El 'Toro' se abalanza sobre Hiljemark

Hiljemark con la eslastica del Palermo | Foto: Zimbo

El 'Toro’ se lanza por el joven sueco, para que juegue en el Olímpico estarían dispuestos a desembolsar dos millones y medio de euros y le ofrecen un contrato de tres años de duración. A los despachos de Mauro Zamparini, actual presidente del Palermo, también ha llegado otra oferta por el diestro, la oferta llega desde Ucrania, concretamente del Dinamo de Kiev. Al interés de los ucranianos se le suma la de la Roma aunque al parecer los vecinos del Torino se han olvidado del sueco. A Hiljemark le gustaría quedarse en Italia y la opción del Torino es la más factible. El futuro del internacional sueco se decidirá en las próximas 48 horas.

Zamparini quiere sacar tajada del fichaje

El actual presidente del Palermo, Zamparini, quiere sacar tajada económico con la salida de Oscar Hiljemark, este podría ser un condicionante del posible fichaje del Torino. Llegó a Palermo por dos millones y medio y salir por la misma cifra no saldría nada rentable.

No acabará su segunda temporada

Criado en las categorías infantiles del IF Elfsborg sueco, debutó con el primer equipo del Elfsborg con tan solo 18 años. Llegó al PSV en 2013 y en junio de 2015 procedente firmó con el Palermo por dos millones y medio de euros, por lo que tiene contrato hasta 2019. La primera temporada del sueco fue escandalosa, se convirtió en un fijo en los esquemas del club rosanero y fue pieza clave para lograr la permanencia del equipo en la Serie A. En esta última temporada, seguiría siendo un fijo en los esquemas aunque en estos últimos dos partidos, contra el Inter y el Sassuolo el internacional sueco no ha gozado de ningún minuto. De confirmarse su marcha, el sueco no completaría su segunda temporada con el club rosanero y sería una baja notable para el Palermo.