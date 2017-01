El opositor al título tumba al resucitado

Los pupilos de Maurizio Sarri se hicieron con la victoria en su visita al campo de San Siro por 1-2. El Nápoles demostró su superioridad, sobre todo en la primera parte, y venció gracias a los goles de Insigne y Callejón. El Milan disminuyó la ventaja con un gol de Kucka, pero los rossoneri finalmente no lograron anotar el tanto del empate.

Montella se veía obligado a dar la oportunidad a jugadores menos habituales debido a las bajas. Locatelli y Romagnoli no podían jugar por sanción mientras que Montolivo, Mati Fernández y De Sciglio no lo hacían por diversas lesiones. Así pues, el ex de la Fiorentina alineaba a Gustavo Gómez junto a Paletta en el centro de la defensa y a Sosa en el centro del campo al lado de Kucka y Pašalić. Por su parte, Sarri sacaba su mejor once posible con Callejón, Insigne y Mertens en ataque.

Insigne y Callejón adelantan al Nápoles

El encuentro comenzó como un tiro, sobre todo por parte del Nápoles. Los chicos de Maurizio Sarri consiguieron adelantarse cuando tan solo se llevaban cinco minutos de juego. En un contragolpe de libro, Mertens controlaba el balón escorado a la derecha en la zona de tres cuartos y realizaba un pase al hueco magistral para Lorenzo Insigne. El italiano se hacía con el balón y desde la esquina del área disparaba cruzado para marcar el primer tanto del partido.

Callejón supera a Donnarumma para anotar el segundo gol del Nápoles | Serie A

Los partenopeos estaban sorprendiendo a los de Montella con su juego tan vertical y tres minutos después del 1-0, el Nápoles doblaba su ventaja. Mertens de nuevo sería el encargado de asistir a un compañero de su equipo para anotar el segundo gol de los azzurri. El belga aguantaba el balón en la parte derecha del área para la llegada de Callejón. Este recibía el pase y disparaba de primeras ante la salida de Gianluigi Donnarumma, haciendo que el balón se colase por debajo de sus piernas.

Mertens pudo sentenciar en el minuto 30

Los rossoneri no habían entrado concentrados al partido y en menos de diez minutos ya perdían por una diferencia de dos goles. El Nápoles había sorprendido al Milan con un juego basado en la velocidad de sus tres jugadores de ataque y lo estaba aprovechando a la perfección. No obstante, los de Montella tenían mucho tiempo por delante para meterse de nuevo en el encuentro.

Pašalić intenta disparar ante la presencia de Tonelli | Foto: AC Milan

Pese a que el equipo lombardo mejoró sus prestaciones, el Nápoles seguía mostrando su clara superioridad. De hecho, el tercer tanto de los azzurri estuvo mucho más cerca que el primer gol del Milan durante muchos minutos. Tanto es así que Mertens pudo redondear su actuación en San Siro, pero al quedarse solo ante Donnarumma tras un gran pase de Allan en una jugada similar el 1-0, el belga disparaba manso a las manos del guardameta italiano.

Kucka se lo guisa y se lo come él solito

Sin embargo, con el paso de los minutos el Milan fue ganando peso en el terreno de juego hasta conseguir reducir las diferencias. Primero Gustavo Gómez avisó con un cabezazo que se marchó lamiendo la cepa del poste. Pero dos minutos después los rossoneri anotaban el ansiado 1-2. Kucka robaba el balón en un error en la salida del Nápoles y conducía hasta el área partenopea para rasear y cruzar la pelota ante Reina.

Sosa conduce el balón mientras Allan le presiona | Foto: AC Milan

Con la victoria momentánea para el Nápoles se llegaba al descanso. El Milan parecía haber despertado, pero los azzurri seguían por delante tanto en el juego como en el marcador. Los de Vincenzo Montella debían mejorar todavía más si querían llevarse algún punto de su propio estadio en el enfrentamiento ante los napolitanos.

Insuficiente reacción rossonera

Y eso mismo pasó. El inicio del Milan en el segundo tiempo fue escandaloso. Nada más reanudarse Pašalić mandaba el balón al travesaño gracias a un gran cabezazo. Los primeros diez minutos de la segunda parte fueron un asedio continuo de los rossoneri sobre el área defendida por Reina. Pero el tanto del empate no llegaba. Los de Montella comenzaron a dejar espacios detrás de ellos para tratar de igualar, así que el Nápoles intentaba anotar el tercero a base de rápidos contragolpes. De hecho, Mertens volvió a tener una oportunidad de oro para marcar el tercero del Nápoles. El belga se quedaba solo ante Donnarumma, pero el portero rossonero se estiraba abajo y sacaba una mano providencial para evitar el gol de los de Sarri.

Reina atrapa el balón en un centro de los rossoneri | Foto: AC Milan

El encuentro se enfrió poco a poco y ni siquiera los cambios que ambos entrenadores realizaron pudieron revitalizarlo. El Milan no paró de buscar el área del Nápoles, pero los partenopeos no sufrieron en demasía durante los minutos finales del partido. Esta victoria deja al Nápoles a un punto de la Juventus, aunque los bianconeri aún tienen dos partidos menos que los azzurri. El Milan, por su lado, se aleja de los primeros puestos, aunque continúa en plazas europeas.