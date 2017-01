Previa Inter - Lazio: continuar la fiesta o recuperar sensaciones

Google Plus

Inter y Lazio se enfrentarán en el Giuseppe Meazza por un puesto en las semifinales de la Coppa de Italia, Stefano Pioli se enfrentará a su ex-equipo al cual llevó a la final de la Coppa en la temporada 2014/15.

El Inter intentará continuar con su gran estado de forma

Diez partidos ganados, uno empatado y dos perdidos desde la llegada de Pioli consagran al técnico como un icono en el Giuseppe Meazza, el italiano cogió el equipo en noviembre cuando estaban en la novena posición, ahora marchan cuartos. El domingo tocará la piedra de toque, el líder, la Juventus. Antes de la Vecchia Signora, los Nerozurri recibirán a la Lazio con ganas de revancha tras el partido en la Serie A dónde le encajaron un 3-0.

En lo táctico, el italiano rotará como suele ser habitual en la Coppa de Italia. Rotará en la portería, Carrizo, el argentino jugará de titular por Handanovic. En la defensa entrará Ansaldi por Nagatomo respecto al último partido. Gagliardini, uno de los más utilizados por Stefano se quedará en la banca, su lugar lo ocupará Kondogbia acompañado de Brozovic en el pivote defensivo. En la mediapunta, Banega será titular acompañado por Candreva y Perisic en bandas y arriba Mauricio Icardi, máximo goleador del Inter liderando junto a Higuaín y Dzeko la tabla de goleadores de la Serie A.

Recuperar sensaciones

Simone Inzaghi y los suyos no están pasando el mejor momento de la temporada, a pesar del buen juego ya acumulan dos derrotas consecutivas, Juventus y Chievo, esta última con un gol en el minuto noventa tras numerosas ocasiones de los Biancocelestis.

Inzaghi no rotará tanto como Pioli, tocará en la portería donde jugará Marchetti por Strakosha respecto al último partido. En defensa entrarán el español Patric por Basta y Walace por Hoedt. En el medio solo tocará la posición de interior izquierdo donde entrará Murgia por Milinkovic, el serbio con molestias tras el partido contra el Chievo. También lesionado Lombardi.

Nos pasamos por rueda de prensa

Stefano Pioli habló sobre sus objetivos en la Coppa: “La Coppa de Italia es un objetivo importante para los dos equipos. Queremos ganar el trofeo, como todos los grandes equipos”.

El técnico italiano habló sobre la temporada de la Lazio: "Está haciendo una muy buena temporada y sin duda tiene los valores. Nosotros tenemos que alinear todo nuestro potencial y dar todo para intentar ganar."

El último partido contra la Lazio fue hace un mes, el técnico nerozzurri habló sobre el tiempo transcurrido: "En este período hemos crecido. Está claro que las victorias dan confianza.”

Preguntado por la derrota contra el Chievo, el técnico de la Lazio, Simone Inzaghi habló: "La derrota del sábado me quema y duele, pero ayer hablé con el equipo. He revisado varias veces el juego, felicité a los muchachos porque el compromiso estuvo ahí. Nadie está a salvo de que pasen estas cosas. Les dije que no hay excusas, el Chievo ganó y nosotros contribuimos a su victoria. En los tiros a puerta que hicimos deberíamos haber puesto más maldad”.

Inzaghi cambio habló sobre Keita, recién llegado de la Copa de África y Milinkovic que arrastra molestias en un pie: "Keita ha sido convocado, llegará directamente a Milán. Milinkovic tiene un problema en el pie, es poco probable que lo veamos en el campo, pero todo el grupo estará en Milán porque necesitamos de todos. Marchetti ha estado entrenando esta mañana y se evaluará su condición".