Previa Lazio - Genoa: año de Coppa

Vuelve la Coppa, para los ocho primeros clasificados, claro, la plebe ya la comenzó a disputar allá por el mes de agosto, en unas largas fases previas para llegar a estos octavos de final. El trofeo salvavidas por excelencia regresa al Olímpico, donde termina cada año esté quien esté sobre el campo en la gran final del torneo del KO.

Salvavidas ha sido para la Lazio en las dos últimas ocasiones en que los romanos lo alzaron, al final de las temporadas 2008/09 y 2012/13. Y es que, en esta Italia en la que la Juventus es la encargada de ganarlo casi todo, un título de Coppa no es baladí. Los dos dobletes consecutivos de los bianconeri, además de sus ya cinco ligas seguidas, hacen que la lucha por las competiciones sea muy complicada para el resto de los mortales. Es en la Coppa donde hay espacio para la sorpresa.

Si uno se fija en el Genoa, se dará cuenta de lo obvio, el club genovés no se hace con un título copero desde el año 1937, cuando logró su único triunfo como campeón de la Coppa. Sin embargo, su vuelta a la élite tras el complicado comienzo de siglo se ha afianzado y los genoveses quieren mirar adelante. El ejemplo está en sus vecinos, la Sampdoria alcanzó la gran final en el año 2009, precisamente ante una Lazio que venció en los penaltis para hacerse en ese momento con su quinto entorchado.

Poco ruido y muchas nueces

Parece que esta Lazio no está arriba. Poca afluencia al estadio, continúa la protesta contra Lotito; poca toma en consideración por parte de los medios; partidos sin mucha vistosidad... Sin embargo, los de Inzaghi van en serio, así lo atestiguan sus números tras 20 jornadas. 40 puntos en estas dos decenas de partidos dejan vislumbrar un equipo que, pese a no hacer un fútbol demasiado vistoso en su conjunto, sigue adelante demostrando una regularidad que impresiona, visto lo visto la pasada campaña. Inzaghi sigue con la tecla pulsada y, excepto con los equipos grandes, no parece dispuesto a soltarla. El domingo, toca visitar el Juventus Stadium, templo del fútbol moderno en estos momentos, modernidad de escaso gusto para algunos tras el cambio de escudo; pero antes, el Genoa viene a un Olímpico que volverá a estar semidesierto para recibir al decano del balompié transalpino.

Hablando de Coppa, este es año de dicho trofeo. Durante este siglo, la Lazio no suele faltar a su cita con la competición del KO: 1999/00, 2003/04, 2008/09 y 2012/13 son las últimas temporadas durante las cuales los biancocelesti han alzado al cielo de Roma la Coppa. En mayo se cumplirán cuatro años de la llegada de la sexta en el derbi eterno contra la Roma, este es año de Coppa.

En su último partido, también en el Olímpico, los pupilos de Simone Inzaghi se deshicieron de la revelación de la temporada, la Atalanta, por un ajustado 2-1 tras una seria remontada gracias a los tantos de Milinkovic-Savic y Ciro Immobile, todo para poder llegar a la cuarentena de puntos en las primeras 20 jornadas de Liga.

De mal en peor, objetivo resurrección en Roma

Horrorosa es la situación del Genoa en estos momentos. El equipo de Ivan Juric marcha en decimoquinta posición, con 23 puntos y viviendo ya de las rentas de las primeras jornadas. Demasiado temprano para caer en eso. Inter, Palermo, Torino, Roma y Cagliari han derrotado al decano en las últimas cinco jornadas, por lo que la racha sin ganar se prolonga ya desde el 27 de noviembre, tarde del triunfo ante la Juventus por un sorprendente 3-1. Solamente la existencia de tres equipos con la peor puntuación en muchos años: Palermo, Crotone y Pescara, hacen que los genoveses no coqueteen con el descenso. Ahora, el despertar lo buscan en Roma, habrá que ver si lo consiguen.

No le sale nada al equipo de Juric. Como si de una maldición se tratara, los genoveses han logrado solamente un punto desde que derrotaran con contundencia al líder allá por los últimos días del mes de noviembre. Este fin de semana fue el Cagliari, que goleó por un claro 4-1 al Genoa. A pesar de que los visitantes se adelantaron gracias a un tanto de Gio Simeone; Borriello, en dos ocasiones, Galvão y Farias pusieron los goles locales para hacer sumar al Genoa su quinta derrota consecutiva en Serie A.

Antecedentes

En 105 ocasiones se han enfrentado Lazio y Genoa, con una ligera ventaja para los mañana visitantes. 41 triunfos suma el equipo genovés, por 36 de la Lazio y 28 empates. Como suele ser habitual, en el Olímpico cambian las tornas, el equipo biancoceleste domina con 25 victorias, por nueve del Genoa y 18 empates.

La cesión de Danilo Cataldi al equipo genovés añade también un aliciente a este partido, ya que el romano, que debutó con su nuevo equipo ante el Cagliari, volverá al Olímpico.

Muy manido está últimamente el asunto del Scudetto 1914/15, actualmente en posesión del Genoa. Antiguamente, se disputaban dos ligas simultáneas (norte y sur), y los ganadores de cada grupo se enfrentaban en una final que determinaba quién se llevaba el título. Esa temporada, Genoa y Lazio vencieron en sus respectivos grupos, pero la llegada de la Primera Guerra Mundial a Italia imposibilitó la disputa de la final, y el título fue adjudicado solamente al Genoa. En estas próximas semanas, la FIGC deberá decidir si otorga ex aequo aquel campeonato. Todo parece indicar que así será.

Convocatorias y posibles alineaciones

Genoa: Lamanna, Zima, Rubinho; Edenilson, Gentiletti, Izzo, Burdisso, Orban, Munoz, Brivio; Cofie, Ntcham, Ocampos, Beghetto, Taarabt, Lazovic, Rigoni, Morosini, Laxalt, Cataldi, Ninkovic; Simeone, Pandev, Pinilla.