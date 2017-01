Previa AS Roma - Cesena: David contra Goliat

Google Plus

Fuente: cesenacalcio.it

El Cesena quiere continuar su historia de ensueño en la Coppa Italia, su historia en esta copa empezó en segunda ronda, tras haber avanzado hasta cuartos de final y posicionarse entre los grandes; el club del norte de Italia es sin dudas, la gran sorpresa del torneo. Arezzo, Ternana, Empoli, Sassuolo en este orden fueron las víctimas del Cesena a lo largo del torneo.

Por su parte los giallorossi se encuentran en una situación agridulce, mantienen su posición en liga, pero han perdido en la última jornada de Serie A y cada vez parece mas cuesta arriba alcanzar a la Juventus. Un domingo para el olvido, Spalletti y el resto de la escuadra fueron vencidos 3-2 justamente contra el equipo que eliminaron en octavos de final de esta Copa, la Sampdoria.

Inicios opuestos, objetivo similar, al equipo capitalino por su posición en la liga le ha costado solo una jornada llegar a la los cuartos de finales mientras que al equipo de la Serie B ha tenido que enfrentarse a cuatro oponentes para a esta instancia.

La favorita en su zona de confort: Stadio Olimpico di Roma

Se puede decir metafóricamente que los giallorossi están 37 posiciones por encima del Cesena, en este encuentro se miden el segundo de la Serie A contra el ante penúltimo de la Serie B. Sobre el papel parece ser un encuentro fácil para el cuadro local.

La Roma viene de una dolorosa derrota en el Estadio Luigi Ferraris, 3-2, y es que desde la llegada de Luciano Spalletti el equipo de la capital de Italia solo ha perdido de visitante. Roma es para los romanos y los romanistas la definición perfecta de “zona de confort”, no pierden en casa desde el 29 de noviembre del 2015 contra el Atalanta en un encuentro que finalizó 0-2.

Los resultados están siendo muy positivos para el equipo, la preocupación podría decirse que es ajena, la Juventus no pierde y mientras esta ecuación se siga dando, los romanos tendrán complicado ser primeros en la Serie A. La copa podría ser una solución y una alegría para el equipo, podría significar un trofeo y una venganza, ya que existe la posibilidad de una final contra la Juventus.

Una semifinal de derbi

En lo que fue el primer encuentro de esta semana, el Inter de Milán ha sido vencido por la Lazio en el Giuseppe Meazza con marcador de 1-2. Felipe Anderson y Lucas Biglia de penal fueron los protagonistas de la noche mientras por parte de los neriazzurri anotó Marcelo Brozovic en el minuto 84 un tanto con asistencia de Ivan Perisic.

Semifinal soñada para la capital italiana, una vez más podrían encontrarse en el Derby della Capitale, Lazio y Roma, en lo que les garantizaría a los espectadores un encuentro caliente y fuerte como siempre.

En búsqueda de continuar con la hazaña

Sin nada que perder y con mucho por ganar llega el Cesena. Después de haber ganado cuatro encuentros en esta copa se filtra entre grandes equipos como la Juventus, el Inter, Napolés, Roma. Los del norte de Italia quienes recientemente dejaron en el camino al Sassuolo, en la Serie B no están viviendo sus mejores días, están de antepenúltimos con 24 puntos en 23 partidos jugados.

Durante la temporada 2015/16 el Cesena terminó sexto en la Serie B, incluso tuvo oportunidad de jugar el playoff para promocionar a la Serie A, pero en la primera ronda fue vencido por el Spezia y hasta ahí llego el sueño. Sueño que desde entonces se ha convertido en pesadilla, solo han ganado cinco encuentros en lo que va de temporada y la Coppa Italia viene a significar la única alegría para los dirigidos por Andrea Camplone.

Precedentes que favorecen a la loba.

En los encuentros mas recientes la Roma tiene clara ventaja sobre los longianesi, de los seis encuentros en los que se han medido desde el 2010, solo en una ocasión han empatado y en el resto han resultado victoriosos los giallorossi.

El marcador mas abultado fue en la temporada 2011/12 de la Serie A en un 5-1 en el Stadio Olimpico con dos goles de Franceso Totti en solo ocho minutos, asistidos por Erik Lamela; un tanto de Fabio Borini, uno de Juan y para cerrar el marcador un gol de zurda de Miralem Pjanic. Aquel equipo estaba dirigido por Luis Enrique, hoy entrenador del Barcelona.

Spalletti: “Camplone es un entrenador fuerte”

Aunque la rueda de prensa se distorsionó de momentos con temas relacionados al mercado invernal, Luciano Spalletti quiso dejar claro su opinión sobre este tema: “Esperaba con ansias que el mercado se cerrara, siempre lo he deseado incluso antes de que empezara. La escuadra sabe cuales son mis deseos, no me importa lo que lean en la prensa. Ellos saben lo que pienso”.

A pesar de esto el técnico giallorossi tuvo la oportunidad de hablar del rival y de algunos jugadores que venían con dudas para el encuentro: "Camplone es un entrenador fuerte, su equipo esta compacto en la fase defensiva. La velocidad de sus jugadores le sirven para aprovechar esta faceta del equipo. No se trata de un encuentro fácil. Nos hemos preparados como lo hacemos como con cualquier otro equipo, como siempre, hay que dar el máximo”.

La rueda de prensa también dio espacio para hablar del nuevo fichaje de la Roma y sus características. “Grenier, tiene características similares a Pjanic, si mañana siento que está apto para entrar lo hago jugar, pero como todos debe demostrarlo”, aseguraba.

Camplone: “Mañana será un premio para mis chicos”

Andrea Camplone por su parte habla los méritos que tiene su equipo por llegar a esta instancia de la copa. “No todos los días se juega un partido de Coppa Italia tan importante como este. Vamos a jugar con la mente libre, sin presiones por el resultado, no tenemos nada que perder”, afirmaba.

Para concluir la rueda de prensa se le cuestionó si tienen respeto de afrontar a una Roma enfadada por el resultado del fin de semana, a lo Camplone respondió: "Sin duda, la Roma va a querer redimirse después de la derrota inmerecida en Génova, pero como he dicho, no tenemos nada que perder y no somos nosotros los que debemos preocuparnos por eso".

Arbitrará Fabio Maresca

El partido se disputará en el Stadio Olimpico di Roma. Un estadio culminado en 1937, con capacidad para 72.300 espectadores.

El colegiado designado para este encuentro de cuarto de final de Coppa Italia será Fabio Maresca, nacido en Napolés, quien hizo su debut en 1997, y llegó a formar parte de la Commissione Arbitri Interregionali en la temporada 2005/2006, donde después de un año arbitró su primer encuentro de Serie D. Y fue ocho años más tarde en 2014 cuando pitó por primera vez en la máxima competición italiana.

Convocatorias Roma - Cesena

Spalletti por su parte incluye por primera vez a Grenier, francés clase 1991, quien llega a la Roma en este mercado invernal procedente del Olympique de Lyon, y sorprende también la presencia de Gerson, quien estuvo muy cerca de fichar por el Lille, pero a última hora se ha caído el negocio por supuestos requerimientos del jugador y su padre quien hace el papel de agente también.

La convocatoria de la Roma es: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny, Kostas Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Antonio Rudiger, Juan Jesus, Daniele De Rossi, Gerson, Diego Perotti, Clement Grenier, Leandro Paredes, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko.

Por su parte Camplone ha convocado a: Federico Agliardi, Romano Perticone, Karim Laribi, Antonio Cinelli, Luca Garritano, Andrea Schiavone, Alejandro Rodriguez, Camillo Ciano, Andrea Cocco, Matteo Gasperi, Antonio Balzano, Michele Rigione, Giuseppe Panico, Moussa Kone, Mattia Vitale, Alessandro Ligi, Carmine Setola, Lorenzo Pompei, Lorenzo Bardini, Francesco Renzetti, Nunzio Di Roberto.

Posibles alineaciones