Previa Roma – Cagliari: 'La loba' no puede fallar en casa

Google Plus

AS Roma

La exigencia de unos y la tranquilidad de otros. Sensaciones contrapuestas entre la obligación de seguir ganando, una y otra vez, y no descolgarse de los objetivos alcanzables, con la de salir al terreno de juego con la pausa y el conocimiento de no tener que ganar sí o sí. Esa es la historia del partido que enfrenta a Roma y Cagliari en el Olímpico de Roma. Los locales deben ganar para seguir en los puestos de cabeza y el Cagliari, muy lejos de los puestos del KO, puede afrontar el partido con la mentalidad de que tiene mucho que ganar y prácticamente nada que perder.

Con la mente puesta en el título liguero. Si, esta temporada también. La Roma vuelve a ser el único equipo que parece capaz de plantar cara a la inexpugnable Juventus. A un punto de la Vecchia Signora (con un partido menos el equipo de Turín) y con el conjunto bianconcero fallando más que otras temporadas, los romanos deben apelar a seguir sumando de tres en tres en tres para soñar con llegar vivos a final de temporada. Y sobre todo para asegurar esa segunda plaza de Champions.

Los rossoblu llegan a la cita con la tranquilidad de no pasar apuros en su lucha constante por evitar los puestos de descenso. Con la zona de quema muy alejada, los de Rastelli no se privan del deseo de poder sacar algo positivo del Olímpico de Roma. Torres más altas han caído y de ello ya sabe un rato el Inter de Milán, el cual ya se vio sorprendido en su feudo por el equipo azulgrana. ¿Por qué no volver a repetirlo?

A seguir custodiando el fortín

El equipo dirigido por Luciano Spalletti quiere volver a sumar los tres puntos en un Olímpico de Roma donde nadie ha conseguido arrebatar ningún punto en Serie A esta temporada. El equipo romano está situado en la segunda plaza de la tabla clasificatoria con 44 puntos en su haber, tres por encima del Nápoles y a tan solo uno de la Juventus. Afianzar esa segunda plaza es vital para poder soñar con algo más en próximos meses.

Jugadores romanos en el último choque copero | Foto: AS Roma

Spalletti cuenta con la baja de Alessandro Florenzi y la de Juan Jesús por sanción. Abdullahi Nura ha vuelto a entrenar tras su lesión de larga duración, pero aún parece pronto para volver a verle en el terreno de juego. De Rossi entra en la lista aunque parece que no será titular por las molestias que arrastra. Al respecto del último choque en liga ante el Udinese entrará Manolas en el lugar de Juan Jesús y parece que Perotti le volverá a ganar la partida a El Shaarawy en la mediapunta del ataque romano.

Con la tranquilidad del deber bien hecho

Sin apuros afronta el partido un Cagliari que se sitúa en estos momentos con veintiséis puntos en la décima posición. Dieciséis puntos por encima del descenso, que se dice pronto a mitad de temporada, y a once puntos de los puestos europeos. Los de Rastelli llevan seis de los últimos quince puntos y desean mejorar sus prestaciones para seguir escalando puestos en la clasificación, aunque, como se puede ver, esa no es su liga.

Simone Padoin, Davide Di Gennaro, Gabriel y Federico Melchirori serán baja por lesión en la escuadra azulgrana mientras que Marco Capuano lo será por acumulación de tarjetas amarillas. Bruno Alves ocupará el puesto del sancionado Capuano en defensa tras cumplir el portugués su partido de sanción. En medio campo la duda está en si Tachtsidis o Di Gennaro ocuparán la posición del mediocentro defensivo. Borriello podría volver a la punta del ataque.

El Cagliari viene de vencer al Genoa | Foto: Cagliari

Remontada azulgrana en el partido de ida

El encuentro desarrollado el pasado 28 de agosto en el Stadio Sant’Elia de Cagliari finalizó con tablas. 2-2 en un partido donde los romanos se adelantaron muy pronto en el marcador gracias a los goles de Perotti y Strootman en el primer tiempo. En el segundo acto los locales consiguieron empatar el partido por medio devlos tantos de Borriello y Sau. Un punto que rescataba el Cagliari frente a dos que perdía el equipo de Luciano Spalletti.

Los enfrentamientos directos de los últimos años dan como favorito al equipo romano, que ha conseguido ganar en tres de los últimos cinco partidos. Tan solo dos empates y ninguna victoria en los últimos cuatro años del equipo azulgrana. La última victoria de los rossoblu data de 2013 por un contundente 2-4 en el Olímpico de Roma.

Convocatorias

AS Roma. El equipo romano convoca a 22 jugadores. Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny, Luca Pellegrini, Kostas Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Moustapha Seck, Bruno Peres, Antonio Rudiger, Thomas Vermaelen, Daniele De Rossi, Gerson, Leandro Paredes, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Diego Perotti, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko y Marco Tumminello.

Cagliari Calcio. El conjunto azulgrana viaja con 21 jugadores a la capital italiana. Colombo (13), Crosta (12), Rafael (1), Bruno Alves (2), Cadili (40), Ceppitelli (23), Isla (3), Murru (29), Pisacane (19), Salamon (35), Antonini Lui (34), Barella (18), Biancu (33), Dessena (4), Faragò (16), Joao Pedro (10), Tachtsidis (77), Borriello (22), Farias (17), Giannetti (32) y Sau (25)

Posibles onces iniciales