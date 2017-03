Partido Napoli vs Real Madrid en vivo y en directo online en Champions League 2017

Google Plus

El Real Madrid viajó a Nápoles con los 22 jugadores disponibles: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Pepe, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Marcelo, Casemiro, Kroos, Kovacic, Modric, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, Álvaro Morata y Mariano. Los cuatro descartes, se espera que los haga Zidane antes del partido.

El Napoli no hará oficial la lista de convocados hasta poco antes del encuentro. Por tanto, Maurizio Sarri, que tiene disponible a toda la plantilla -excepto Tonelli que no está seleccionado para la Champions- realizará los descartes a última hora.

Çakir y Ronaldo en un partido de la pasada Eurocopa. / Foto: gettyimages

El árbitro designado para el enfrentamiento ha sido Cüneyt Çakır. Natural de Estambul (1976), es árbitro internacional de la FIFA desde 2006. Participó como cuarto árbitro en la final de la Eurocopa de 2012, entre España e Italia. Además de dirigir la final de la Champions League entre Barcelona y Juventus de 2015.

San Paolo. / Foto: gettyimages

El partido tendrá lugar en el Estadio San Paolo, considerado el templo del fútbol napolitano. Su apertura se produjo en 1959, sufriendo una remodelación en 1990. Presenta una capacidad para 60.240 espectadores. Se espera para este partido un lleno absoluto, con uno de los mejores ambientes del fútbol europeo.

Carvajal en rueda de prensa. / Foto: sscnapoli.it

Mientras que fue Daniel Carvajal el encargado de atender a los medios. "Tenemos la ventaja del resultado de ida. Pero sabemos que mañana será un partido muy difícil". También confirmó haber hablado con Pepe Reina: "He hablado con Reina, que es un buen amigo mío. Me comentó que mañana nos tocará sufrir en San Paolo", declaró el lateral español.

Hamsik en la sala de prensa. / Foto: sscnapoli.it

El capitán Marek Hamšík fue el encargado de acompañar a su entrenador en la rueda de prensa. El eslovaco afirmó "estar concentradísimos" para "un partido histórico". Como no podía faltar, también hubo gesto de agradecimiento para Maradona: "Apreciamos el gesto de Maradona en la ida, pero mañana lo que importa será que nuestros aficionados nos empujen".

Ronaldo en el partido de ida. / Foto: Daniel Nieto (VAVEL).

Atentos a Cristiano Ronaldo (Real Madrid): si hay un jugador merengue al que le gusta lucirse en las noches europeas, no es otro que Ronaldo. The Animal acumula exactamente los mismo goles actualmente que su rival, Mertens. No obstante, el actual Balón de Oro, formando con Bale y Benzema la famosa 'BBC', hará temblar en más de una ocasión a la zaga partenopea.

Mertens celebra su gol ante la Roma. / Foto: sscnapoli.it

Atentos a Dries Mertens (Napoli): il diavolo belga no cabe duda que está haciendo la mejor temporada de su trayectoria. En la presente 16/17, registra 18 dianas, estableciéndose como capocannonieri del equipo. Su nueva posición de falso nueve ha dado a los napolitanos una nueva variante, que pasó de convertirse de un antídoto a fórmula mágica. Junto a Insigne y Callejón, forman un tridente de 'locos bajitos' que asusta.

Zinedine Zidane. / Foto: Dani Mullor (VAVEL).

Zinedine Zidane afirmo que será muy complicado vencer en San Paolo. "El Napoli ha perdido muy poco en casa. Sabemos que será difícil pero estamos preparados". También apuntó a la "intensidad" con la que el los azzurri salen de inicio, y la "gran presión" que ejercen arriba para salir a la contra.

Sarri atiende a los medios. / Foto: sscnapoli.it

Maurizio Sarri, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, pasó la presión al conjunto blanco: "La presión tiene que estar de parte del Real Madrid. Son los campeones del Mundo, los más ricos. Lo normal es que pasen". También quiso aclarar que Mertens no sufrió ningún tipo de lesión muscular. "El otro día Mertens no fue sustituido por un problema físico. El calendario no ha ayudado a los equipos italianos".

El Real Madrid, por contra, cambió su 'maldición' en tierras italianas la pasada edición de Champions (acumulaban ocho eliminatorias consecutivas). Los de Zidane eliminaron a la Roma en 1/8. Pero, antes de ello, han sido varios los años que no lograban imponerse al Calcio transalpino. Milan, Juventus, Inter o Torino han sido varios de sus verdugos.

Sin embargo, los números del Napoli ante equipos españoles son bastante igualados: 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Pero es cierto que, en formato de eliminatoria, ha sido apeado, de momento, en tres ocasiones: Real Madrid (Champions League 1987-1988); Athletic Club (Previa de Champions League (2014-2015); y Villarreal (1/16 de Europa League 2015-2016).

Ronaldo y Hamsik. / Foto: Daniel Nieto (VAVEL).

La tercera y última, obviamente, fue el partido de ida en el que los merengues se impusieron por 3-1. Mientras que los otros dos, datan de la eliminatoria que disputaron en 1987. El primero, se lo llevarían también los madridistas por 2-0, con goles de Michel y De Napoli (en propia meta) con un Santiago Bernabéu a puerta cerrada. En la vuelta, con el estadio a rebosar, un San Paolo lleno hasta la bandera, veían como empataban 1-1 (Francini y Butragueño los goleadores). Así, el Real accedía a la siguiente ronda, apeando a los vigentes campeones de Italia por aquél entonces.

Tres veces en total son las que se han visto frente a frente Napoli y Real Madrid. Los madridistas registran dos victorias y un empate. Mientras que los azzurri, en contra, un empate y dos derrotas. Por tanto, otro aliciente más será si los napolitanos serán capaces de conseguir su primera victoria.

Benzema y Ramis pujan por un balón. / Foto: @LaLiga

El último encuentro de los blancos fuera de casa fue este pasado fin de semana en su visita a Ipurua. Benzema, con un doblete, y James, dejaban prácticamente sentenciado el partido a la media hora. Ya en la segunda mitad, Asensio hacía el cuarto. Y Rubén Peña maquillaba el resultado y cerrando la tarde con un contundente 1-4.

El Real Madrid, por su parte, lo hace igual que sus rivales, con una gran victoria por 1-4 al Éibar. Son segundos en La Liga con 59 puntos (un partido pendiente ante el Celta). En Copa del Rey fueron eliminados precisamente por el cuadro de Vigo en cuartos de final. Mientras que en Champions, el vigente campeón de Europa clasificó a octavos como segundos con 12 unidades (3 victorias y 3 empates).

Insigne trata de driblar a Toloi. / Foto: sscnapoli.it

El último partido de los partenopei en su templo fue cuando recibieron la visita de la Atalanta. Un duelo que se saldó con victoria de los de Gasperini por 0-2 con una doppietta de Caldara (jugador cedido por la Juventus). Mientras que en competición europea fue el 0-0 ante el Dinamo Kiev.

El Napoli llega al partido de vuelta de 1/8 recuperado de sensaciones tras su vital importancia en el Olímpico de Roma ante los giallorossi. En Serie A son terceros con 57 puntos. Se encuentran en las semifinales de Coppa, pero en el partido de ida cayeron por 3-1 ante la Juventus en Turín. Mientras que en Champions League, accedieron a la fase del KO como primeros del grupo B con 11 puntos (3 victorias, 2 empates 1 derrota).

¡Muy buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Napoli vs Real Madrid en vivo, perteneciente al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio San Paolo a partir de las 20:45 horas.