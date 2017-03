Inzaghi: "Ante la Roma demostramos que somos un gran equipo"

Google Plus

Simone Inzaghi | Foto: Lazio

Pasó el derbi y la normalidad liguera regresa a 'casa Lazio'. El 2-0 obtenido el pasado miércoles en la ida de las semifinales de la Coppa Italia ante el eterno rival pasa ahora a un segundo plano, al menos hasta dentro de un mes. En ese sentido quiso empezar hablando Inzaghi antes de emprender el viaje a Bologna para disputar un nuevo encuentro de liga.

"El miércoles jugamos un gran derbi, hicimos todo lo que habíamos preparado. Nosotros interpretamos mejor el reto con una gran humildad y expresamos un gran fútbol. Nuestra autoestima ha crecido, aunque ya sabía que podíamos ganar este tipo de partidos. Tenemos derecho a disfrutar de esta victoria, pues era muy esperada. Todos celebramos este triunfo, pero ahora nos dirigimos a Bolonia porque nos enfrentamos a un partido muy importante", dijo.

Sobre la actitud y estado general de sus jugadores, Inzaghi manifestó: "Tengo un equipo joven, pero maduro. He visto bien a los chicos, están concentrados y trabajan bien. Vamos a jugar contra el Bologna, un equipo que hace un buen fútbol. Su clasificación no refleja esto, pero haremos frente a una formación que nos pondrá las cosas difíciles".

Acerca del sistema de juego a utilizar para el encuentro de este domingo, Inzaghi dijo: "Vamos partido a partido. Con el 4-3-3 hemos crecido, empezamos el año jugando bien así. Ante la Roma cambiamos y jugamos con otro sistema. Ahora, sin embargo, puedo elegir libremente porque mis chicos están todos disponibles. Mañana lo decidiré, pero si afrontamos cada partido como el del miércoles, seguramente el equipo crecerá".

Refiriéndose a los lesionados, Inzaghi dio la última hora sobre la situación de Patric y Marchetti: "Todos serán convocados, excepto Patric, que no se ha recuperado de una lesión, y Marchetti, que tiene gripe y no estará disponible. Todos trabajamos en la misma dirección. El personal técnico se reúne a diario con el médico para hacer lo mejor para el equipo", aseguró. Por último, sobre Radu y Lulic, que no disputaron el derbi al estar sancionados, dijo: "Radu y Lulic tienen la oportunidad de jugar, pero voy a evaluar la forma en que los otros se han recuperado. Ante la Roma demostramos que somos un gran equipo, yo sabía que iba a encontrar respuestas de jugadores que hasta ahora han jugado poco".