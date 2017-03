Resumen Nápoles vs Real Madrid en Champions League 2017 (1-3)

22:57 ​Esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado de este auténtico partidazo de Champions League. En breves, podréis contar con toda la información del postpartido. ¡Muy buenas noches y hasta la próxima!

Foto: @championsleague

22:54 Álvaro Morata silenció San Paolo con el tercer gol.

Foto: realmadrid.com

22:51 Así fue el momento en el que Sergio Ramos logra el empate.

22:40 El Real Madrid accede así a los cuartos de final con un 6-2 a favor en el global. Le acompaña esta noche también el Bayern de Múnich, que ha goleado en el Emirates al Arsenal. Los de Ancelotti pasan con un 10-2 en total.

22:38 Victoria blanca en San Paolo. Tras una primera mitad con un Napoli intensísimo, los de Zidane se pusieron el mono de trabajo y lograron la remontada. Ramos en dos ocasiones, aunque el segundo lo desvía Mertens, ponía el 1-2. Dejaba helados a los tifosi napolitanos. Ya en el descuento, Morata hacía aún más sangre, de pasado bianconero, con el tercer gol.

FINAL DEL PARTIDO: REAL MADRID 1-3 NAPOLI (MERTENS / SERGIO RAMOS, MERTENS (P.P.) Y MORATA).

90' Disparo de Ronaldo que despeja Reina al punto de penalti, y desde allí, la empuja Morata al fondo de la portería. Mandó callar el delantero madridista al San Paolo, muy pitado por su pasado bianconero.

90' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MORATA!

88' Amarilla para Diawara tras su entrada sobre Kroos. Pisó el tobillo del alemán el regista.

88' Se le agota el tiempo al Napoli. Mientras, el Real Madrid acaricia los cuartos de final.

83' ¡Madre mía vaya jugando de Carvajal! Se marcha primero de Diawara, entra en el área, sombrero a Koulibaly, pero su disparo con la zurda se le va rozando el travesaño.

81' ¡Desviado Rog! Peca de egoísta el croata, tenía a Callejón abierto, y su disparo acaba de nuevo por encima de la portería.

80' Tercer y último en el Real Madrid. Entra Isco en el lugar de Modrić.

78' Córner a favor de los madridistas.

77' Y cambio en el Real Madrid. Se marcha Benzema y le sustituye Morata.

76' Se duele en el suelo Mertens por un posible pisotón de Carvajal sin el balón en juego.

74' Y quema sus naves Maurizio Sarri. Se retira Hamšík y entra Zielinski.

73' Saque de esquina del Napoli que acaba saliendo por línea de banda. Mientras se prepara Zielinski.

72' Salió Reina de la portería para robarle el balón a Cristiano cerca de la banda, y que él cuero acabe saliendo. Se la jugó el meta español.

69' Nuevo cambio en el Napoli. Se marcha Insigne y le reemplaza Milik.

67' Primer cambio en las filas madridistas. Se retira del césped Bale y entra Lucas Vázquez.

66' ¡No llegó nadie! Centro de Callejón al corazón del área, pero ni Mertens ni Ghoulam llegaron a rematar.

65' ¡Arriba Rog! Primer disparo del joven croata que, desde el borde del área, se le va por encima del larguero.

63' Centro de Cristiano Ronaldo que desvía ligeramente Koulibaly, pero Çakir termina señalando saque de puerta.

60' Falta de Bale sobre Ghoulam cerca de la zona del banquillo madridista.

58' Ataja Navas el envío de Callejón en busca de Rog. Se ha quedado totalmente helado el templo napolitano. Gritos de ¡Madrid! ¡Madrid! desde el sector visitante.

56' Centro de Kroos que remata de nuevo Sergio Ramos, toca con la cabeza Mertens, y termina de introducirlo dentro de la portería. Remontada blanca en San Paolo, totalmente silenciado. Eliminatoria muy de cara para los de Zidane.

56' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE SERGIO RAMOS!

55' Primer cambio en el Napoli. Se retira precisamente Allan y entra Rog.

54' Primera amarilla para los azzurri. Amonestado Allan tras derribar a Casemiro, que incluso se acercaba a recriminarle un 'piscinazo'.

53' Córner a favor del Napoli. Lo forzó Ghoulam ante Carvajal.

51' Quien si no. Quien iba a ser. Sale el camero a salvar al Real Madrid. Se eleva el capitán blanco, y con un potente remate de cabeza, perfora las redes napolitanas.

51' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOOOL DE SERGIO RAMOS!

50' ¡Hysaj! Desvía a córner con la cabeza en el segundo palo, anticipándose en el centro de Kroos hacia Ronaldo.

49' Calientan en la banda Rog, por parte de los locales. Morata, Lucas Vázquez e Isco por el Real Madrid.

48' La saca Bale con la testa. Pero recupera la posesión el conjunto azzurro.

48' Saque de esquina a favor del Napoli.

​47' ¡Fuera Benzema! Empala un balón el francés, parece que en fuera de juego, que golpea en el lateral de la red.

45' ¡Comienza la segunda mitad!

21:47 Regresan los mismos protagonistas al tapete de San Paolo.

Allan, una de las sorpresas en el once del Napoli. / Foto: realmadrid.com

​21:35 Tremendos primeros 45 minutos. Dignos de Champions League. Comenzó mordiendo el Napoli, empujado por sus tifosi. Fruto de esa presión, aparecieron varias imprecisiones del Real Madrid. Hasta que, tras varios avisos, en el 24, con una triangulación entre Insigne-Hamšík-Mertens, llegó el primero. El diablo belga se sacó un disparo cruzado que perforó las redes madridistas. San Paolo enloquecía. Ahora están a un gol de llevarse la eliminatoria. Incluso tuvo un disparo al palo del propio Mertens. También lo tendría Ronaldo tras regatear a Pepe Reina.

DESCANSO EN SAN PAOLO: NAPOLI 1-0 REAL MADRID (MERTENS).

46' Vuelve Carvajal cojeando.

45' Se retira a la banda el lateral con molestias. Se añade un minuto de tiempo extra.

45' Ojo porque está en el suelo Carvajal con claros gestos de dolor.

44' Saca de puños Pepe Reina para alejar el peligro.

43' Saque de esquina a favor del Real Madrid.

42' Sale Reina a despejar un balón dividido, ante la ovación de San Paolo. Últimos compases de la primera mitad.

40' ¡Paró Keylor! Nuevo disparo de Hamšík, con la zurda, sin prácticamente ángulo, que saca con el cuerpo el costarricense.

39' ¡Fuera Hamšík! Contra napolitana que finaliza el eslovaco desde lejos ante la presión de Pepe. Se le fue mucho el disparo.

37' ¡Al palo Mertens! Sale un balón rebotado en el área, y el belga la pega según le viene, a la media vuelta. Pero el cuero acaba pegando el poste izquierdo. Tuvo la eliminatoria el Napoli.

36' Fuerza una falta lateral, pegada a la línea de cal, Insigne en un dos para uno contra Pepe y Modrić. Tremendo.

35' ¡Arriba Koulibaly! Cabezazo del senegalés que se le va muy alto por encima del larguero.

34' Saque de esquina para los de Sarri. Despejó Pepe un centro de Insigne.

32' Tremendo el giro con el cuerpo de Modrić para sacar el balón jugado. Acabó siendo derribado entre Allan y Diawara.

30' ¡Y a las nubes Casemiro! Ahora lo intentó el brasileño, pero su disparo desde fuera del área se marcha muy por encima del larguero.

29' ¡Al palo Ronaldo! Recoge el cuero el astro portugués, se marcha de Koulibaly, regatea a Pepe Reina, pero su disparo acaba pegando en el poste.

27' ¡Uyy Insigne! Disparo de la vespa napolitana que la pega algo 'mordida' y termina en manos de Keylor.

26' Despeja Hysaj un balón al espacio que intentaba de controlar Ronaldo.

24' Triangulación mágica entre Insigne, Hamšík y Mertens, que finaliza el belga con un disparo al palo largo, que bate a Keylor Navas. Se enciende San Paolo. Acorta distancias el Napoli.

24' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MERTENS!

22' No terminan de aprovechar los madridistas los numerosos fallos defensivos del Napoli.

18' ¡Paró Reina! Balón a la espalda de la defensa que recoge Bale, se mete hacia dentro, pero su disparo con la zurda sale algo blando y se hace con el cuero el español. Empieza el Real Madrid a mandar en el partido.

16' ¡Otra Hamšík! Nuevo disparo del capitán azzurro que se vuelve a ir rozando el poste derecho.

15' ¡Uyyyy Kroos! Pierde la pelota Koulibaly. Sale rápido Bale, ve al alemán al borde del área, y le pone el centro. Éste la empala, pero ataja bien, sin mayores problemas Reina.

13' ¡Keeeylor! Disparo desde la zona de tres cuartos de Insigne que saca el meta blanco.

10' Primer acercamiento de Real Madrid que acaba en fuera de juego de Benzema y Ronaldo tras un centro de Bale.

9' ¡Providencial Ramos! Saca la puntera a pasear para cortar el envío en diagonal de Insigne hacia Callejón. Sigue el dominio en estos minutos iniciales de los azzurri.

8' ¡Fuera Hamšík! Disparo del eslovaco desde el balcón del área que pasa rozando el poste derecho.

7' ¡Saca Keylor con los puños! Iba dentro el centro de Ghoulam.

6' Nuevo córner para el Napoli. Achuchan los azzurri.

4' Fuera de juego de Dries Mertens, cuando se marchaba solo por banda izquierda.

3' ¡Por qué poco no llegó Hamšík! Centro de Insigne al que no llega a 'enchufar' por muy poco. Respiran los blancos.

2' Se sacó en corto, y la jugada acabó en un disparo de Insigne que desvió Keylor, pero no lo vio el colegiado. Posesión para el Real Madrid.

1' Primer saque de esquina para los azzurri. Taponó Ramos el disparo de Mertens.

0' ¡Arraaaaanca el partido en San Paolo! Juega el Napoli.

20:45 Pasamanos entre los futbolistas. Y sorteo entre los capitanes: Hamšík y Ramos.

20:44 ¡Retumba San Paolo con el grito final de 'The Champions'! Inmejorable ambiente.

20:43 ¡Suena el himno de la Champions League!

20:42 ¡Saltan los jugadores al verde! Lo hacen por detrás de los banquillos, algo novedoso en San Paolo.

20:40 Aguardan los 22 protagonistas en el túnel de vestuarios. Mientras, se prepara un tifo en las gradas. Espectacular ambiente.

20:39 Calientan las gargantas los tifosi napolitanos. Decibel Bellini, speaker del equipo, recita el once del Napoli.

20:36 Mientras que el Real Madrid se retiraba del césped con una sonora pitada y abucheos.

Foto: sscnapoli.it

20:33 Imágenes del calentamiento de los partenopei. Se puede comprobar el gran ambiente que ya presencia San Paolo.

20:21 El Napoli saltaba a calentar al son de 'Life is life'. Canción mítica relacionada con la imagen de Diego Armando Maradona dando toques durante un calentamiento ¡Todo listo para el Napoli vs Real Madrid en vivo!

20:00 En cuanto a los blancos, Zidane opta por Pepe -en lugar de Varane- como pareja de zaga de Ramos. El resto, lo esperado. Regresa la 'BBC' a la Champions.

19:57 Sorpresa en el once partenopeo. Ni Rog, ni Zielinski serán de la partida. ¡Allan! El brasileño será el encargado de posicionarse en el interior derecho. Así, Sarri no sale tan valiente como en la ida.

19:55 XI del Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Bale, Benzema y Ronaldo.

19:50 XI del Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Diawara, Hamšík, Callejón, Mertens e Insigne.

19:45 ¡Ya tenemos los onces de ambos equipos! Vamos con ellos...

Foto: sscnapoli.it

18:30 Así se encuentra el San Paolo a dos horas y cuarto del comienzo del partido. Tremenda la locura napolitana.

El Napoli, finalmente, vestirá esta noche con su indumentaria principal: camiseta azul celeste y pantalones blancos. La UEFA obliga al cuadro partenopeo a emplear la primera equipación. Así, De Laurentiis no podrá ver a los suyos como acostumbraban a hacerlo, con la camiseta blanca y franja en diagonal azul y pantalones blancos. Este cambio vino meses atrás por una cuestión de ‘mala suerte’ según el presidente azzurro.

No solamente le espera un ambiente caliente en este partido Real Madrid vs Nápoles en vivo. También lo será, en especial, para Álvaro Morata. El delantero madridista con pasado en la Juventus (máximo rival del Napoli) será uno de los principales puntos de mira de los tifosi napolitanos.

Parece que las aguas se han calmado en la ciudad de Nápoles en vísperas al partido. Tras el encuentro de ida, hubo unas declaraciones de Aurelio De Laurentiis quejándose de una “falta de actitud” y de que “siempre juegan los mismos”. Con respecto a ello, hubo rumores sobre una posible salida de Maurizio Sarri al término de la temporada. Pero el presidente partenopeo, en una entrevista, afirmó ‘arreglar’ la situación en la fiesta de cumpleaños de su hijo el pasado sábado, a la cual acudió el técnico.

Las dudas en el once del Napoli están en la posición de interior derecho. Marko Rog y Piotr Zieliński se disputan el puesto. El croata suma dos partidos de titular de forma consecutiva (Juventus y Roma), con muy buenas actuaciones. Además, su agente confirmó sentirse muy cómodo en el equipo, con el esquema de Sarri, y que ya ha aprendido italiano. No obstante, en el caso del polaco, acumula más participaciones, y que fue titular en el duelo de ida.

En la alineación del Real Madrid también hay varias incógnitas. No se sabe quién será el acompañante de Sergio Ramos en la defensa, si Varane o Pepe. Si Zidane dará hueco a Isco, James o Lucas Vázquez… Lo que parece seguro es que volverá la ‘BBC’ a la Champions.

Ayer el Real Madrid cumplía 115 años de historia. Algunos jugadores de la plantilla blanca, durante el viaje, quisieron felicitar al club.

El Real Madrid viajó a Nápoles con los 22 jugadores disponibles: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Pepe, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Marcelo, Casemiro, Kroos, Kovacic, Modric, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, Álvaro Morata y Mariano. Los cuatro descartes, se espera que los haga Zidane antes del partido.

El Napoli no hará oficial la lista de convocados hasta poco antes del encuentro. Por tanto, Maurizio Sarri, que tiene disponible a toda la plantilla -excepto Tonelli que no está seleccionado para la Champions- realizará los descartes a última hora.

Çakir y Ronaldo en un partido de la pasada Eurocopa. / Foto: gettyimages

El árbitro designado para el enfrentamiento Nápoles vs Real Madrid en vivo ha sido Cüneyt Çakır. Natural de Estambul (1976), es árbitro internacional de la FIFA desde 2006. Participó como cuarto árbitro en la final de la Eurocopa de 2012, entre España e Italia. Además de dirigir la final de la Champions League entre Barcelona y Juventus de 2015.

San Paolo. / Foto: gettyimages

El partido Nápoli vs Real Madrid tendrá lugar en el Estadio San Paolo, considerado el templo del fútbol napolitano. Su apertura se produjo en 1959, sufriendo una remodelación en 1990. Presenta una capacidad para 60.240 espectadores. Se espera para este partido un lleno absoluto, con uno de los mejores ambientes del fútbol europeo.

Carvajal en rueda de prensa. / Foto: sscnapoli.it

Mientras que fue Daniel Carvajal el encargado de atender a los medios. "Tenemos la ventaja del resultado de ida. Pero sabemos que mañana será un partido muy difícil". También confirmó haber hablado con Pepe Reina: "He hablado con Reina, que es un buen amigo mío. Me comentó que mañana nos tocará sufrir en San Paolo", declaró el lateral español.

Hamsik en la sala de prensa. / Foto: sscnapoli.it

El capitán Marek Hamšík fue el encargado de acompañar a su entrenador en la rueda de prensa. El eslovaco afirmó "estar concentradísimos" para "un partido histórico". Como no podía faltar, también hubo gesto de agradecimiento para Maradona: "Apreciamos el gesto de Maradona en la ida, pero mañana lo que importa será que nuestros aficionados nos empujen".

Ronaldo en el partido de ida. / Foto: Daniel Nieto (VAVEL).

Atentos en el partido a Cristiano Ronaldo (Real Madrid): si hay un jugador merengue al que le gusta lucirse en las noches europeas, no es otro que Ronaldo. The Animal acumula exactamente los mismo goles actualmente que su rival, Mertens. No obstante, el actual Balón de Oro, formando con Bale y Benzema la famosa 'BBC', hará temblar en más de una ocasión a la zaga partenopea.

Mertens celebra su gol ante la Roma. / Foto: sscnapoli.it

Atentos a Dries Mertens (Napoli): il diavolo belga no cabe duda que está haciendo la mejor temporada de su trayectoria. En la presente 16/17, registra 18 dianas, estableciéndose como capocannonieri del equipo. Su nueva posición de falso nueve ha dado a los napolitanos una nueva variante, que pasó de convertirse de un antídoto a fórmula mágica. Junto a Insigne y Callejón, forman un tridente de 'locos bajitos' que asusta.

Zinedine Zidane. / Foto: Dani Mullor (VAVEL).

Zinedine Zidane afirmo que será muy complicado vencer en San Paolo. "El Napoli ha perdido muy poco en casa. Sabemos que será difícil pero estamos preparados". También apuntó a la "intensidad" con la que el los azzurri salen de inicio, y la "gran presión" que ejercen arriba para salir a la contra.

Sarri atiende a los medios. / Foto: sscnapoli.it

Maurizio Sarri, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento Nápoli vs Real Madrid, pasó la presión al conjunto blanco: "La presión tiene que estar de parte del Real Madrid. Son los campeones del Mundo, los más ricos. Lo normal es que pasen". También quiso aclarar que Mertens no sufrió ningún tipo de lesión muscular. "El otro día Mertens no fue sustituido por un problema físico. El calendario no ha ayudado a los equipos italianos".

Nápoli vs Real Madrid en vivo

El Real Madrid, por contra, cambió su 'maldición' en tierras italianas la pasada edición de Champions (acumulaban ocho eliminatorias consecutivas). Los de Zidane eliminaron a la Roma en 1/8. Pero, antes de ello, han sido varios los años que no lograban imponerse al Calcio transalpino. Milan, Juventus, Inter o Torino han sido varios de sus verdugos.

Sin embargo, los números del Napoli ante equipos españoles son bastante igualados: 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Pero es cierto que, en formato de eliminatoria, ha sido apeado, de momento, en tres ocasiones: Real Madrid (Champions League 1987-1988); Athletic Club (Previa de Champions League (2014-2015); y Villarreal (1/16 de Europa League 2015-2016).

Ronaldo y Hamsik. / Foto: Daniel Nieto (VAVEL).

La tercera y última, obviamente, fue el partido de ida en el que los merengues se impusieron por 3-1. Mientras que los otros dos, datan de la eliminatoria que disputaron en 1987. El primero, se lo llevarían también los madridistas por 2-0, con goles de Michel y De Napoli (en propia meta) con un Santiago Bernabéu a puerta cerrada. En la vuelta, con el estadio a rebosar, un San Paolo lleno hasta la bandera, veían como empataban 1-1 (Francini y Butragueño los goleadores). Así, el Real accedía a la siguiente ronda, apeando a los vigentes campeones de Italia por aquél entonces.

Tres veces en total son las que se han visto frente a frente Napoli y Real Madrid. Los madridistas registran dos victorias y un empate. Mientras que los azzurri, en contra, un empate y dos derrotas. Por tanto, otro aliciente más será si los napolitanos serán capaces de conseguir su primera victoria.

Benzema y Ramis pujan por un balón. / Foto: @LaLiga

El último encuentro de los blancos fuera de casa fue este pasado fin de semana en su visita a Ipurua. Benzema, con un doblete, y James, dejaban prácticamente sentenciado el partido a la media hora. Ya en la segunda mitad, Asensio hacía el cuarto. Y Rubén Peña maquillaba el resultado y cerrando la tarde con un contundente 1-4.

El Real Madrid, por su parte, lo hace igual que sus rivales, con una gran victoria por 1-4 al Éibar. Son segundos en La Liga con 59 puntos (un partido pendiente ante el Celta). En Copa del Rey fueron eliminados precisamente por el cuadro de Vigo en cuartos de final. Mientras que en Champions, el vigente campeón de Europa clasificó a octavos como segundos con 12 unidades (3 victorias y 3 empates).

Insigne trata de driblar a Toloi. / Foto: sscnapoli.it

El último partido de los partenopei en su templo fue cuando recibieron la visita de la Atalanta. Un duelo que se saldó con victoria de los de Gasperini por 0-2 con una doppietta de Caldara (jugador cedido por la Juventus). Mientras que en competición europea fue el 0-0 ante el Dinamo Kiev.

Minuto a minuto del partido Nápoli vs Real Madrid en vivo

El Napoli llega al partido de vuelta de 1/8 recuperado de sensaciones tras su vital importancia en el Olímpico de Roma ante los giallorossi. En Serie A son terceros con 57 puntos. Se encuentran en las semifinales de Coppa, pero en el partido de ida cayeron por 3-1 ante la Juventus en Turín. Mientras que en Champions League, accedieron a la fase del KO como primeros del grupo B con 11 puntos (3 victorias, 2 empates 1 derrota).

¡Muy buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Napoli vs Real Madrid en vivo, perteneciente al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio San Paolo a partir de las 20:45 horas.