Giaccherini busca una salida del Nápoles

Giaccherini en Coppa ante el Spezia | Foto: Napoli.it

Emanuele Giaccherini tiene 31 años y se ha estancado en su carrera desde su llegada el pasado verano a Nápoles. Apenas ha podido demostrar su juego en esta primera fase de la temporada y estar relegado al banquillo hasta junio no sería lo más deseado para el jugador natural de Talla. Una posible salida en este mercado invernal parece lo más adecuado para el extremo del conjunto napolitano.

Furio Valcareggi, representante del jugador, ha dejado caer una posible salida en declaraciones al medio italiano Radio Kiss Kiss. “Me he dado cuenta que Emanuele no jugará más. Sarri y yo somos amigos, no hay controversia con él. Le pido que encontremos una solución. Giaccherini es un jugador conocido. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Emanuele pasa a ser la quinta opción del equipo después de haber jugado un europeo a gran nivel. Además, tampoco se le da opción de jugar en el centro del campo. Hay tantos equipos interesados en Emanuele que vamos a encontrar un acuerdo que satisfaga a todos”.

El jugador italiano tan solo ha disputado 237 minutos en lo que va de temporada, distribuidos en un total de doce partidos, nueve en liga, dos en Champions y uno en Coppa Italia. No obstante, tan solo ha sido titular en uno de esos encuentros, el de Coppa ante el Spezia en la primera ronda de la competición. Señal inequívoca de que no entra en los planes de Sarri ni para dar una rotación en determinados partidos del campeonato regular.

Giaccherini comenzó su carrera en las categorías inferiores del Cesena, siendo más tarde jugador del primer equipo y participando en los dos ascensos del conjunto del norte de Italia. Fue entonces cuando dio el salto a la Juventus. Pese a disponer de minutos cambió de aires dejando la Serie A por la Premier y haciendo una gran temporada en el Sunderland. El segundo año en Inglaterra no fue tan fructífero y decidió regresar a Italia. Con el Bologna realizó su mejor temporada, anotando siete goles y con la selección nacional siendo titular indiscutible para Antonio Conte.

Sus buenos minutos con el equipo boloñés y con la nazionale le sirvieron para recalar en Nápoles, pero indudablemente, es en el equipo que menos oportunidades ha tenido. Es por eso que, si la situación no se ve revertida a corto plazo y como ha dejado entrever su agente, Emanuele podría recalar en otro equipo de la Serie A. En los próximos días podría haber un desenlace.