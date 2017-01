Andrea Ranocchia, cotizado

El jugador no ve nada malo en salir del Inter. / Foto: ItaSportPress

El central del Inter de Milán es uno de los nombres propios de este mercado invernal en la Serie A. A falta de solo una semana para el cierre, varios equipos han preguntado por él. El club mantiene una postura férrea pero escucha ofertas y es que los neroazzuros ven en el central una manera muy buena de sacar una buena cantidad de dinero o bien, mediante cesiones, conseguir favores o darle minutos al ex capitán milanista. Cierto es que Andrea no pone impedimentos en una salida sea como sea ya que no encuentra un sitio en el once titular de Stefano Pioli y se mantiene a la espera de saber en qué equipo jugará. Ofertas no le faltan y es el club el que tiene la sartén por el mango.

Son varios equipos los que han solicitado el traspaso o la cesión. En la Serie A, Sassuolo, Bolonia y Palermo son los equipos que han preguntado por el jugador y la metodología que proponen es conseguir una cesión sin pagar su salario a lo que el Inter se ha negado, según informan medios italianos. Ranocchia a está acostumbrado a jugar de cedido como ya hizo en la Sampdoria.

La Premier quiere llevárselo

Como no, en cualquier noticia de traspaso están involucrados equipos de la Premier League. En este caso, el Hull City y el Swansea han establecido contactos con el club interista pero nada formal. Los que sí han ido en serio son los directivos del Tottenham que han ofrecido 5 millones de libras (7 millones de euros aproximadamente) por el jugador. El West Ham también andó detrás del italiano pero finalmente consiguió hacerse con los servicios de José Fonte en un traspaso con el Southampton. Los de Maruicio Pochettino buscan reforzar la zaga ya que por las numerosas lesiones de Vertonghen y Alderweireld, sumado a la irregularidad de otros efectivos o fracasos como los de Fazio, están algo escasos de jugadores en esa posición.

El Zenit de San Petersburgo es el principal candidato

El gran rival del Tottenham es el gigante ruso y sus petrodólares. Los rusos ofrecen 8 millones de euros al Inter de Milán por los servicios del defensor. Al menos eso les comunicaron en una reunión celebrada en Londres entre directivos y representantes en la que también preguntaron por Murillo pero el jugador rechazó completamente la oferta ya que en otras ocasiones se ofreció a Garay a cambió del colombiano y se declinaron las ofertas. El Zenit ofrece la mayor cuantía de todos los clubes demandantes pero el Inter intenta llegar a la decena de millones de euros en una negociación que no será sencilla. El jugador ve con buenos ojos esta opción ya que su ficha de 2,4 millones de euros al año se vería muy mejorada yéndose a Rusia.

En definitiva, el gran trabajo realizado por Ranocchia le permite ahora tener lugares diversos y atractivos donde marcharse mientras que el Inter espera conseguir mejorar las ofertas.