Nainggolan: "Todo depende de nosotros"

Nainggolan en la rueda de prensa de esta tarde | Foto: AS ROMA

El estadio del Olympique de Lyon, el Parc Olympique Lyonnais, se estrenó hace poco más de un año. Se construyó para ser una de las sedes de la pasada Eurocopa y, de este modo, sustituyó al antiguo estadio de los franceses: el Stade Gerland. Con una capacidad para 59.000 espectadores, el estadio se construyó para albergar grandes citas deportivas y mañana, gozará de una de ellas. A las 21:05, empezará uno de los partidos más atractivos de la Europa League: el Olympique de Lyon y la Roma se verán las caras.

En la rueda de prensa previa al partido, Nadja Nainggolan ha comparecido, junto a su entrenador Luciano Spalletti, ante los medios y ha respondido las preguntas de los periodistas que se encontraban en la sala de prensa del conjunto francés.

"Nos toca demostrar que podemos hacerlo mejor"

La Roma está mostrando una dinámica irregular en las diferentes competiciones, y los jugadores lo saben. Por eso el propio jugador belga ha declarado que las derrotas siempre son malas y que "nos toca demostrar que podemos hacerlo mejor".

El conjunto italiano ha perdido su último partido de Europa League contra el Villarreal, la ida de las Semifinales de la Copa Italia frente la Lazio y tampoco pudo puntuar en su último partido de liga contra el Nápoles: 3 derrotas en la etapa más importante de la temporada.

Justamente, el belga también ha hablado sobre el último partido liguero de la Roma, que terminó con derrota por 1 gol a 2 frente al Nápoles, y el mediocentro ha subrayado que "no cambia en gran medida nuestra posición, ya que seguimos siendo segundos".

Nainggolan, esta tarde | Foto: AS ROMA

"Quiero jugar todos los partidos"

Nainggolan también ha hablado sobre la competitividad que hay en el centro del campo en el conjunto italiano, y ha querido subrayar que está listo para jugarlo todo. "Creo que los jugadores están hechos para eso: trabajamos todos los días para estar listos y quiero jugar siempre, igual que mis compañeros". El belga tampoco ha querido entrar en polémicas y también ha declarado que "es normal que haya partidos dónde no juegues tanto, en parte debido al oponente".

"Estoy feliz aquí: Me encanta jugar para este club"

Por último, el jugador de la Roma no se ha podido ir de la sala de prensa sin hablar de su futuro, ya que son varios los rumores los que le sitúan lejos de la capital de Italia. Concretamente, cada vez son más las voces que lo colocan en algún equipo de la Premier League la próxima temporada, concretamente en el Arsenal, si finalmente Wenger marcha y llega Allegri.

Nainggolan ha recordado que están a la mitad del campeonato y que no es momento de hablar sobre el mercado de verano. El mediocentro ha asegurado que "siempre trato de jugar tan bien como siempre lo he hecho". Por último, ha finalizado sus declaraciones afirmando que "estoy feliz aquí, estoy bien, me encanta jugar para este club".