitro pitaba penalti. Miralem Pjanić no dudaba y convertía la pena máxima en gol. Las esperanzas se volvían a esfumar para los bergamascos, aunque solo por unos pocos minutos. El Atalanta siguió confiando en sus posibilidades y a falta de diez minutos para el final volvía a reducir el marcador. Conti se internaba por la banda derecha hasta el área y raseaba la pelota para llegada de Latte Lath, que se adelantaba a su marcador y remataba a gol.

Los jugadores bianconeri festejan el tanto de penalti de Pjanić | Foto: Juventus FC

Los minutos finales fueron un toma y daca continuo entre ambos equipos, pues el Atalanta anhelaba el gol del empate y la Juventus quería sentenciar el partido. Finalmente la Vecchia Signora acabó llevándose la eliminatoria frente a un muy buen Atalanta, sobre todo en la segunda mitad. Los bianconeri se clasifican para los cuartos de final, donde se enfrentarán al ganador del duelo entre el Milan y el Torino.