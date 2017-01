El Palermo saca un punto de San Paolo

A entrenador nuevo, victoria segura. No iba a ser esta vez así para Diego López al frente de la US Palermo por primera vez en la temporada, pero si iban a estar muy cerca. Los de Sicilia sacaron un valioso empate que a pesar de no ser de gran ayuda en el aspecto numérico si lo es en el psicológico. Un golpe de moral. Todo lo contrario para un Nápoles que no supo hacer bueno el tropiezo de su máximo rival por la plaza de acceso directo a Champions, la Roma. Reparto de puntos estéril para ambos equipos.

A prioiri se presentaba desigual el choque entre Nápoles y Palermo en la jornada número 22 de la Serie A italiana. Los locales con la opción de engancharse a la segunda plaza de la tabla en manos de una Roma que se había dejado los tres puntos en Génova horas antes. Los de Diego López por el contrario se encontraban en una situación muy delicada con tan solo diez puntos y a once de la salvación.

Sarri efectuaba cuatro cambios al respecto del equipo que consiguió la victoria ante la Fiorentina entre semana en las semifinales del torneo copero. Ghoulam en defensa, Allan y Jorginho en medio campo y Mertens en la delantera relevaban a Strinic, Zielinski, Diawarra y Pavoletti. Tan solo dos cambios en el cuadro visitante, uno de ellos por obligación. Gazzi y Cionek se caían del once en favor de Chuchev y Trajkowski.

Nestorovski golpea primero

Y el partido no podía comenzar de mejor manera para los visitantes. Nestorovski a los cinco minutos de juego y tras un saque de esquina ensayado cabeceaba a la red un centro perfecto del lateral Rispoli. El Palermo daba la sorpresa en San Paolo. La reacción napolitana no se hizo esperar. Buena jugada por banda izquierda de Insigne y Callejón a puerta vacía y con un remate forzado mandaba el esférico al cielo de Nápoles. Comenzaba eléctrico el encuentro.

Nestorovski cabecea al fondo de las mallas de Reina | Foto: Palermo

Cambiaba el guion inicial del partido y el Nápoles comenzaba a cargar con todo. Pase filtrado perfecto de Jorginho e Insigne con un remate con la zurda obligaba a intervenir al meta Posavec que con el pie desviaba el tiro al palo. A partir de ahí el equipo local comenzó a manejar casi con totalidad la posesión del balón, pero con la insuficiencia de crear peligro en el marco rival. Los rosaneros se cerraban bien en su campo. Pasados los minutos el equipo de Sarri volvía a llegar al área visitante con peligro. Primero Callejón y acto seguido Mertens obligaban de nuevo a intervenir al meta Posavec.

Los locales llegaban en arreones pese a tener el dominio del esférico. De nuevo un disparo de Insigne fue rechazado por el meta Posavec y es que tampoco los rechaces le caían a ningún jugador napolitano. Cuando la primera parte moría volvió a tener otra ocasión pintiparada el equipo azul. Callejón cede de maravilla el balón a Mertens que no acierta a envocar en la portería rival. Se llegaba al descanso con victoria parcial de un Palermo que solo llegó una vez a la meta de Reina y que se supo defender con uñas y dientes de los atacantes locales.

Mertens equilibra la balanza

El desarrollo de la segunda mitad no varió en el inicio de la misma en comparación a como terminó el primer acto. Dominio total de los locales que, no obstante, les costaba llegar y crear ocasiones de peligro en los metros finales del juego. Pasados diez minutos llegó una doble tentativa muy clara sobre todo en su primera parte para los de Sarri. Insigne con un remate acrobático obligaba la intervención del meta croata de los visitantes. Acto seguido en el corner posterior, el mismo Posavec tuvo que despejar el saque de esquina que se acaba envenenando con una rosca casi perfecta de Ghoulam.

Mertens en el momento del gol | Foto: SSC Napoli

Sarri movía ficha en busca de remontar el partido. Como en el partido ante la Sampdoria, el profesor quitaba a un mediocentro para dar entrada a Pavoletti en el lugar de Jorginho y formar con un 4-2-4. Pese a no llevar demasiado peligro sobre la meta rival, el gol del empate iba a llegar en la jugada tonta del partido. Disparo lejano de Mertens que inexplicablemente Posavec no puede retener y que pasaba entre sus piernas para adentrarse en el fondo de las mallas. De héroe a villano pasaba el portero croata del Palermo. Y al belga le sigue entrando todo.

Corrían los minutos y el tanto de la victoria no llegaba en el equipo de Sarri. Mientras tanto, en una de las pocas contras que pudo correr el conjunto visitante, Chuchev se llenó de balón y pecó de egoísta con un disparo desde la frontal que pudo atrapar Reina sin problemas. El partido se acercaba a su final y el Palermo para mayor sufrimiento se quedaba con diez tras una entrada criminal de Goldaniga sobre Mertens. El propio jugador belga estuvo cerca de poner el segundo con su disparo de falta, el cuál tocó en una defensa y se acabó envenenando. En el posterior corner y tras una segunda jugada Insigne no pudo empujar el centro de Ghoulam desde la parte izquierda del ataque local.

El partido llegaba a su fin en el minuto 97 y se confirmaba la sorpresa con el pinchazo del Nápoles, que no aprovecha el tropiezo de la Roma en su lucha por entrar en Champions de manera directa. El Palermo por su parte sigue muy lejos de los puestos de salvación y pese a que solo consigue un punto le da un golpe de moral para próximos encuentros. Empieza con buen pie el técnico uruguayo Diego López.