Pioli: "Estamos obligados a sumar los tres puntos porque nuestros rivales no quitan el pie del acelerador"

Pioli: "Estamos obligados a conseguir los tres puntos porque nuestros rivales no quitan el pie del acelerador" // Foto: Inter

El momento de forma del Inter tras la llegada de Pioli es tremendo, en los últimos 17 partidos, han conseguido 15 victorias, en casa han demostrado una gran fiabilidad y a domicilio ganan, por la mínima, pero ganan, que es lo que realmente importa en el fútbol. Este mes, no ha sido todo lo bueno que esperaban los 'nerazzurros' ya que tenían dos enfrentamientos con dos rivales directos, la Lazio y la Juventus, ambos perdidos por 1-2 y 1-0 respectivamente.

Aún así, no ganará a sus rivales directos, pero sí vencen a más de media tabla y esa es otra de las cosas importantes del fútbol, conseguir victorias, sean como sean. Reforzados tras la victoria ante el Empoli por 2-0, llegaban al Renato Dell'Ara, un estadio complicado de ganar, ya que la afición empuja mucho y el Bologna se hace fuerte en casa. Finalmente, tras un partido muy rocoso, consiguió la victoria el equipo interino gracias a un gol de Gabriel Barbosa, 'Gabigol' y Pioli lo valoró así: "Marcar en el final del partido es positivo, demuestra actitud, determinación y ganas de cambiar el resultado".

Pioli: "Hemos ganado gracias a haber demostrado ganas de ganar"

Suma y sigue el equipo de Pioli, otros tres puntos importantes que ya cumplen el objetivo de estar en puestos de Europa League y a pocos de Champions, se toma en serio todos los partidos el club milanista, "para nosotros, cada partido vale tres puntos, estamos obligados a ello porque los equipos que están en nuestra misma situación no quitan el pie del acelerador".

En un partido tan rocoso, el Inter no ha hecho su mejor juego pero después ante los medios, Pioli valoró el esfuerzo de sus jugadores, "no hemos hecho un partido brillante, hemos tenido fe y nos hemos llevado los tres puntos", y después dijo: "Hoy he visto cosas positivas, hemos demostrado, intensidad, mentalidad y ganas de ganar, por ello hemos ganado".

Posteriormente, el entrenador italiano comenzó a hablar en lo individual, empezó con 'Gabigol', viendo como un premio para el delantero el gol de victoria, "sé que Barbosa siempre está disponible, pone intensidad y seriedad, sabe que tiene que aprovechar sus minutos y me alegro por su gol". Consecutivamente habló de Jeison Murillo, el cual se marchó lesionado, fue preguntado por el tiempo de baja y respondió brevemente que "se le harán valoraciones en los próximos días", y para finalizar, habló de la amarilla que vio Miranda, amonestación que le hace ser sancionado y no poder jugar al recibir el próximo domingo a la Roma en casa, "no me arrepiento de haberlo sacado, aunque se pierda el partido de la Roma, hoy era un partido difícil".

Lectura positiva de Pioli que ve cómo su equipo está consiguiendo el objetivo de la temporada e incluso se acerca a los tres primeros, los cuales parecen estar imparables.