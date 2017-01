Voltereta en el marcador entre Lazio y Atalanta

Google Plus

Con un comienzo bastante interesante, los locales comenzaron a presionar el arco contrario con algunos disparos de Ciro Immobile y Luis Alberto. La jugada más clara del club capitalina fue un disparo del español que terminó en el poste tras disparar dentro del área, pero con poco ángulo.

Seguían los minutos y los de Inzaghi mantenían mayor posesión de balón y generaban algunas jugadas ofensivas, mientras que el club visitante no generaba tanto peligro, sin embargo, fueron los de Gasperini quienes abrieron el marcador. Tras pocas jugadas del club visitante, en el minuto 21 llegó lo más preciado en el futbol, Andrea Petagna culminó una jugada que surgió de un robo a mitad de cancha y una asistencia de Freuler. El jugador suizo asistió a Petagna para que de media vuelta sacara un disparo que pondría el marcador a su favor. También el capitán, Alejandro “Papu” Gómez, se vio involucrado, aunque no directamente, en la jugada del gol. El argentino fue de gran ayuda al jalar marca y dejar solo frente al arco a Petagna. Los visitantes no generaron tanto en ofensiva, pero fueron más eficientes que el equipo contrario.

Tras la anotación en contra, los capitalinos ya no generaban buen futbol y en las pocas veces que pisaron campo contrario, no fueron precisos en los disparos. Pero el ritmo era el mismo, los locales mantenían el balón, mientras que el club dirigido por Gasperini esperaba al contragolpe o quería crear jugadas más precisas, aunque más complicadas por el ritmo de los jugadores.

El que ríe al último…

Ya en la recta final de la primera mitad, los de Inzaghi, que para esta instancia se encontraba en las regaderas, tuvieron un tiro libre que posteriormente se convirtió en la cuna del gol. Dicho tiro libre se cobró en corto para que Lulic centrara con la esperanza de encontrar un rematador y apareció Milinkovic-Savic luego de anticipar a Zukanovic y mandar el balón al fondo de la red. Pocos minutos más tarde terminó la primera mitad y el marcador mostraba una igualdad que también se notaba en el nivel de juego.

La segunda mitad comenzó igual que los primeros 45 minutos, pero esta vez la intensidad se repartió entre ambos bandos. Por un lado, Immobile y compañía presionaron el arco de Berisha, mientras que del bando visitante, “Papu” Gómez, con ayuda de Petagna, llegó al arco de Marchetti generando peligro, pero nada más que eso.

Si bien un gol al final de la primera parte ayudó a levantar el ánimo de la hichada local, así como de los once jugadores, un gol que diera vuelta al marcador pondría a la Lazio como justo vencedor aún con poco menos de media hora por disputar. El gol llegó al 67 gracias a Ciro Immobile, el jugador con una amplia carrera futbolística disparó de la mejor manera un penal que se marcó luego del derribo del arquero al delantero italiano.

Con esto se invirtieron los papeles, no sólo en el marcador sino también a nivel de cancha, pues se veía un visitante desconcentrado y sin maneras de encontrar el empate. Pero con un equipo local que supo darle vuelta al marcador aun cuando no generaban nada y todo salía mal.

Tras la anotación, la Lazio siguió generando buenas jugadas ofensivas, pero no lograron concretar. Las opciones más claras fueron del anotador del primer gol, Sergej Milinkovic-Savic estuvo cerca de reencontrarse con el gol, pero mandó el balón muy lejos del arco.

Terminó el juego y los aficionados del cuadro local se mostraron felices al ver a su equipo dar la vuelta al marcador y estar más cerca de los primeros puestos.