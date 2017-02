Valieron los suplentes y el resultado de la ida

En ocasiones, la esperanza no es más que un arma de doble filo. La ilusión mal enfocada, es más dolorosa que la propia desesperanza. Hoy, Escribá decidió eliminar la ilusión de la ecuación y añadir el deber. Spalletti, directamente decidió confiar en que el Villarreal sería incapaz de conseguir la remontada.

Ocasión para los que quieren demostrar

Los onces iniciales hablan por sí solos. Ninguno de los dos técnicos mostró especial ambición a la hora de armar sus alineaciones iniciales. Fue un encuentro plagado de caras menos habituales. Disfrutamos de la titularidad de Totti, volvimos a ver sobre el césped a Soldado tras seis meses de lesión... Bajo los palos, Andrés Fernández y Alisson, ambos porteros suplentes. La zaga del Villarreal, con ausencia total de titulares. La zaga romanista, con un único titular, Manolas. De Rossi, por parte de la Roma, y Bruno, por parte del Villarreal, se erigían líderes de sus respectivos y poco habituales centros del campo. Mario Rui y Paredes, en la Roma, y Rodri y Roberto Soriano en el Villarreal. Suplentes habituales. Para terminar, el gol lo intentarían poner Borré y El Shaarawy.

El Shaarawy encara a Rukavina | Foto: Roma

Comienzo arrollador del Villarreal

La vuelta de la eliminatoria se disputaría entre los suplentes de la Roma y los suplentes del Villarreal, y sin ningún género de dudas, una de la escuadras suplentes ofreció mejor imagen que la otra sobre el césped del Olímpico de Roma. Desde el primer instante en el que el cuero rodó sobre el verde romano el conjunto castellonense inclinó el campo hacia la portería de Alisson. Rápidamente consiguieron los de Escribá asentarse en campo contrario frente a una fría Roma que ofreció muchas facilidades, especialmente en la primera mitad. Diez minutos tardó el Villarreal en hacer efectivo su dominio. Fue Roberto Soriano el que mandó un balón al larguero tras recibir completamente solo un pase de Rodri desde fuera del área, le pegó de primeras el ex de la Sampdoria encontrando la parte superior del travesaño.

Sería el primer aviso de lo que vendría sólo unos minutos después. El Submarino Amarillo prosiguió en su intención de meterse en la eliminatoria disputando el encuentro muy cerca del área de Alisson. En una de esas acciones cercanas al área, Roberto Soriano la puso al espacio en banda derecha para que Soldado intentara un centro a Borré, el envío no fue preciso pero el despeje de Vermaelen lo fue aun menos, el estrepitoso fallo del belga le dejó el balón a placer a Santos Borré para que con la derecha fusilara la escuadra más cercana del meta brasileño, la izquierda. Habían transcurrido tan solo 15 minutos y el Villarreal había abierto el marcador. Las sensaciones eran más que positivas para los de Escribá.

En busca del segundo gol

Desde el gol del colombiano hasta el final de la primera mitad no varió un ápice el guión del juego. El Villarreal dominaba incontestablemente el balón frente a una Roma que en contadas ocasiones consiguió salir de su propio campo con el balón jugado. Algunos minutos después, el Villarreal vería su primera y única tarjeta amarilla del encuentro. Rodri derribó a Bruno Peres sin opción alguna de disputar el esférico y el colegiado alemás decidió mostrar la tarjeta. El encuentro se sucedió entre ocasiones del Villarreal y paradas de Allisson. El meta brasileño realizó, hasta el descanso, varias atajadas de mérito. Resolvió bien sendos disparos lejanos de Rodri y Roberto Soriano además de también repeler otro remate de Rafael Borré.

Alisson realizando una de las múltiples paradas de la noche | Foto: Roma

El encuentro llegaba ya al descanso con un Villarreal que no solo dispuso del balón, también de las ocasiones, y que no pudo conseguir ese gol que aun en la primera mitad hubiera conseguido renovar la ilusión por la eliminatoria. El encuentro hubiera ganado en emoción de forma considerable si el Villarreal hubiera conseguido el segundo gol frente a una Roma que se mostraba absolutamente inoperante. Finalmente llegó el descanso, para tranquilidad de Spalletti, sus once jugadores sobre el césped, y su hoy menguada y fría hinchada. Buena imagen de un Villarreal que estuvo cerca de reavivar la llama de la eliminatoria durante los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, Manolas no volvió al césped, se había aquejado el central griego de ciertas dolencias al término de la primera mitad y finalmente no pudo continuar. En su lugar entró Rudiger, que a la postre sería protagonista en el encuentro. La segunda mitad comenzó de igual manera que su predecesora. La primera situación de peligro, cómo no, se perdió en las botas de Santos Borré, cómo no, en las manos de Alisson. El meta brasileño ha sido una pesadilla para el delantero colombiano en la noche de hoy, hasta en cinco ocasiones se ha encontrado el jugador perteneciente al Atlético de Madrid con las paradas del meta de la Roma. Tras esa primera opción del Villarreal, el encuentro se abrió ligeramente y le permitió a la Roma llegar por partida doble a la portería de Andrés Fernández. En apenas dos minutos, Perotti, probó de lejos, con un gran disparo, y de cerca con un cabezazo, al cancerbero suplente de la Roma.

El Capitán, Francesco Totti | Foto: Roma

Al Villarreal se le acaba el tiempo

Las dos situaciones anteriores abrieron la veda de las idas y las venidas en un encuentro que, aunque mayormente dominado por el Villarreal, empezó a ofrecer cierta importancia a la Roma en campo contrario llegando a la hora de partido. Justo en este punto, en una buena combinación entre Borré y Cheryshev, Antonio Rudiger se vio superado y obstaculizó al ruso sin ninguna opción de jugar el balón. Segunda amarilla del encuentro y una ocasión menos para el Villarreal. Los minutos siguieron pasando y Escribá tomó la determinación de retirar a Soldado, que realizó un encuentro impecable, participativo y mostrando muchas ganas, por Adrián, en un intento de aportar calidad y velocidad en los últimos metros. Con aun 25 minutos por disputar la gesta era posible.

En los diez minutos subsiguientes el Villarreal buscó la portería con ahínco pero sin inquietar a Alisson. Dos disparos desviados, de Borré y Roberto Soriano, y una acción por banda derecha de Adrían que no consiguió rematar Borré. El técnico del conjunto amarillo tomó la determinación de introducir a Bakambu por Cheryshev y a Dos Santos en detrimento de Bruno. Restaba algo menos de cuarto de hora y el Villarreal lo intentaba con tres delanteros. Recibió al espacio Bakambu, la bajó, se dio la vuelta, esperó, y vio a Adrián corriendo hacia la frontal de la chica, ahí la puso el congoleño. El asturiano no llegó por muy poco, la rozó y no puso en problemas a Alisson. Ahí perdió el último tren el Submarino Amarillo.

Alisson en el calentamiento del encuentro | Foto: Roma

Una eliminatoria vista para sentencia

El encuentro entró entonces en su ya decidida recta final. El Villarreal lo intentó con más corazón que razón, y en una situación a balón parado, una pugna entre Álvaro y Rudiger dio con el romanista camino al vestuario. Vio la segunda amarilla el alemán al golpear innecesariamente en la cara al central del Villarreal. Spalletti añadió cemento introduciendo primero a Nainggolan y tras la expulsión, a Fazio. Nada ocurrió entre el minuto 80 y el minuto 90. El conjunto de Escribá mostró serios signos de haber bajado los brazo y la Roma se contentó con el resultado. Ya en el descuento Borré volvió a probar a Alisson en dos ocasiones, en ambas el meta estuvo como a lo largo de toda la noche, fantástico, sin lugar a dudas, el mejor jugador del encuentro.

La Roma ya es equipo de octavos de Europa League, los romanistas a la expectativa respecto a su rival en octavos que arrojará el sorteo de mañana. El Villarreal, tras su victoria en Anoeta, y su victoria hoy, con buen juego y jugadores menos habituales, se recupera moralmente del duro golpe que supuso el 0-4 de la pasada semana. Lo que pudo haber sido una gesta se quedó en una simple victoria, lo que pudo haber sido un batacazo se quedó en una inocua derrota.