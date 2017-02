Gabigol, la promesa que quiere ser leyenda

Google Plus

En Septiembre de 1997, Ronaldo Nazario Da Lima, defendió por primera vez la zamarra neroazzurra sin haber cumplido aun los 21 años. La condición de estrella consagrada del fútbol mundial resultaba indiscutible. El joven delantero llegaba al Inter de Milán como flamante FIFA World Player, el más joven de la historia hasta el momento, como máximo goleador de La Liga española con el Barcelona, como Bota de Oro europea, también el más joven de la historia hasta el momento, como Mejor Jugador de la Copa América y Jugador Más Valioso de la final, Balón de Plata y máximo aspirante al Balón de Oro que finalmente ganaría pocos meses después.

El 26 de Agostó de 2016, llegó a Italia el jugador al que todos conocían como Gabigol, la gran promesa del fútbol brasileño. Jugador fundamental en la dinámica del Santos desde su debut, en 2013 con dieciséis años. Máximo goleador en la Copa de Brasil de 2014 y también en la de 2015. Protagonista en los rankings de promesas desde hace años: integrante de la lista de 50 jugadores Sub-18 de Goal.com en 2014, integrante de el ranking de mejores jugadores Sub-20 de La Gazzetta dello Sport de 2016, undécimo en la lista de jugadores Sub-21 en 2016 por parte de Fourfourtwo, y líder del ranking de Jóvenes Promesas de Brasil para Pasión fútbol en 2016, justo por encima de Gabriel Jesús, el joven jugador del Manchester City.

Las comparaciones son odiosas, el primero debutó en Serie A como una estrella del fútbol mundial, el segundo como un proyecto aún por explotar. Estas líneas no pueden contener más nimia intención de acercarse a tal símil. Son el punto de encuentro entre el análisis y la siempre agradecida casualidad. En la mañana del pasado domingo, tras 25 fechas transcurridas en el presente curso en Serie A, Gabigol dio por fin sentido a su apodo haciendo el gol que daba una fundamental victoria a los suyos, a los cinco minutos de entrar al campo y tras no haber disfrutado de prácticamente oportunidades a lo largo de la temporada.

El joven jugador brasileño ha tenido que sumar la losa de las jornadas pasajeras, a la del montante depositado por su actual club en las arcas del Santos. Veinticinco millones de euros, un millón por cada fecha disputada en el fútbol italiano hasta su debut goleador. Ronaldo Nazario no necesitó nada más que vestirse dos veces la camiseta del Inter para convertir su primera diana. Debutó en la primera jornada frente al Brescia como titular, y en la segunda jornada ya consiguió su primer gol. Casualidades del fútbol, contra el Bologna, en Bolonia, igualando las condiciones del encuentro del pasado fin de semana en el que Gabigol hizo su primer gol en Europa.

Podría afirmarse que el ex jugador de Barcelona y Real Madrid fue más letal en su entrada en el fútbol italiano, al solo demorarse dos fechas en su estreno goleador, y no veinticinco, como Gabriel Barbosa. Pero es ahí donde el análisis nos ofrece un dato revelador. El ex del Santos ha necesitado veinticuatro jornadas más, pero 80 minutos menos que O fenomeno. Nazario disputó 93 minutos del primer encuentro y tardó 52 más en el encuentro frente al Bologna para hacer su primer gol. Gabriel Barbosa tan solo ha disputado 66 minutos (dato soccerway.com) repartidos en seis apariciones. Sí, 66 minutos, lo que le convierte en el goleador "más letal por minuto" del fútbol italiano.

Corría el minuto 81 de partido. Apenas cinco minutos llevaba el brasileño sobre el verde del Stadio Renato Dall'Ara. Banega la aguantó en las cercanías del balcón del área, vio el hueco entre la defensa y la colocó por bajo para la llegada por la derecha de D'Ambrosio que, de primeras, la puso al segundo palo para que Gabriel la empujara a placer a las mallas. No se reprimió, estalló de alegría en una carrera descontrolada motivada por la frustración retenida por el suceder de los encuentros en el banquillo. Tenía más costumbre en pisar el césped y celebrar goles que en calentar el banco el ex jugador del Santos. No tenía 20 años y había disputado más de 10.000 minutos en más de 150 partidos en la élite del fútbol, para hacer, nada más y nada menos, que 52 goles.

El ex del Santos vio la temporada pasada cómo su carrera ascendía de forma meteórica al ser incluido por Dunga en la convocatoria de marzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2018. No disputó ningún minuto pero ya demostró ser capaz de tener hueco en las listas de la Canarinha. Su verdadero momento de gloria llegó de cara a la Copa América Centenario, el seleccionador carioca le incluyó en la lista definitiva para la máxima competición de selecciones del continente. Gabriel Barbosa disputó tres encuentros consiguiendo su primer gol con la Seleçao frente a Haití. Grande sensaciones veraniegas para el hoy jugador del Inter. Ya a finales de verano le llegó la oportunidad que a todo gran jugador sudamericano le llega, el salto a Europa. Tite, el que había sido entrenado del "Super Corinthians", se hizo cargo de la selección brasilera y en la primera lista post estival también contó con el flamante fichaje del Inter de Milán. En este parón de selecciones no dispuso de minutos en ninguno de los dos encuentros.

La interminable sucesión de suplencias en el Inter, primero decisión de Frank de Boer y posteriormente de Stefano Pioli, relegaron al atacante brasileño al olvido de Tite. No ha vuelto a entrar en ninguna convocatoria de la absoluta el Campeón Olímpico en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro del pasado verano. Gabigol hizo dos dianas que aportaron su granito de arena para un Oro Olímpico histórico para una afición muy necesitada de éxitos tras el batacazo de la Copa América y especialmente tras la debacle del Mundial de Brasil de 2014.

El gol del domingo pasado puede suponer un punto de inflexión en la trayectoria europea de Gabriel Barbosa Almeida. Un gol decisivo que además de otorgar dos puntos vitales a su equipo, quizás suponga la carta de presentación de un jugador que tiene todos los ingredientes necesarios para triunfar en el Planeta Fútbol. El niño que, deslumbraba jugando a fútbol sala en un pequeño equipo de barrio, llegando a maravillar a toda una leyenda del Santos y de la Canarinha, como es Zito, campeón del Mundo en el Mundial de Suecia de 1958, hace acto de presencia en Europa, el escenario de las divinidades del fútbol mundial. La confianza y los minutos nos pueden regalar otra gran aportación brasileña al fútbol italiano, y los que amamos este deporte, nos sentimos expectantes al respecto.

Con todos vosotros: Gabigol.