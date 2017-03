El líder no 'mata' el Scudetto

Google Plus

La Juventus salió dormida en el primer tiempo, se despertó en el segundo, pero empezó a acusar el cansancio físico y mental después de un largo ciclo de partidos. Podría justificarse así el mal partido que hicieron los hombres de Allegri, sin obviamente quitar ningún mérito al Udinese, que de la mano de Del Neri (ex entrenador juventino), estuvo muy bien plantado en el terreno de juego durante los 90 minutos. Allegri, ya incluso antes de la derrota de la Roma, había avisado de la dificultad del partido y seguramente no estará contento con lo visto por parte de su equipo. Poca presencia ofensiva y distracciones defensivas, desembocan en el primer empate de la temporada en Serie A de la Juventus, así como en el primer mal partido tras el cambio de esquema que Allegri introdujo en la 'Vecchia Signora'.

Muy lineal

Durante todo el primer tiempo, los futbolistas de la Juventus se dedicaban exclusivamente a pasarsela sin ninguna velocidad y sin ningún movimiento vertical que pudiera sorprender al rival. Como niños que están empezando a jugar y se les dice que la pasen a quien tenga una camiseta igual que la tuya, sin ningún fundamento más Esto lo aprovecha el Udinese, que plantea el partido desde lo físico, con un inspirado Fofana hasta su lesión, que coincide además con el gol de los locales. Del Neri utiliza el 4-3-3 en fase ofensiva, pero se convertía en un clásico 4-4-2 cuando los de Friuli defendían, con ayudas constantes sobre las bandas de la Juventus, donde Widmer y Samir nunca se quedan solo para defender los ataques por los laterales de una Juventus que alineó de inicio a los ofensivos Daniel Alves y Alex Sandro, que se unían a Cuadrado y Mandzukic respectivamente. Los de Allegri, debido a éste aspecto, llevaban su juego al interior del campo donde el Udinese se hacía cada vez más fuerte, traduciéndose en ataques estériles de los líderes de la Serie A. Con todo ésto, el Udinese con sus limitaciones técnicas, pareció empezar a creerselo. Por lo tanto, en el minuto 37, cuando Fofana se marchó en solitario superando en velocidad a Bonucci y superando a un Buffón no muy brillante, el resultado parecía merecido, aunque solo fuese por el espíritu demostrado hasta ese momento por el equipo de casa. Antes del gol, la Juventus protestó por un penalti sobre Dani Alves y por una mano de Samir, sobre un centro lateral,dentro del área.

Un puntito

La Juventus tras el descanso fue solo un poquito más agresiva y el Udinese no consiguió mantener el mismo grado de intensidad y concentración del primer tiempo. Factores todos estos, que sumados terminó con el gol del empate de Bonucci: cabezazo tras una falta lateral (totalmente evitable) ejecutada por Dybala. El predominio juventino se acrecentaba en el segundo tiempo, pero sin realmente sensación de peligro ante la portería de Karnezis, e incluso sufrió un par de contragolpes venenosos por parte del Udinese. Uno de éstos, pudo perfectamente haber sido el 2-1 para Udinese, que tras una gran arrancada de Zapata, éste busco dar el famoso pase de la muerte a su compañero, pero viendo como en e último momento, Bonucci lanzándose a ras de césped lo evitaba mandando el balón a córner. Además, el Udinese dispuso de un cabezazo al palo que Buffón parecía tener controlado en caso de que hubiese cogido portería. De nada sirvió introducir a Pjaca, que lejos de revolucionar el partido, se contagió de la tarde poco afortunada de sus compañeros. Finalmente, Allegri incluso sustituyó a Dybala por Rincón, haciendo valer lo de: si no puedes ganar un partido por lo menos no lo pierdas.