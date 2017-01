Simone Inzaghi: "Hemos demostrado que podemos estar entre los cinco primeros del campeonato"

Google Plus

Simone Inzaghi | Foto: Lazio

Tras la segunda derrota consecutiva del equipo laziale, totalmente inmerecida frente al Chievo, Simone Inzaghi volvió a verse las caras con los medios de comunicación en el Centro Sportivo di Formello antes de emprender el viaje a Milán para medirse al Inter con el pase a las semifinales de la Coppa en juego.

Preguntado por la derrota del sábado frente al Chievo, inexplicable en muchos sentidos, Inzaghi dijo: "La derrota del sábado me quema y duele, pero ayer hablé con el equipo. He revisado varias veces el juego, felicité a los muchachos porque el compromiso estuvo ahí. Nadie está a salvo de que pasen estas cosas. Les dije que no hay excusas, el Chievo ganó y nosotros contribuimos a su victoria. En los tiros a puerta que hicimos deberíamos haber puesto más maldad.

Acerca de los goles encajados de manera seguida, Inzaghi dijo: "No sólo hemos encajado dos goles en los primeros 15 minutos contra la Juventus, sino que también sucedió en Milán [tres goles en 15 minutos frente al Inter] y Sassuolo. Lo siento por el sábado ya que podríamos haber mejorado nuestra posición, pero este partido lo hemos dejado detrás de nosotros, pensamos en el Inter, se espera un gran partido".

Sobre sus jugadores, Inzaghi habló sobre el estado de Keita, recién llegado tras la eliminación de Senegal en la Copa de África, y de Milinkovic, que arrastra molestias en el pie: "Keita ha sido convocado, llegará directamente a Milán. Milinkovic tiene un problema en el pie, es poco probable que lo veamos en el campo, pero todo el grupo estará en Milán porque necesitamos de todos. Marchetti ha estado entrenando esta mañana y se evaluará su condición".

Acerca del rendimiento de su equipo en esta primera vuelta que ya ha pasado, Inzaghi se mostró orgulloso de su plantel: "Hemos demostrado que podemos estar entre los cinco primeros del campeonato con esta plantilla, debemos confirmarlo. El sábado hubo un contratiempo, pero ahora hay que pensar en los próximos partidos".

Sobre el rendimiento del Inter tras la llegada de Pioli al banquillo nerazzurro, el de Piacenza solo tuvo elogios: "El Inter lo está haciendo bien, son peligrosos y están construidos para terminar entre los tres primeros. Con la llegada de Pioli han mejorado mucho, pero vamos a hacer nuestro juego".

Inzaghi, a muerte con su capitán

Tras el desafortunado incidente de Lucas Biglia con un aficionado al terminar el partido frente al Chievo, el argentino, que este lunes cumple 31 años, renovará con el equipo biancoceleste en los próximos días. Inzaghi se ha mostrado orgulloso de su capitán: "Biglia reaccionó como capitán que es en el incidente. Ayer fue el primera en llegar al campo, es un ejemplo para todo el mundo. Lo siento por lo que ha sucedido, estas cosas no deben suceder. Todos los aficionados son libres de expresar su opinión, siempre y cuando no vaya más allá de los requisitos legales. Mañana Lucas estará en el campo y será nuestro capitán".

Por último, con Lombardi lesionado en Roma y con Keita y Milinkovic como duda, será el turno de los jóvenes. Los dos capitanes de la Primavera laziale, Alessandro Rossi y Michael Folorusnho han viajado a Milán y estarán ayudando al primer equipo.