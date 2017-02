Dinámicas opuestas en la ciudad de Milan

Rui Costa y Materrazi enfrentados en un Derby della Madonnina // Foto: Sportskedda

Una ciudad mágica situada en el norte de Italia, en la región de Lombardia donde se encuentran monumentos como Piazza del Duomo, la Catedral de Milán, la Galleria Vittorio Emanuel II y el Palacio Real de Milan, en el ámbito deportivo entre los más destacados se encuentran el Autodromo Nazionale Monza y el estadio de San Siro o Giuseppe Meazza, según si juega el AC Milán o el Inter de Milán, nos centraremos en este último monumento al fútbol.

La ciudad dividida en los colores blanquinegro o rojinegro, una rivalidad siempre latente entre 'Nerazurris' y 'Rossoneris'. Ahora mismo ninguno de los dos clubes atraviesa el mejor momento de su larga historia, en el Inter jugaron futbolistas como Zanetti, tan fiel como el propio Totti, el argentino fue capitán de los Nerazurris desde el 1999 hasta el 2014, más de una década con el brazalete de capitán.

Las comparaciones siempre son odiosas

Así recitaba Miguel Cervantes, las comparaciones son odiosas pero inevitables. Solemos recitar esta frase cuando nos sale más favorable de la situación, comparando al Inter y al Milán, salta a la vista que el que saldría perjudicado sería el AC Milán.

Desde la llegada de Stefano Pioli al banquillo interista, atesora diez victorias, tres derrotas y un empate, eliminado de la Coppa y de la Europa League, situados cuartos en la clasificacion, el técnico italiano y sus pupilos intentarán escalar puestos y por que no, soñar con el ansiado Scudetto. También de la llegada de Pioli, añadirle algunos jugadores que están evolucionando futbolísticamente como Icardi, Candreva o Gagliardini.

En el lado Rossoneri de la ciudad, la afición no está contenta con la situación del club, en los últimos cinco partidos solamente acumulan un partido ganado, uno empatado y tres perdidos. Atraviesan el peor momento de la temporada, situados en la séptima posición, lo tienen francamente complicado para meterse en Europa tras un par de años sin salir de Italia para jugar un partido de fútbol oficial.

El regresar de los clubes de Milán

Hasta que no regresen los clubes de Milán no tendremos una Serie A reñida, está frase puede ser lo más escuchado en la redacción de Vavel durante un fin de semana. No solo recibamos esta frase, amantes del fútbol transalpino también lo dirán cada fin de semana viendo como gana la Juventus y se aleja en la tabla. Pensábamos que iba a ser temporada la vuelta de los rossoneri y nerozzurri, al parecer no, ninguno de los dos vuelven.

Proyecto de futuro

El futuro es inminente, en el AC Milán cuidan eso solo hay que ver su plantilla, once jugadores menores a los veinticinco años donde están auténticos jugadorazos como Donnarumma o Locatelli. Juventud que también cuida el Inter con diez jugadores menors a los veinticinco años en sus filas, perlas como Icardi, Joao Mario o Gabigol, aunque apenas ninguno está criado en la cantera nerozzurri, cosa que en el Milán si se está consiguiendo, salen jugadores jóvenes de la casa.