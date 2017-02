Allegri: "La Serie A se gana con partidos como este"

Massimiliano Allegri | Foto: Juventus

En la víspera del Juventus-Palermo que abrirá la jornada 25 de la máxima categoría del fútbol italiano el técnico local Massimiliano Allegri ha empezado la comparecencia con un mensaje tras lograr la anterior jornada su victoria número 100 con el equipo bianconero: “Los números son claros, estoy muy satisfecho con las cien victorias, pero estaré mucho más satisfecho si el equipo lograse a final de la temporada el objetivo de conseguir el sexto Scudetto, sería algo de leyenda”.

Sobre el propio partido el entrenador juventino ha dejado claro que no se trata de un encuentro de simple trámite: "El Palermo desde la llegada de Lopez tiene un estilo más ordenado que no permite tantos espacios entre líneas, debemos ser rápidos y agresivos para poder lograr una victoria muy importante", a lo que posteriormente añadió: "Partidos como este te hacen ganar una liga, es importante no confiarse y darlo too ante cualquier rival"

Tras la valoración del partido el técnico ha querido dar constancia de varios aspectos respecto a las distintas líneas del terreno de juego, dejando para el final la línea atacante debido a que ha resultado la más problemática durante la semana: “Jugará Buffon, en defensa Dani Alves tendrá su oportunidad mientras que Barzagli podría jugar su partido 300 con esta camiseta, lo que es un gran honor para cualquier jugador. Podrían acompañarlo o Benatia o Rugani, que han rendido a un gran nivel”, a lo que ha añadido para completar las dudas que pudieran surgir en el centro del campo: “Marchisio jugó bien el último partido pero todavía no está al máximo de su capacidad mientras que Khedira es un jugador que sabe a la velocidad a la que debe jugarse en todo momento, es muy inteligente”

Con la indisponibilidad del delantero Mario Mandzukic –que había cobrado una gran importancia en las últimas jornadas- al entrenador le ha surgido un dilema sobre quién será el sustituto del ariete croata: "Podría cambiar el sistema de juego o poner a jugar a Sturaro o Pjaca". Este último suscita en el entrenador un gran interés debido a su gran potencial , por lo que al final de sus declaraciones le dejó un recado para que no se duerma: "Marko es joven y tiene un gran camino por delante. Tiene grandes cualidades técnicas pero para dar el salto definitivo debe aprender que el fútbol consta también de sacrificio y disponibilidad”