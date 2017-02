Spalletti: "Queremos pasar a semifinales para llegar a una final que puede ser bellísima"

Spalletti en rueda de prensa. | Foto: AS Roma

Luciano Spalletti atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de Coppa Italia, nada menos que unos cuartos de final ante el Cesena, de la Serie B. El rival puede parecer algo ‘light’ para la ronda en la que se encuentra el conjunto romano, pero el técnico declaró en sala de prensa que el partido realmente ilusiona a su plantilla. “Mañana tenemos la posibilidad de acceder a la semifinal para luego ir a una final que puede ser bellísima”. Además, Spalletti no desmerece ni mucho menos la labor del Cesena en el torneo copero: “La Roma no debe pensar que el partido de mañana será fácil. Necesitaremos la máxima atención, pues el Cesena eliminó a Empoli y Sassuolo”.

Rápidamente la atención se centró en la derrota del conjunto romano ante la Sampdoria por tres goles a dos. Pese a la derrota, inesperada por otra parte, Spalletti afirmó que confía plenamente en su equipo. “El equipo que tengo es fortísimo y confío plenamente en él. No hemos perdido nada”, sentenció. Defiende a sus jugadores sabiendo que otro tropiezo sería demasiado. “Mañana el equipo debe mostrar que lo sucedido contra Sampdoria fue un episodio aislado. Me espero una reacción del equipo”,añadió.

Varios nombres propios salieron durante la conferencia de prensa, como Kostas Manolas, Leandro Paredes o el recién llegado Clément Grenier. El central griego no disputó ni un minuto en la ya mencionada derrota, pero Spalletti quiso salir al paso de los rumores producidos esta semana. “No jugó un partido, lo que no quiere decir que el jugador se tenga que ir. Lo consideramos un líder", dijo el entrenador. Tampoco ha salido del equipo finalmente Paredes. Spalletti reveló una conversación con el argentino. “Ayer hablé con Paredes y me dijo que no quería irse a ninguna parte. Me gustó su respuesta”, apuntó.

El que sí tiene opciones de jugar ante el Cesena es el recién legado del Lyon Grenier, aunque como dijo Spalleti: “dependerá de las características del equipo contrario”. Sobre el fichaje de la Roma el técnico señaló: “no tiene mucha velocidad, pero es técnico, acompaña el juego y tiene un gran tiro. Puede jugar en todo el mediocampo”. Por otra parte, Luciano Spalletti quiso darle una buena noticia a la afición. “Florenzi entrenó hoy con el equipo Primavera”, comentó. Sin duda alguna, se trata de una noticia más que positiva para la afición ‘giallorossa’.