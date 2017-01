Previa Sassuolo - Juventus: Europa, liderato o permanecia

Google Plus

Interesante partido en el coqueto MAPEI Stadium. Los locales comenzaron la temporada con la cabeza puesta en Europa, ahora miran abajo, repasan la clasificación cada jornada y calcula a cuánto está la salvación. Objetivo que cada vez está más cerca. La Juventus encaraba la temporada con un objetivo claro, ganar el trigésimo tercer scudetto. Luciano Spalleti y banda se lo puede complicar, ahora mismo la Roma está a tan solo un punto de la Vecchia Signora.

Partido a partido, confirmar la permanencia

Los de Eusebio di Francesco comenzaban la temporada exitosamente consiguiendo puntos y mirando a Europa, cayeron en la irregularidad y ahora están a quince puntos de Europa y catorce del descenso. Jugadores estrellas del club que han caído lesionados como Magnanelli, era un fijo en el medio campo. A esta baja se le suman la de Biondini, Missiroli y el español Pol Lirola para encarar el partido contra el líder.

Los neoverdis no consiguen dos victorias consecutivas desde el 15 y 18 de septiembre, cuando vencieron por 3-0 contra el Athletic Club y al Genoa por dos goles a cero. Desde entonces solo ganan cinco partidos, contra Palermo, Pescara, Empoli, Udinese y Crotone, la última contra el Pescara la semana pasada. Cinco empates también desde el 18 de septiembre. Cayeron eliminados de la Coppa de Italia contra el Cesena, un equipo de Serie B.

En lo táctico, Eusebio di Francesco cambiará el sistema táctico a un 4-3-3 por el habitual 4-2-3-1 al que nos tiene acostumbrado el técnico italiano. Prácticamente no rotará, solo en el lateral derecho debido a la baja de Pol Lirola.

Continuar líder, una misión complicada

La Roma cada vez más cerca de la Vecchia Signora, ahora mismo a tan solo un punto. Los de Massimiliano Allegri no pueden fallar si no quieren perder el primer puesto. El próximo domingo tocará el Inter de Stefano Pioli in crescendo, una visita que de ganar consagraría a Pioli. Los bianconeris vienen de jugar y ganar en la Coppa de Italia contra el AC Milán, un partido que les dio el billete para jugar las semifinales. Con la pareja argentina formada por Dybala e Higuaín en el mejor estado de forma la Juventus encara el final del mes de Enero y un mes de febrero decisivo para su futuro en la Coppa de Italia y en la Champions League. Higuaín segundo en la tabla de goleadores detrás de su compatriota Mauricio Icardi.

Massimiliano Allegri rotará en un par de posiciones, sobre todo el la banda izquierda, donde no jugarán ni Asamoah ni Mandzukic. El sistema táctico no lo tocará continuará con el 4-2-3-1 con el que jugó el anterior partido de liga contra la Lazio.

Hablan los entrenadores

Eusebio di Francesco habló sobre Allegri: “Entre Allegri y yo hay un respeto mutuo, mañanas nos desafiaremos y obviamente todo el mundo quiere salir ganando, quieren seguir la carrera para ser los primeros en la tabla de posiciones, nosotros queremos consolidarnos. Para Sassuolo es un buen escaparate jugar contra la Juventus con la esperanza que nos permite dar continuidad a los resultados y subir posiciones”.

Allegri habló sobre un par de jugadores: “Claudio Marchisio puede encajar en el nuevo sistema, porque es un gran jugador”. También habló sobre Pjaca: “Marko Pjaca tiene mucha calidad. Él tiene que aprender a lidiar la presión y según la ocasión, lo hará bien. Lo necesitamos en este sistema y vamos a verlo durante la segunda mitad de la temporada”.

Posibles alineaciones