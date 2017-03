Spalletti: "Tenemos que remontar un marcador difícil"

Foto: asroma.com

La Roma de Spalletti perdió en la ida de la Coppa de Italia ante la Lazio, las semifinales se le complican al cuadro romano. La derrota se produce ante la Lazio de Simone Inzaghi en el Stadio Olímpico y en un derbi de Roma.

Spalletti compareció en rueda de prensa tras la derrota, 2-0 con goles de Savic e Immobile, y su decepción por la derrota se hizo notar, aunque también dijo sentirse orgulloso de sus jugadores.

Preguntado por la moral y la capacidad de respuesta del equipo ante los próximos partidos, esto fue lo que dijo: "Veremos lo que sucede en nuestros próximos partidos, pero vamos a seguir trabajando. Con la forma en que los muchachos han estado jugando recientemente, hemos sido capaces de hacer ver a Roma como un equipo maduro; dependiendo de cómo responden a esto, vamos a ver cómo volvemos a ser lo que realmente somos. Es un resultado difícil de tomar y tenemos que remontar un marcador difícil ahora".

Con buena cara respecto al partido de vuelta, Spalletti espera devolver al equipo la mejor versión y pasar a la final. "Es un resultado que significa que tenemos que tener cuidado. Van a tratar de jugar el mismo juego que hoy en la vuelta y hay que obtener mejores resultados. Pero al jugar en casa es perfectamente posible que nos dirigimos hacia la remontada", explicó Spalletti.

Respondió a la pregunta sobre la decepción por la mentalidad de su equipo, algo con de lo que Spalletti no está del todo de acuerdo: "Hemos tenido la mentalidad adecuada, sobre todo al principio. Tenemos que hacerlo mejor en la posesión porque estaban sentados de nuevo en el borde del área. Tuvimos que cerrar el espacio entre nuestros tres defensas centrales y sus delanteros porque de esa manera, cuando estás jugando en este tipo de espacios reducidos, se pierde la posesión y se puede cerrar rápidamente a sus delanteros, mientras que si estás a 15 metros de distancia que puedes correr y llevar el balón hasta el otro extremo. Ellos causaron problemas porque tienen más espacio para jugar, y eso es a pesar de tener mucho más poder”.

Preguntado ante la falta de fluidez comentó: "No hemos hecho muy bien jugando en el último tercio. No había mucho espacio para jugar, sólo 80 centímetros. Con todos ellos tan amontonados juntos, teníamos que estirarlos con nuestro delantero centro y recoger la pelota entre las líneas con nuestros centrocampistas ofensivos y los hombres de ancho”.

Continuó su explicación y mantiene que no usaron bien el balón. "No usamos bien el balón en espacios reducidos y en su lugar se perdió la posesión. Nos las arreglamos para jugar por el centro unas cuantas veces y meter las bolas de cabeza a Dzeko. Nos las apañamos para crear un espacio a veces, pero había un montón de los jugadores fuera del área y nos costó jugar las bolas correctas” ,afirmó el técnico.

Foto: @officialasroma / Nainggolan resignado ante la derrota

Habló de Nainggolan que no tuvo su mejor noche: "No se puede decir nada ahora y hay que aceptarlo todo, pero yo no creo que él jugó mal. Lo hizo bien cuando le hice caer a banda de nuevo también, aunque lo hizo a trompicones. Tal vez llevó en un par de tiros que no debería tener, pero tiene la capacidad de disparar. Llevó la pelota hacia adelante y persiguió a la oposición. Yo creo que él jugó bien. No podemos esperar marcar dos goles como última vez en cada partido”.

Sin responder directamente a la pregunta de que si la Lazio estuvo mejor que la Roma, dio a entender eso con estas declaraciones: "Ellos jugaron como esperábamos que lo hicieran. Ellos hicieron exactamente lo que tenían que hacer, mientras que nosotros perdimos la posesión. Necesitábamos gestionar la posesión con más calma, sin siempre tratando de hacer algo especial, por lo que podríamos cansarlos más. Nuestro juego, no era la posesión, esta noche no ha sido tan fluido. Hemos perdido la pelota fuera de su área cuando tratamos de jugar y nos hicieron correr todo el camino de vuelta. Tenían su plan de juego, se pegaron a ella y hacen que funcione. No éramos tan buenos en la nuestra. Lo hicieron muy bien para conseguir sus dos goles”.

Immobile fue un dolor de cabeza para la defensa y Spalletti lo sabe: "Si deja que corra puede causar problemas a quien sea. Es difícil una vez que está en zancada. Si se le cierra inmediatamente cuando recibe la pelota se le puede detener” ,comentó.

Por último fue preguntado por el siguiente partido de liga ante el Napolés, y a pesar de esta derrota, es optimista: "Creo que vamos a venir en contra de un Napoli que han perdido algunos juegos. Ellos juegan bien al fútbol y lo han demostrado en sus últimos partidos también. Esperamos un partido muy duro y hay que estar preparado para ello. No llegaremos a ninguna parte utilizando como excusa la fatiga. Los juegos están llegando rápido y en el momento sólo tienen que estar preparados para ellos.”