Google Plus

Spalletti: Debemos ser más equipo que ellos para ganar | Foto: AS Roma

Luciano Spalletti, compareció en rueda de prensa para hablar del derbi de este miércoles contra la Lazio en el Stadio Olimpico de Roma, debido a las semifinales de la Coppa Italia.

Le preguntaron al técnico italiano, sobre cómo ve a los laziali desde el partido de liga, a lo que Spalletti dijo que es un buen equipo, y, tras las dudas que hubo con su entrenador, cree que está preparado para dirigir a la Lazio y no duda de que será un gran partido.

Se van a jugar varios partidos contra la Lazio en poco tiempo, por lo que Luciano Spalletti, fue preguntado por eso, le dijeron si era un trabajo más duro, físicamente o psicológicamente, a lo que contestó que son partidos importantes en poco tiempo, y que los jugadores lo notan físicamente, por lo que sabe que tendrá que realizar cambios, por lo que todos deben de estar preparados. Respecto a la parte psicológica, dice que los jugadores, han madurado en ese aspecto también por lo que los ve perfectamente preparados.

Al ser preguntado por cómo veía el juego del equipo rival, Spalletti demostró que los conoce bien, afirmó que la Lazio hará su juego habitual, y que juegan muy bien a la contra, así que deberán jugar como un equipo y estar todos juntos, porque quieren llevarse esta semifinal.

El italiano fue preguntado por sus tres mejores futbolistas en este momento, Dzeko, Salah y Nainggolan, a los que alabó diciendo que son una mezcla de calidad, técnica y fuerza física.

Los mismo que dicen que Dzeko no está fino o que Emerson no es futbolista para la Roma, son los que dicen luego que ellos son favoritos, esas fueron las palabras del entrenador italiano, al preguntarles si es mejor ser el favorito o no, por lo que le da igual lo que diga la prensa, Spalletti, dejó claro que confiaba en sus posibilidades y en sus jugadores.

También fue preguntado por Nainggolan. El belga es el jugador más en forma de la Roma, y Spalletti solo ha tenido buenas palabras para él, dice que es un jugador que se maneja bien por todo el terreno de juego, le dijeron también si tiene miedo de que el equipo se vuelva muy dependiente del jugador belga, a lo que su entrenador respondió que no, que cuando dice que todos los jugadores han madurado, es porque todos han progresado, y recuerda las palabras de Nainggolan contra el Inter, en las que dijo que sin sus compañeros, no habría sido lo mismo.