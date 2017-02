Caldara asalta San Paolo y el Atalanta la cuarta plaza

Google Plus

Con un apasionante comienzo que arrancó con un Nápoles que encerró con cerrojo al conjunto procedente de Bérgamo, los locales no fueron los primeros en intimidar e inquietar la portería contraria. Tras una pérdida napolitana en el medio del campo en los primeros cinco minutos, un Papu Gómez que está haciendo una temporada más que notable, metía una marcha de más para correr como una auténtica moto por la banda izquierda centrando a un Kessie que cazó el esférico un tanto forzado, pero que fue Conti quien acabó chutando con toda la garra que se le acredita por bandera, atajando posteriormente el portero español Pepe Reina.

La réplica del equipo napolitano fue prácticamente instantánea, y en la jugada de después, Caldara no despejaba demasiado bien el peligro y, con un amplio radio de espacio, Insigne disparaba de manera un tanto tocada un balón que lamía la escuadra. Desde ahí, el Atalanta aumentó el grado de presion sobre el equipo de Sarri, cerrando con hasta tres jugadores a los napolitanos pero sin estar tan afinado en la zona de medio del campo donde el Nápoles quería aprovechar las ciertas grietas que presentaban los de Bérgamo y gustarse a través de un juego solidario y combinativo, asociado al espectáculo. Pero todo quedó en un mero intento fallido, y el equipo de Gasperini comenzaba a sentirse más cómodo sobre ese césped bien pulido en el sur de Italia, despertando poco a poco a través de contras con transiciones rápidas.

No todo iba a ser puro fútbol en uno de los partidazos de la jornada, ya que en el minuto 23 un desafortunado despeje acrobático por parte de Rafael Toloi finalizó con una dura y fuerte caída donde el central brasileño impactó su cabeza con el suelo al caer, dejándolo inconsciente durante unos segundos y sembrando el pánico en los presentes en el templo napolitano. Afortunadamente se recuperó y fue, junto a su pareja de baile Caldara, de lo mejor del encuentro.

Kurtic empezó a explotar por la banda que tenía asociada y comenzó a provocar varias intentonas en ataque que finalizaban en córners. En uno de ellos, un centro que a priori se antojaba como inofensivo, paseó por el área sin ningún tipo de miramiento mientras la imprecisión estaba imbuída en la defensa local, donde Caldara, el más pillo de la clase, remató al fondo de las mallas tras deshacerse de un Albiol que se encargaba de su marca, pero que no disponía de ninguna oposición hacia su compañero de profesión.

De esta forma, el Nápoles se veía obligado a sacar pecho y tirar del caché de sus jugadores, como el caso de Callejón e Insigne que estuvieron muy incisivos en ataque, pero quien la tuvo de verdad fue Mertens. Corría el minuto 44 cuando desde 26 metros el extremo belga lanzaba una magistral falta con el interior de la bota derecha, pero un Berisha que estaba de dulce, voló como un pájaro para sacar el balón a la altura de la escuadra con ayuda del larguero. Así, finalizaba una primera parte muy intensa con un resultado algo inesperado.

La segunda mitad empezó con una tifoseria napolitana que intentaba por cualquier vía posible intimidar a los de Bérgamo a través de silbidos y abucheos, pero no inquietó a los de Gasperini ya que en en minuto 47, un pase aéreo de Toloi desde su línea natural hacia Petagna fue mal medido por Maksimovic y el delantero italiano disparó potente y al medio de Reina, siendo intervenido extraordinariamente por el portero. Todo lo que sea alejar al Napoles de su área de ataque es bienvenido para cualquier equipo, con lo que el Atalanta juntaba lineas y retenia al Nápoles en su propio campo con un Papu Gómez y un Spiazzola que creaban una asociación mas que satisfactoria en la pizarra de Gasperini. Pizarra que se descompuso con la expulsión de Kessie por doble amarilla tras cortar de una forma poco ortodoxa una contra dirigida por Mertens mientras era uno de los más destacados de partido, pero esto no iba a ser una excusa para no ir a sentenciar el encuentro.

Corría el ecuador de la segunda mitad, y con un Nápoles volcado, el indomable Caldara iniciaba una contra con un exquisito sombrero a su marca para cedérsela a Spiazzola, que gozó de una cobertura bastante amplia para desarrollar la contra. Ya llegando a la línea de fondo, y con un incansable Caldara siguiendo la jugada en paralelo, Spiazzola, con el exterior, y esperando el momento justo, centraba al defensa de propiedad de la Juventus de Turín que estaba absolutamente solo, y con la derecha cazó el balón y lo proyecto al fondo de las mallas del palo largo. Con ese gol, silenciaba los cimientos del estadio San Paolo siendo su quinto gol en lo que llevamos de campeonato

Se la jugó Sarri y echó toda la carne en el asador sacando a Milik e introduciendo a cuatro delanteros con la intención de que fuera un revulsivo pese a ser un jugador que se recuperó recientemente de una lesión de gravedad, pero un disparo de Ziellisnki que se marchó rozando el palo, y un centro perfecto y medido de Ghoulam a Callejón que fue cabeceado con un remate picado un tanto desviado, fue lo único que pudo sobrepasar la línea defensiva de un Atalanta que, con esta victoria, se coloca a tres puntos del Nápoles, cortando una racha de los de Sarri de 14 partidos ganando en casa al igual que pierden la oportunidad de sobrepasar de manera momentánea a la Roma.