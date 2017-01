Kalinic se acerca al Tianjin Quanjian chino

Google Plus

Kalinic con la camiseta de la Fiorentina | Foto: Vavel.it

La liga china continúa llamando a la puerta de los clubes del continente europeo. El boom por marcharse a Asia a cobrar una millonada no se detiene. Y Nikola Kalinic es otro de los involucrados. El delantero centro de la Fiorentina está a un gran nivel desde su llegada al conjunto viola y desde el país chino le han echado el ojo al jugador balcánico.

La oferta en términos económicos no se sabe con seguridad, pero según apuntan varios medios italianos el conjunto chino podría ofrecerle al jugador un sueldo neto de cuatro millones de euros por temporada. El traspaso para la Fiorentina rondaría los 45 millones de euros, un precio muy elevado teniendo en cuenta que llego en 2015 por apenas algo más de cinco millones de euros.

Kalinic tiene 28 años y está en plena madurez futbolística y aunque no acaba de tener una regularidad en sus cifras anotadoras no se puede discutir su calidad de cara a portería. Ha anotado 26 goles en la temporada y media que lleva militando en el equipo de Florencia. Pese a no haber sido titular de manera indiscutible ya supera los sesenta partidos con el conjunto italiano.

El equipo chino del Tianjin Quanjian está actualmente dirigido por el balón de oro y campeón del mundo Fabio Cannavaro, el cual ha puesto mucho empeño en hacerse con los servicios del ariete croata. La Fiorentina estaría dispuesta a aceptar la oferta y la pelota ahora mismo está en el tejado del jugador, que debe decidir si seguir progresando en Europa o dar un paso atrás en su carrera deportiva.

Parece que Kalinic está por la labor de marcharse al fútbol chino, aunque no puede demorarse demasiado en su decisión, ya que el conjunto viola debe buscar un recambio de garantías si finalmente pierde al delantero balcánico. En los próximos días su salida podría hacerse oficial y la Serie A y Europa perderían otro jugador de talento en su entorno futbolístico. La decisión, en manos de Nikola.