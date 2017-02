Previa Pescara - Lazio: un delfín hundido contra un águila que vuela alto

Google Plus

Partido muy importante para ambos conjuntos, pero a la vez muy dispar, ya que la trayectoria futbolística de los dos equipos ha tomado dos sendas claramente diferenciadas durante toda la temporada. La senda local se ha convertido en una senda de amargura y dolor, que parece que no tenga otra salida además de la del fatídico descenso a Serie B; mientras que la senda visitante es un camino repleto de rosas que, aunque a veces clavan sus espinas, parecen guiadas hacia posiciones que garanticen la participación un año más en competiciones europeas.

Nueve puntos en su casillero a la altura de la vigesimotercera jornada y una sola victoria en todo el campeonato. Son las más que preocupantes cifras del conjunto local, que no sabe lo que es puntuar desde la jornada 18 y que en toda la temporada no ha podido deleitar a su afición con una victoria en su feudo aunque sí de varios empates frente a Nápoles, Torino, Sampdoria y Cagliari. A eso se aferra el equipo.

En el caso visitante las cosas se están haciendo bien y los 40 puntos conseguidos hasta la fecha lo corroboran así como la momentánea quinta posición que ocupan, pero las dos últimas jornadas saldadas con derrotas frente a Juventus y Chievo preocupan a Inzaghi, que no querrá perder puntos ante el colista para volver a realzar la imagen de su equipo en Liga tras alcanzar las semifinales de Copa venciendo al enrachado Inter de Pioli.

La esperanza es lo último que se pierde

La situación en torno al conjunto local está rozando lo crítico. Los aficionados más arraigados han hecho saber oficial y públicamente su malestar con la entidad y su deseo de que las cosas se empiecen a arreglar de inmediato. A Massimo Oddo y a toda la plantilla se le está viniendo encima el peso de toda una afición descontenta por los penosos números cosechados. Son el equipo menos goleador del campeonato y el segundo que más goles recibe solo por detrás del Cagliari.

Muntari, fichaje estrella | Foto: Pescara

La marcha de Lapadula al Milan ha pasado factura y el equipo no es capaz de ver portería. Bahebeck -su recambio- solo lleva dos goles y el que tira del carro en ese sentido es Caprari con cinco tantos, a años luz de los 30 conseguidos por Gianluca Lapadula el año pasado para hacer que el Delfino ascendiese. Tampoco podrán contar para este partido con Campagnaro, improvisado segundo máximo goleador con dos dianas. Pero no todo es malo para ellos, ya que este mercado invernal ha dejado en la ciudad una pieza de renombre para ayudar al albanés Memushaj en el centro del campo desde esta misma jornada, un jugador como Sulley Muntari, que ya conoce la competición tras su paso por el Milan hace unos años.

Ganar o ganar, no hay más opciones

Las aspiraciones del presente curso apuntan alto después de haber conformado un grupo compenetrado, pero que es capaz de lo mejor y de lo peor, ese es el principal problema de Simone Inzaghi, ya que a pesar de contar con jugadores de renombre en el mundo del fútbol no es capaz de exprimir al máximo su rendimiento dentro del campo para dar el definitivo salto de calidad que les llevaría a disputar las posiciones Champions.

Lulic y Radu celebran un tanto | Foto: Lazio

Para la elección del once inicial el técnico italiano puede estar de enhorabuena tras el susto que uno de sus jugadores clave dio tras el partido de Copa y que lo ha mantenido en vilo hasta última hora, y es que Stefan De Vrij podrá estar disponible para ser alineado tras haber tenido un día de reposo por precaución. No correrá la misma suerte el joven delantero italiano Cristiano Lombardi, que no podrá estar disponible para su técnico debido a molestias en su rodilla.

Convocatorias

La lista de los locales es la siguiente: Fiorillo, Bizarri, Aldegani, Biraghi, Crescenzi, Gyomber, Vitturini, Zampano, Stendardo, Delli Carri, Cubas, Benali, Bruno, Memushaj, Muntari, Verre, Kastanos, Brugman, Mitrita, Caprari, Cerri, Pepe y Bahebeck.

La lista visitante no está disponible.

Posibles alineaciones