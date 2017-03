Manita hacia Europa

Golpe a base de goles de los "neroazzurros" en Cagliari. Se quedan quintos en la Serie A, a expensas de lo que haga la SS Lazio. Gran partido de todos los pupilos de Pioli, pero sobre todo se podría destacar a Banega y Perisic, que con uno y dos goles respectivamente, fueron un quebradero de cabeza para la defensa del equipo de Cerdeña. Victoria que refuerza a la escuadra neroazzurra, y la impulsa al gran objetivo que tienen, que es poder disputar la máxima competición europea la temporada que viene. Por parte de los "rossoblù", se quedan tranquilos en mitad de tabla, con el abismo de la Serie B todavía muy lejos.

Las "triangolazioni" , quebradero de cabeza

Empezaba un partido importante para ambos combinados, desde el primer minuto se vio que había algo más que tres puntos en juego. Por el lado local, querían dar un golpe en la mesa y dejar tocado a un equipo como el Inter que aspira a Europa.

Los de Pioli, por su parte, querían demostrar que el tropiezo de la jornada pasada no fue mas que un contratiempo en la buena labor que lleva haciendo el "mister" desde que llegó.

Pioli dando instrucciones //Fuente: Inter

En los primeros minutos se llevaron un susto, ya que sus jugadores no salieron muy atentos, por ello el mediapunta local estuvo a punto de poner por delante a su equipo. Pero eso solo fue un espejismo, ya que en cuanto Banega, Perisic, Candreva e Icardi cogieron el timón del partido, todo cambio. Vinieron avisando con algún que otro acercamiento la escuadra visitante, pero no fue hasta el minuto 34, cuando se iba a plasmar el dominio interista en el partido, ya que Banega le puso el gol en bandeja al croata Perisic que, como es habitual, no falla las que tiene. Era el 0-1, palo duro para los locales, pero lo que iba a llegar en los próximos minutos sería peor. Cinco minutos después, en el minuto 39, Banega no iba a perdonar una falta en la frontal que la colocó por la mismísima escuadra, poniendo el 0-2.

Banega después de marcar el tiro libre. // Fuente: Inter

Todo hacía pensar que con este segundo gol se iba a llegar al ecuador del partido, pero Borriello en el minuto 42 maquilló el resultado ( 12 goles lleva ya en el campeonato), y metió miedo a los "neroazurros". Se fueron al descanso con un 1-2. Pero en realidad, no eran conscientes de la que se les venía encima.

Empacho de goles

Se llegaba a los segundos 45 minutos del encuentro en el Sant´Elia, ese gol en el 42 por parte de Borriello metía nerviosismo en el cuerpo a los de Pioli. Los visitantes no hicieron caso al marcador y salieron a sentenciar cuanto antes. Si ya la primera parte tuvo un claro dominador que fue el Inter, esta segunda iba a ser todavía más un monopolio de ocasiones visitantes. Dos minutos después del inicio, en el minuto 47, una gran combinación entre Perisic y el capitán Icardi acabó con un tiro ajustado del croata al palo largo del portero, que no pudo hacer más que observar como el equipo visitante dejaba muy encaminado este encuentro poniendo el 1-3 en marcador. Anotó su noveno gol en la competición doméstica.

Se entró en unos minutos después del gol, en los cuales no hubo grandes ocasiones. Hubo algún tímido acercamiento local, pero sin mucho peligro. Con el afán de intentar meter algún gol, los pupilos de Rastelli se tiraron al ataque de forma descontrolada, y en una de esas en el minuto 67, los "neroazurros" salieron a la contra y pillaron descolocados al Cagliari, provocando así que por medio de Ansaldi metiese un pase medido a Icardi, que hizo bien regateando al portero, por ello, este cometió penalti. Mauro no iba a fallar y puso el 1-4 en el marcador. Acabaron de esta forma, las aspiraciones de los de Cerdeña de sacar algo positivo del partido.

Ya al final, en el minuto 89, el joven Gagliardini iba a poner la "manita" definitiva en el marcador. Contraste de felicidad entre los locales y visitantes.

Manita del inter que culminó Gagliarini // Fuente: Inter

Fue un 1-5 que pesó en los locales y que es una inyección de moral en los visitantes. Claro dominio de los visitantes en este encuentro de la jornada 27, que les deja mas cerca de europa. Los cuatro de arriba hicieron mucho daño a los "rossoblù".

Intentarlo no fue suficiente // Fuente: Cagliari

Por parte de los locales, solo Borriello y Joao Pedro intimidaron a Handanovic durante los 90 minutos. Se quedan en la zona calmada de la tabla, en la posición decimotercera, con el descenso a 16 puntos. Podrán dormir tranquilos. Fue una "Brutto pomeriggio", es decir, una mala tarde local.

Lo que más claro puede dejar que fue un monopolio visitante, fue esto:

Se ve claramente el poco peligro que han ocasionado los locales. // Fuente: Serie A