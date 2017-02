Tres puntos más cerca del 'Scudetto'

Google Plus

Tres puntos que saben a título. El Napoli había caído y en el Juventus Stadium lo sabían. Y no fallaron. Con goles de Mandzukic y Alex Sandro de impusieron al Empoli. La Vecchia Signora ya atesora sesenta y seis en su haber. Con diez puntos de ventaja sobre la Roma a falta de que los capitalinos disputen su encuentro contra el Inter, de no ganar ese encuentro los de Spalletti se olvidarían de la Serie A.

En lo táctico, Massimiliano Allegri apostaba por un 4-3-2-1 con Neto en portería, ya lo había avisado el técnico en la sala de prensa previa. En defensa con Dani Alves que entraba por Lichsteiner, Bonucci volvía a la convocatoria tras la discusión con Allegri, Rugani que entraba en substitución de Chiellini y Alex Sandro. En el doble pivote se posicionaban Marchisio y Pjanic, delante del bosnio y el italiano, como sorpresa Mandzukic que estabas jugando en la banda izquierda, hoy actuaba en la media punta y Cuadrado y Sturaro en bandas. En punta Gonzalo Higuaín.

Mientras que Giovanni Martusciello colocaba un 4-3-1-2 en el tapiz verde. Una formación que sobre el papel parece más defensiva ya que esa línea de tres delante de la defensa es para contener y el jugador delante de esa línea de tres para tapar huecos en la salida del balón del conjunto rival. El conjunto 'azurri' salía con Skorupski en portería, defensa para Laurini, Bellusci, Costa y Pasqual. En la línea de tres planteada delante de la defensa, estaba situados Mauri, Diousse y Krunic. El Kaddouri delante de esos tres y Marilunga acompañado de Pucciarelli de puntas. Como gran novedad, Maccarone se quedaba en el banquillo, Marilunga lo sustituía.

El encuentro comenzaba con un ritmo muy bajo. Ambos equipos se probaban, la Juventus se empezaba a acercar a la portería que defendía Skorupski, los 'bianconeris' merodeaban el área del Empoli y la primera ocasión llegó recién cumplidos los primeros diez minutos de juego. Balón raso que pasaba por el área, Mauri no lo despeja y le cae el esférico a Cuadrado en el segundo palo, este se saca un disparo que golpea en un rival, afortunadamente el balón se envenena y en el otro palo Mandzukic está a punto de empujar el balón y situar el uno a cero en el marcador. Tras esta primera oportunidad de gol, el Empoli se estiró y en el minuto 22, tuvieron unas de las pocas ocasiones. El Kaddouri recogía un balón en el mediocampo, despista a los dos centrales y precipitadamente chuta desde fuera del área sin fortuna ya que el balon se marchó lejos de la porteria.

La Juventus reaccionó y tras ver que el belga estuvo cerca de adelantar a los visitantes. En lo que quedaba de primera mitad, la 'Vecchia Signora' asedió la portería defendida por el portero polaco. En el minuto 25, Dani Alves colgaba un balón al segundo palo, allí Mandzukic la bajaba para Sturaro, este intento golpear en el área chica pero hizo falta. A los dos minutos se repetía lo mismo, balón al segundo palo para Mandzukic, el croata ahora remato y no encontró portería. Intento salir de ese asedio el Empoli pero no pudo, la Juventus robo y contraatacó. Lo intentaron Mandzukic e Higuaín, el argentino atrajo a los defensores centrales, estos quedaron solo a Mandzukic que recibió y encaro al portero, lo regateó y cuando las tenía todas para marcar, se durmió y llegó un rival para robársela. Mandzukic tuvo una de las últimas del primer periodo, le ponían un balón para empujarlo pero el croata no pudo llegar.

El descanso llegaba con el resultado gafas. Aunque sin goles, una primera mitad con intensidad desde el minuto veinte. En el cual, la Juventus mereció el gol pero sin fortuna, el tanto no llegó.

Higuaín frustrado en el descanso // Foto: Juventus (Instagram)

Asestar el golpe mortal

No tardo mucho la Juventus en encarrilar el encuentro. La segunda parte comenzaba como la primera, los dos equipos esperaban, esta vez el Empoli dió un paso adelante. Cuando estaba estirándose el conjunto visitante llegó el gol local, Dani Alves colgó un balón al segundo palo y Mario Mandzukic remató, ese balón pega en el larguero con tan mala fortuna para el Skorupski que intenta coger ella esférico y se lo mete dentro. Para asegurar, el croata la empujó con el abdomen.

Tras el gol se sucedían las ocasiones de los 'bianconeris', en una de esas llegó el segundo tanto. Alex Sandro recibía un balón en la esquina del área chica, se revolvía y no fallaba contra Skorupski. Tras el gol, la Juventus se relajó y el Empoli empezó a llegar aunque sin crear ocasiones. En los minutos finales Dyabala tuvo el tercer gol en sus botas, el argentino se sacó un disparó desde fuera del área que se marchó cerquita del palo derecho. Ya en el tiempo añadido, El Kaddouri se retiró del terreno de juego, debido a una lesión muscular.

La Juventus solventó bien esta jornada, una victoria más y una menos para conseguir el 'Scudetto'. Mario Mandzukic volvió a posicionarse de nueve aunque la realización nos lo posicionaba como mediapunta, el croata siempre estuvo al lado de Higuaín. Dani Alves también realizó un gran partido, estuvo muy participativo, siempre pegado a Juan Cuadrado en el extremo y de vez en cuando posicionado de interior. En el Empoli destacar a El Kaddouri, estuvo muy activo en la mediapunta, ofreciéndose y generando peligro con sus pases.