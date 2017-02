Previa Roma - Fiorentina: no pueden pinchar

Google Plus

Llega la jornada 23 al Olímpico de Roma, los de Spalletti reciben la visita de la Fiorentina en su lucha por asaltar en liderato a la Juventus. Es uno de los partidazos de la jornada, ya que todos los focos han ido esta semana para el partido entre la Juve y el Inter.

La Roma viene de ganar en los cuartos de final de Coppa al Cessena con un gol de penalti del eterno capitán, Francesco Totti en el último minuto del partido, por su parte la Fiorentina ganó en la pasada jornada liguera al Pescara.

No se pueden escapar

Los de la loba, terceros en la tabla se encuentran con 48 puntos a uno del Napoli, y a siete de la Juventus de Turín que ganó esta jornada en el clásico frente al Inter por un gol a cero y poco a poco van subiendo peldaños hasta acercarse al objetivo final, el Scudetto.

Spalletti necesita que sus jugadores ganen esta jornada para recuperar el segundo puesto, arrebatado por el Napoli esta jornada tras endosarle al Bologna un 1-7 en un espectacular partido de Mertens y Hamsik, con 3 goles cada uno. La Roma no se puede confiar más y si quiere pelear hasta el final por el Scudetto no puede permitirse más tropiezos, ya que la Juve no falla, y la ventaja que le saca se puede agrandar cada vez más.

Pocos puestos para muchos equipos

La Fiorentina situada séptima en la tabla está luchando por optar a un puesto que le garantice jugar la Europa League la próxima temporada, por lo que solo le vale la victoria, igual que a la Roma, ya que un tropiezo de los toscanos los pondría a 5 puntos de entrar en Europa.

Fiorentina, Atalanta, Milán e Inter luchan por un puesto para jugar el segundo torneo continental, la Lazio en el umbral entre Champions y Europa League, puede que acaba también peleando con estos equipos en un tiempo, ya que esta solo un punto por encima, por lo que hay 5 equipos para dos únicos puestos.

Así llegan

La Roma viene de ganar en Coppa al Cesena, conjunto de la Serie B, los romanos con un gol de Dzeko tuvieron que esperar hasta el último minuto del partido, tras un dudoso penalti cometido por el portero del Cessena, que Francesco Totti acabó convirtiendo en el gol de la victoria, y pasar a las semifinales de la Coppa.

En liga, la última jornada, los de Spalletti, perdieron en Genoa frente a la Sampdoria por 3-2 tras una remontada del equipo local, alejándose así de la ya mencionada Juve.

Una derrota, un empate y una victoria de la Fiore en los tres últimos partidos de liga, el último partido frente al Pesacara, ganaron por dos goles a uno, con un doblete del extremo español Cristian Telloque fue uno de los mejores de la jornada, superando así del Milán y alejándose del Torino, que está practicamente fuera de la lucha por Europa.

Precedentes

En el partido de la primera vuelta jugado en el mes de septiembre la Fiore se impuso por 1-0, con un gol de Baldej, poco antes de que el colegiado pitase el final del partido.

La anterior campaña la Roma se impuso en los dos partidos, el primero de ellos en Florencia por 2-1, y el segundo en el Olímpico con una gran goleada, 4-1 le endosaron Totti, Dzeko, Perotti y compañía a los toscanos.

