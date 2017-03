Previa Nápoles - Real Madrid: remontar a un especialista

Google Plus

“No hay nada imposible para el que se atreve”, exclamó alguna vez Alejandro Magno, dando a entender que sólo los valientes son capaces de realizar gestas de extrema dificultad, teniendo en cuenta lo necesario de la irreverencia ante los escenarios negativos y los rivales que se proclaman superiores. Esto caracteriza al Nápoles de Maurizio Sarri, un equipo sin temor.

El partido de vuelta por los 8vos. de final de la Liga de Campeones de Europa en San Paolo deberá marcar un antes y un después en la historia del conjunto que festejó alguna vez las maravillas de Diego Armando Maradona, surgiendo como un rival imponente cuando el Calcio era dominado por las camadas extranjeras del Milan, Juventus e Inter de Milan. Es el momento de ahuyentar a los fantasmas del conformismo y dar el golpe en la mesa ante el equipo que más trofeos de esta competencia tiene en sus vitrinas.

El conjunto de Sarri se ha caracterizado por ser un equipo que presiona alto para recuperar la pelota muy lejos de Pepe Reina y con tener la capacidad de progresar con la pelota en posición con muchos movimientos de los receptores, pero en el partido de ida en el Santiago Bernabéu renunció a la segunda y decidió replegarse muy cerca de su portería dándole un mensaje al equipo de Zidane que lo arropó y lo forzó a depender de la velocidad del tridente ofensivo compuesto por Callejón-Mertenes-Insigne.

FOTO: Prensa Napóles

Pintar de celeste el merengue

En la breve historia de Aurelio di Laurentis como presidente del Nápoles, el conjunto del sur de Italia no ha logrado trascender más allá de los octavos de final de la Liga de Campeones, ni con Walter Mazarri con la delantera Lavezzi-Cavani ni con Rafael Benítez de la mano de Higuain como punta de lanza pero, pese a contar con un equipo disminuido en cuanto a los individuos, el equipo de Sarri ha demostrado ser más que la suma de cada una de sus partes, sin olvidarse del carácter que imprime en cada faceta del juego.

Pese a la derrota en el Bernabéu, el partenopeo es uno de los equipos con mayor capacidad de respuesta ante los momentos negativos debido a los métodos que utilizan para predominar en el juego y mostrar superioridad. Como dijo el presidente Di Laurentiis: “El Rey del Sur volverá a ser grande” y mañana tendrá la oportunidad de graduarse y con honores pero de ellos mismos dependerá romper con el estigma de los últimas temporadas europeas.

La imponente victoria contra la Roma en el Olímpico de la capital genera aires de tranquilidad en el entorno del San Paolo, por el resultado y por la forma cómo llegaron a la victoria, con el despertar de Mertens que se había olvidado de anotar en los últimos partidos. Su capacidad de aparecer y de desequilibrar debe venir de la mano de la influencia del trivote del mediocampo, que debe desdoblarse para neutralizar a Luka Modric y Toni Kroos para poder construir a raíz de esa recuperación de la pelota y de esa faceta de romper líneas con la conducción de la pelota.

Foto: Departamento de Prensa Napóles

Romper con la maldición del campeón

Desde el AC Milan de Arrigo Sacchi y de los holandeses (88-89 y 89-90), ningún equipo ha logrado repetir como campeón de la Liga de Campeones de Europa. En la actualidad, el Real Madrid de Zidane y Cristiano Ronaldo surge como un fuerte candidato a romper con dicho record negativo, teniendo en cuanto su experiencia individual.

El conjunto merengue llega a San Paolo con más dudas que respuestas debido a la racha negativa que persigue al equipo en cuanto al desarrollo de los partidos. La derrota contra el inestable Valencia, el susto contra el Villareal y el empate contra Las Palmas demostraron que el Madrid es un equipo displicente y vulnerable cuando el rival neutraliza los circuitos de juego, obligándolo a depender del estado de la BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo).

Real Madrid 2da versión// Departamento Prensa Real Madrid

El conjunto de Zidane cuenta con dos versiones ampliamente diferentes. La primera cuando es dependiente de las transiciones rápidas y los balones entre líneas de los interiores para romper esquemas replegados muy cerca de su guardameta. La segunda, con la inclusión de James, Asensio e Isco en el 11, más asociativa con mucho más poder en el ataque posicional mostrándose superior a sus rivales, pero con la necesidad de excluir a alguno de los integrantes de la BBC quienes son más imponentes cuando el equipo se rinde a su primera versión.

El conjunto blanco se escondió en Nápoli para no perder la concentración de cara a un partido importante para el desenlace de la temporada debido a la debacle sufrida en la Liga de España donde ahora mira al FC Barcelona desde abajo. No sólo para el Nápoles puede significar el partido de su vida, sino para Zidane que sabe que, de no levantar un título al final de la temporada, podría estar haciendo sus maletas de salida de la Casa Blanca.

Departamento de Prensa Real Madrid

Hace 30 años la Realeza visitó el infierno.

En la temporada 1987 el Nápoles tenía la misma responsabilidad que tiene para clasificar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. El equipo comandado por Diego Armando Maradona venía de ser superado 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu por el Real Madrid de Butragueño, Michel, Santillano, Paco Buyo, Sanchis y compañía, todos dirigidos por Leo Benhaker. Por otro lado, el conjunto del sur de Italia contaba con jugadores de la talla de Ferrara, De Napoli, Romano y Maradona que tenían la responsabilidad de conseguir la remontada.

Aquel partido terminaría 1-1, dándole la clasificación al conjunto merengue a la siguiente fase y dejando al conjunto de Maradona a las puertas de seguir construyendo la historia del conjunto que viste de celeste. En aquella oportunidad, el San Paolo fue un infierno y para esta oportunidad nadie duda que será peor.

El Nápoles tiene otros 10 precedentes con equipos españoles, ocho de ellos en los últimos seis años, en los que ha sumado cuatro victorias -dos al Valencia y dos al Villarreal-, cuatro derrotas -dos frente al Villarreal, una frente al Athletic y la más reciente ante el Real Madrid-, y tres empates -dos ante Villarreal y uno ante el Athletic-.

Por otro lado, Real Madrid se ha enfrentado en muchas oportunidades a equipos italianos. En 66 partidos frente a escuadras de la talla de AC Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio o Torino, y ahora Nápoles, los madridistas se han llevado 34 encuentros, han empatado 12 y perdido 20. Sin embargo, a pesar de estas buenas estadísticas, últimamente el Madrid no se lleva bien con los transalpinos. De los últimos 17 choques solamente se ha llevado la victoria en cinco ocasiones, con siete derrotas y otros cinco empates.

Jugadores claves: Dries Mertens y Casemiro

En escenarios de esta clase la necesidad de marcar la diferencia en los momentos indicados debe ser la principal arma de la remontada napolitana y, para ello, el belga Dries Mertens es la pieza clave en la zona de definición. De su estado de forma depende que el equipo de Sarri consiga hacerle daño a la defensa blanca con sus movimientos entre los centrales y su velocidad para complementarse con Callejón e Insigne.

Dries Mertens sera determinante en la remontada // Departamento Prensa Napóles

Por otro lado, el Real Madrid dependerá de la recuperación de la pelota para hacerle daño a la defensa napolitana con transiciones rápidas lideradas por Bale y Cristiano Ronaldo. La principal arma para esa faceta es el brasileño Casemiro, quien toma la responsabilidad de cubrirle las espaldas a los interiores y de formar una línea de 5 defensores si el Madrid es agobiado por el rival. Si el Nápoles quiere hacer daño, debe estar muy pendiente de su influencia en la faceta defensiva.

Casemiro se convirtio en una pieza clave para Zidane / Prensa Real Madrid

Cuneyt Cakir dirigirá el encuentro

El árbitro turco de 40 años fue designado por la UEFA para dirigir el partido de vuelta por los octavos de la Liga de Campeones de Europa. Cakir es internacional de la FIFA desde el año 2006 y ha formado parte de Mundiales de la categoría sub-20 y de la terna arbitral de la final de la Liga de Campeones 2014-15 entre el Barcelona y la Juventus de Turín.

Ha arbitrado 36 partidos en la Liga de Campeones desde la temporada 2008 con un total de 146 tarjetas amarillas y 6 expulsiones.

Convocatorias:

Nápoles: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Strinic, Allan, Diawara, Giaccherini, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Callejón, Pavoletti, Insigne, Mertens, Milik.

Real Madrid: Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Danilo, Marcelo, Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Morata y Mariano.

Posibles alineaciones: