Paso atrás para violas y bergamascos

Atalanta y Fiorentina empataron sin goles en la ciudad de Bérgamo en un partido en el que los nerazzurri merecieron algo más. Los de Gian Piero Gasperini fueron superiores durante gran parte del encuentro, pero no fueron capaces de convertir sus ocasiones en gol. La Fiorentina pareció reaccionar en los primeros minutos de la segunda parte, pero el buen momento de los violas no duró demasiado.

Tello volvía a ser titular | Foto: ACF Fiorentina

Paulo Sousa acudía a Bérgamo con la baja confirmada de Riccardo Saponara por acumulación de tarjetas amarillas y con Federico Bernardeschi entre algodones, así que Josip Iličić tuvo una nueva oportunidad al salir de titular, algo de lo que no disfrutaba últimamente. El Atalanta, por su parte, llegaba al encuentro sin Kessié, expulsado en la última jornada ante el Nápoles, sin Migliaccio y sin Pešić, estos dos últimos por lesión.

Los nerazzurri quisieron acabar pronto

El Atalanta entró al terreno de juego como un tiro. Los chicos de Gian Piero Gasperini dominaron el juego durante la primera media hora y no dejaron de presionar la salida de balón de la Fiorentina. Además, con el Papu Gómez muy inspirado, los nerazzurri llegaban al área defendida por Ciprian Tătărușanu con gran facilidad. El Atalanta encontró en la banda derecha de los violas un punto débil por donde atacar a los de Paulo Sousa, pero las llegadas no fructificaban.

El equipo toscano no había comenzado nada bien el partido y se había visto superado claramente por el Atalanta. Los pupilos de Paulo Sousa no eran capaces de sacar el balón jugado debido a la alta presión de los bergamascos. Chiesa no entraba en juego y Borja Valero e Iličić no lograban conectar con Nikola Kalinić. El más activo de los violas estaba siendo Cristian Tello, pero este último tampoco conseguía que su equipo se desquitase el dominio del Atalanta.

Iličić intenta regatear a Masiello | Foto: ACF Fiorentina

Con el paso de los minutos, la presión de los de Gian Piero Gasperini disminuyó y la Fiorentina pudo realizar posesiones de balón más largas. Aun así, el Atalanta aparecía por las inmediaciones de la portería de Tătărușanu con suma facilidad, aunque con nula efectividad. El primer tiempo no dejó grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos. Tan solo un peligroso disparo de Petagna que se marchó no muy lejos del poste izquierdo del portero rumano y un cabezazo de Gonzalo Rodríguez que obligó a estirarse a Berisha para despejar la pelota.

Los violas se despiertan para volver a dormir

Tras la reanudación, los violas reaccionaron e intentaron imponer su juego al Atalanta. La Fiorentina logró mover el balón con facilidad mientras el Atalanta trataba de recuperar su versión de los primeros minutos de partido. Los jugadores violas hacían circular el balón mucho mejor, pero tampoco podían crear ocasiones para ponerse por delante en el marcador.

Sin embargo, el letargo de la Fiorentina volvió a partir del minuto 60 y el Atalanta rehizo la situación que se había dado durante todo el primer tiempo. Pese a que los nerazzurri volvieron a imponer su juego en el Stadio Atleti Azzurri d'Italia, no tenían suerte de cara a gol. Alejandro 'Papu' Gómez seguía haciendo estragos por la banda izquierda del Atalanta y la Fiorentina no veía cómo podía pararlo. Y por esa banda llegó la oportunidad más clara del encuentro. Gómez centraba al área pequeña y Petagna se adelantaba al defensor para rematar a portería, pero Tătărușanu sacaba una mano prodigiosa y evitaba el 1-0 del Atalanta.

Tătărușanu salva bajo palos el gol del Atalanta | ACF Fiorentina

Los minutos finales sirvieron para que los de Gian Piero Gasperini asediasen el área de la Fiorentina hasta la saciedad, pero sin lograr ningún resultado. Los violas se quedan demasiado lejos de los puestos europeos y el Atalanta da un paso atrás por intentar alcanzar los puestos de Champions League, ya que el Nápoles aumenta la distancia a cinco puntos.