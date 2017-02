Luciano Spalletti: "Tenemos que estar a la altura de la situación"

Fuente: asroma.com

Como suele hacer el técnico toscano empezó la rueda de prensa hablando de los lesionados, en esta ocasión le aclaró directamente a los reporteros: "Están lesionados los que ustedes ya conocen, Nura continúa con su recuperación y por desgracia no contamos con Florenzi", el jugador romano recayó tras haber concluido con la supuesta recuperación de su primera lesión de rodilla y estará de cinco a seis meses fuera de los terrenos de juego.

Posteriormente el técnico fue cuestionado sobre la dificultad de preparar un partido con este panorama: “Si no estamos a la altura será difícil, pero esta idea ya está establecida en los jugadores. La historia del fútbol nos muestra que se han logrado resultados espectaculares”. Spalletti, como es de costumbre, expresa que la clave para estar enfocados en este encuentro viene dada por el trabajo diario en el vestuario, y por la manera de interpretar los juegos y los entrenamientos.

En el fútbol se debe tener siempre en cuenta que la profundidad de un equipo es la garantía de buenos resultados, continuidad y buena forma, Spalletti tiene esto más que claro: “No se consiguen resultados si no se apoyan a los que juegan menos, se trata de un compromiso constante inclusive en los entrenamientos”. Lo que se puede entender de las palabras del toscano es que el equipo mañana cambiará, descasarán algunos y se le dará oportunidad a quienes lo merezcan, jugadores como Vermaelen, Jesus, Paredes, Perotti, El Sharaawy y Mario Rui mañana tendrán oportunidades.

Esta semana ha sido polémica la relación de Bonucci y Allegri, el conflicto que protagonizaron en el encuentro contra el Palermo ha traído sus consecuencias, Spalletti no se salva y durante la rueda de prensa le han preguntado sobre el tema y sobre si el posible ambiente de nerviosismo juventino favorece a la Roma: “Es claro que este es un momento muy especial, estamos enfrentando partidos importantes en Europa y en la liga, estos partidos pueden ocasionar problemas en equipos preparados como Roma y Juventus”.

Con el Manchester United clasificado el torneo empieza a mostrar a los favoritos, la AS Roma según algunos medios se pudiera posicionar como alguno de ellos, Luciano Spalletti prefiere no apresurarse y dejar claro que el seguirá ocupando de los suyos y de la mentalidad correcta. “No sé como seguirá nuestro camino, de lo que si estoy seguro es que de nosotros no saldrá ningún pensamiento que no sea el de vivir noches importantes. Se quieren hacer las cosas bien para que los aficionados estén felices”.

Salah y Dzeko son actualmente las armas mas letales de los giallorossi, el bosnio está luchando por la bota de oro. El entrenador del norte de Italia acredita al equipo íntegro y no se fija en solo estos dos jugadores: “El equipo en su totalidad ha mejorado mucho, en este caso por ser jugadores ofensivos se nota más”. En las declaraciones también aclaró que mañana deberán descansar tanto el egipcio como el bosnio: “Mañana descansarán ambos, daremos oportunidades a otros jugadores, de hecho si estos jugadores lo hacen bien, Dzeko y Salah quizás descansen el próximo juego también”.