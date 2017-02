Luciano Spalletti: "Un partido a la vez"

Fuente: asroma.com

Luciano Spalletti, el técnico toscano con carácter, determinación que apuesta siempre a la técnica y sobretodo a la actitud del equipo se midió hoy a los micrófonos en la conferenza stampa previa al choque frente el Inter de Milán en territorio milanese. La rueda de prensa empezó resaltando la presión que tienen los giallorossi en las próximas jornadas donde se medirán al Inter, Lazio y Napoli en este orden.

“Si lo miras en conjunto se hace difícil, ya que significa una carga de cosas, incluso puede parecer un reto imposible. La idea es tratar de hacer lo más simple posible, vemos y estudiamos un partido a la vez, no hay otra solución”, afirmó. De esta manera el técnico de la loba intenta quitarle importancia a estos próximos días e incluso a sus dirigidos.

Por el otro costado encontramos al Inter de Milán y a Stefano Pioli, quien desde que llegó al norte de Italia ha archivado 12 victorias en 17 encuentros, con solo un empate y 4 derrotas, la era “Pioli” ha sido más que positiva para los neroazzurri, Luciano Spalletti cree que el arma más importante de técnico rival ha sido el equilibrio. “Es sin duda un muy buen entrenador y capaz, porque es uno de los que hablan de tácticas y sabe cómo ser convincente con sus jugadores, también ha cambiado la actitud del equipo”, comentó.

En el momento de auto analizar, Spalletti ha hecho muchos cambios y ha intentado mostrar varias formaciones dentro de las alternativas que maneja, el jueves no ha salido tan correcto el equipo por lo que hoy ha sido cuestionado de si tendrá en los próximos días al menos nueve jugadores intocables. “Eso será casi imposible. Contra el Villarreal efectivamente a algunos jugadores les faltaba continuidad, pero en a segunda mitad el juego fue distinto, cuando necesitemos a estos jugadores, estarán listos y los vamos a necesitar seguro”, expuso el míster. En este contexto fue preguntado por Manolas a lo que ha afirmado que esta bien y que mañana saldrá de titular.

La buena noticia del estadio para Spalletti no significa un compromiso extra, lo tiene claro, siempre se tiene que ganar y lo que verdaderamente importa son los jugadores, según el toscano son ellos quienes sostienen a nuestra sociedad y al equipo. “Siempre se debe pensar en ganar, si no lo logramos ya cambia toda la perspectiva. A partir de eso no tengo nada que decir, no tenía dudas de que las negociaciones del estadio iban a terminar de manera positiva, el asunto estaba en buenas manos, las de Baldissoni”, dijo el técnico.

En seguida el técnico fue cuestionado nuevamente sobre si existía una correlación entre el estadio y su futuro en Roma, a lo que el técnico respondió tajante: “El estadio estará listo en 3 o 4 años, yo no sé si estaré muerto o no. Para la sociedad es una noticia importante, es la meta a la que aspiran todas las sociedades, es la razón por la cual el Inglés y el fútbol alemán tienen el mayor potencial del fútbol italiano”.

Al ser preguntado por el cambio Dzeko-Icardi el entrenador fue claro. “Edin por el numero de goles que ha marcado y las acciones que ha aportado a nuestro juego es el jugador más importante actualmente, me quedo con Dzeko”. Para continuar la idea le han preguntado si Edin y Emerson han sido su mayor satisfacción en la actual Roma. “Para mí, la recompensa es si Roma suma puntos y eso me basta. No tengo compromiso con nadie, no doy nada a nadie, tengo que luchar por crecimiento del equipo en conjunto”,finalizó en entrenador.