Allegri: "Parecía una semifinal de la Champions League"

El técnico juventino alabó el juego de su equipo y bromeó sobre la polémica salida del terreno de juego de Lichtsteiner, dando entrada a Daniel Alves. "Cada semana hay polémica con algún jugador: la anterior fue Dybala, esta Lichsteiner y la siguiente será otro". La felicidad del entrenador de la Juventus no podía ser menos, ya que su equipo se coloca con +6 sobre el Napoli y +9 sobre la Roma. "Estoy muy contento por la actitud de mis jugadores, ante un partido de altísimo nivel propio de una semifinal de Champions League, y por lo tanto hay que felicitar también a nuestros adversarios en el día de hoy", comentaba Allegri. "Había pedido a mis futbolistas un partido exactamente de estas características", añadía el técnico.

Continuó hablando sobre el acontecimiento ocurrido con Lichsteiner y su cambio, reconociendo que el enfado del Suizo fue "porque había caído al suelo y pensé que me había pedido al cambio". Uno de los aspectos que más se comentó en la rueda de prensa fue una vez más el sistema de juego que está utilizando la Juventus en las últimas jornadas, con todos sus jugadores ofensivos como protagonistas. "No importa el sistema de juego, lo importante es la actitud que tengamos en el campo. Oigo hablar de sistema definitivo, pero la única verdad es que con estos jugadores me sale jugar así", analizaba el de Livorno, que a su vez insinuaba tiempos duros para Marchisio, uno de los relegados al banquillo con este nuevo sistema: "Marchisio viene deuna larga lesión y tras una buena recuperación ha tenido alguna recaída fisiológica. Para ver al mejor Marchisio necesitaremos algunos meses más".

Finalizaba Allegri hablando sobre la Champions League, que ya está cada vez más cerca. "No es una obsesión para nosotros, pero al igual que el año que alcanzamos la final sin esperarlo, todos tenemos que tener la convinción de que podemos volver a alcanzarla", señalaba el técnico juventino.