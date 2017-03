Pioli: "Somos el Inter y tenemos que luchar hasta el final"

Stefano Pioli | Foto: Inter

La victoria por 1-5 frente a un Cagliari que, como tantos otros equipos italianos, vaga esta temporada por el limbo de la mitad de tabla ha supuesto para el Inter una gran motivación y un punto de inflexión para seguir creciendo futbolísticamente y en cuanto a resultados. “Era muy importante llevarse el partido y hemos demostrado que de los errores se aprende, hemos chutado más de veinte veces a puerta y hemos merecido ganar”, ha empezado diciendo Stefano Pioli, a lo que ha añadido: “Esta victoria es una señal importante pero sabemos que tenemos que mejorar porque la semana que viene nos espera un duelo complicadísimo frente al Atalanta”.

El entrenador italiano ha querido dejar claro que a pesar de la victoria el equipo no puede relajarse: “Todos saben que tenemos que subir nuestro nivel para seguir creciendo y tener una mentalidad ganadora. El trabajo que está realizando toda la entidad va por buen camino, intentamos mejorar un poco más en cada partido disputado”. Para finalizar ha dejado un mensaje que incita a no rendirse nunca: “Sabemos que no será fácil pero vamos a seguir intentando ganar todos los partidos que podamos para no descolgarnos de la Champions, todos los partidos son determinantes”.

Sus jugadores también se han pronunciado tras el encuentro, mostrándose todos más que contentos con el resultado. El primero en hacerlo ha sido Mauro Icardi tras ayudar a la victoria con un gol y una asistencia: “Estoy muy contento con mi trabajo y con el de todo el equipo, ha sido una pena darle al travesaño, pero me alegra que mis compañeros hayan logrado también marcar”. El otro jugador que ha hablado ha sido el argentino Ever Banega, que ha contribuido con otro gol y asistencia: “He dado lo mejor de mí y se ha visto reflejado positivamente, he encontrado comodidad en el centro del campo y eso me ha ayudado mucho”.