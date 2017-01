Previa Udinese - Roma: Prohibido perder la estela del liderato | Foto: Roma

La segunda vuelta de la máxima categoría del fútbol italiano comienza para dos equipos que cuentan con aspiraciones distintas aunque enfocadas hacia lo alto de la tabla. Los locales llegan al partido con 25 puntos en su casillero que hacen que estén situados justo en el ecuador de la tabla clasificatoria, muy alejados de los puestos de descenso, por lo que el objetivo de aquí hasta el final de la temporada será intentar entrar en puestos de Europa League para acabar firmando una temporada muy por encima de las expectativas de principio de curso.

Los visitantes llegan al partido con una consigna clara: No despegarse del líder. Marchan segundos a cuatro puntos del Juventus aunque con un partido más, por debajo son perseguidos por Nápoles, Lazio y Milan; a tres, cuatro y cinco puntos respectivamente, por lo que buscarán también no permitir que sus perseguidores se acerquen peligrosamente a ellos intentando mantener esa distancia de seguridad relativa que poseen.

Toca encomendarse a la diosa Fortuna

La temporada de los pupilos de Luigi Delneri está tiznada por pinceladas irregulares de éxito y fracaso, tan pronto el equipo funciona como un reloj suizo que juega a un fútbol casi perfecto como se convierten en un lío de piernas insolvente que genera gran inseguridad en todo el terreno de juego. Esa irregularidad en el juego es la que ha hecho que los resultados no hayan podido ser mejores, ya que el conjunto local ha perdido bastantes puntos por esas imprecisiones anteriormente mencionadas. A eso hay que añadirle la mala suerte que han tenido en algunos compromisos ligueros, factor que se escapa a todo estudio o preparación.

Jantko está a un nivel muy alto | Foto: Departamento de prensa Udinese

Si la bola no quiere entrar no entrará, y la jornada anterior el esférico no quiso, ya que a pesar de percutir la portería de Handanovic con frecuencia los bianconeri acabaron perdiendo por 1-2 ante un Inter al que un empate habría dejado con buen sabor de boca debido a la superioridad del Udinese en muchos tramos del encuentro. A ese clavo ardiendo se aferra el técnico italiano que, a pesar de no poder contar con Wague, Badu –ambos por ser convocados para la Copa África- y Widmer buscará al menos puntuar en casa ante un rival complicadísimo a pesar de las numerosas bajas con las que cuenta.

A por los tres puntos a pesar de las bajas

Luciano Spalletti tiene un problema con la alineación, de los jugadores que contribuyeron con sus goles a la victoria de la primera jornada por 4-0 ante el mismo Udinese solo puede contar con uno, por lo que su prolífico tridente ofensivo se verá bastante mermado en Údine. Mohammed Salah ha marchado con Egipto para disputar la Copa África, mientras que Perotti anda lesionado y no viajará con el equipo dejando a Edin Dzeko como último hombre en pie del temible tridente, pero esas no son las únicas bajas sensibles del conjunto giallorosso.

Sin Salah ni Perotti el turno será de El Shaarawy | Foto: Roma

A esas dos importantísimas bajas del último tercio del terreno de juego hay que añadirles otras tres igualmente importantes en otros sectores del campo. Florenzi tampoco podrá estar disponible para su entrenador tras su rotura del ligamento anterior cruzado izquierdo frente al Sassuolo mientras que Antonio Rüdiger y Daniele de Rossi no podrán viajar con el equipo ya que deben cumplir sanción tras sus tarjetas amarillas frente al Génova.

A pesar de los numerosos contratiempos los visitantes no darán por bueno un resultado que no implique una victoria, ya que los tres puntos se antojan vitales para seguir persiguiendo la estela de un aparentemente invencible Juventus a la espera de que falle en algún encuentro clave para recortar distancias así como para intentar distanciarse aún más de sus perseguidores directos por el segundo puesto y la consiguiente plaza Champions.

Convocatorias

La lista de los locales es la siguiente: Karnezis, Perisan, Scuffet, Adnan, Angella, Danilo, Faraoni, Felipe, Heurtaux, Samir, Balic, De Paul, Evangelista, Fofana, Hallfredsson, Kums, Jankto, Ewandro, Matos, Perica, Thereau y Zapata.

Los visitantes viajarán con: Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson, Mario Rui, Vermaelen, Fazio, Seck, B. Peres, Juan Jesus, Frattesi, Gerson, Paredes, Strootman, Nainggolan, El Shaarawy, Totti, Dzeko y Tumminello.

Posibles alineaciones