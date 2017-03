Previa Juventus - AC Milan: sed de revancha

Google Plus

Gran encuentro en el cual se enfrentarán este viernes dos grandes escuadras en el Juventus Stadium, a las 20:45. Los protagonistas son la Juventus y el Milán. El líder indiscutible, otro año mas, buscará dejar un poco mas lejos a sus perseguidores, después del pinchazo (ya que empató) contra el Udinese. Por el lado visitante, tenemos a los rossoneri, equipo en alza y con gran confianza de toda la plantilla en su juego y en el míster Montella. Buscarán sin ninguna duda meterse en la lucha por Europa, y por que no soñar con la Champions League.

Además los locales se querrán resarcir de lo que pasó en la Supercoppa TIM, en la cual el AC Milán se llevó el trofeo. Hay sed de revancha.

Quitarse el mal sabor de boca

La Vecchia Signora buscará ganar a un gran equipo después del inesperado pinchazo la pasada jornada contra el Udinese. Ese partido no fue del todo un disgusto para Allegri, pero si que podemos decir que les dejo un gusto amargo ya que no quisieron dar ni una mínima a sus perseguidores de poder alzar la Serie A. Su máximo perseguidor es el AS Roma, que están a ocho puntos de los turineses (67 a 59 respectivamente). Lo que todo el mundo tiene claro es que nadie ve fácil el encuentro debido a que el AC Milán ha mejorado de forma clara en los últimos tiempos. Los bianconeri se apoyan en la gran superioridad que tienen en el campeonato, y hay datos que lo explican ya que lleva 30 partidos consecutivos como local ganando. Otro de los datos que llaman la atención, debido a la racha, es que en los últimos ocho partidos como local, una media de menos de dos goles y medio. Dato que sorprende viendo la gran racha que llevan, al igual que los visitantes, que tampoco tienen una media goleadora alta. Además los aficionados, pueden confiar en sus pupilos ya que en los últimos cinco partidos como local ante el Milán, en los cinco se ha llevado la victoria. En 2011 se impusieron por 2-0; en 2013 por 1-0 y 3-2; en 2015 los dos se impusieron los locales por 3-1 y 1-0.

Por lo tanto, deberán olvidar el último y hacer frente a un equipo visitante con mucho hambre. Será un partido intenso con pocos goles, si siguen los promedios de partidos anteriores. Además querrán resarcirse.

Seguir los pasos de la Supercoppa

Los pupilos de Montella, tienen un ejemplo que seguir si quieren llevarse los tres puntos de un estadio que es prácticamente imposible, y ese espejo donde mirarse es la Supercoppa TIM que jugaron el 23 de diciembre los mismos combinados. Además llegan en una dinámica inmejorable para enfrentarse a los líderes, ya que de los últimos 5 partidos han ganado cuatro de ellos y eso les permite estar un poco mas cerca de volver a Europa.

Las esperanza está puesta en este equipo, pero dentro de la escuadra, Bacca, Suso y Deulofeu tendrán que llevar la manija de los visitantes y hacer daño a la contra como les gusta. El colombiano, Bacca, llega también habiendo perforado la red en los dos últimos encuentros.

Todo o nada para ambos

Por parte de los locales, saben que tendrán el balón y el dominio del partido, el Milan si no cambian las tornas, les dejará el esférico. Por lo tanto los de Allegri, jugarán con el factor del dominio en el terreno de juego. Si no hay cambios drasticos, Allegri saldrá con una formación 4-3-3 con la MHD arriba ( Mandzukic, Higuaín y Dybala) tridente que los rossoneri tendrán que temerlos. Saben y juegan además con el factor psicológico, que a pesar de las dos últimas derrotas cercanas, en los últimos diez enfrentamientos solo han caído derrotados dos veces, dato que muestra la hegemonía de la Juventus en estos enfrentamientos.

En cambio, los visitantes quieren poco a poco ir cambiando la inercia de este ultimo lustro. Quieren seguir con la dinámica que les pueda proporcionar tres puntos en el casillero, pero que saben que es algo más que eso, ya que sería un gran impulso tanto para la plantilla y afición de cara a este tramo tan importante de la temporada. Se encomiendan a la magia de Suso, la velocidad de Deolofeu y la definición de Bacca, sin olvidar al candado en la portería que es Donnarumma. Montella seguirá apostando por el ya utilizado 4-3-3.

Será en definitiva un "todo o nada" para ambos equipos ya que no está en juego el liderato, pero si el orgullo y el ánimo de cara a este final de temporada.

Bajas significativas

Ambos combinados por desgracia cuentan con bajas para la cita del viernes. En cuanto a los locales, Allegri no podrá contar con hombres como Sturaro por lesión, Cuadrado por sanción y por último, el más importante, el cerrojo de la defensa, Chiellini por lesión. Es la baja que más temen en el entorno juventino, ya que es el una pieza fundamental en el esquema del míster, y uno de las fortalezas psicológicas del equipo.

Por otro lado, el AC Milan no se librará tampoco de las bajas, ya que jugadores como Abate, Bonaventura o Montolivo están de baja por lesión. Estos dos últimos habría que resaltarlos ya que suelen contar para Montella y sus ausencias son significativas.

Dos escuadras, cuatro protagonistas

No todo van a ser malas noticias , por ello en ambos combinados sobran las estrellas, pero si se tuviera que apostar por quien decantaría este encuentro apostaría en el caso de los locales por Paulo Dybala e Higuaín, con siete y 19 goles respectivamente. Tendrán que estar los visitantes atentos a estos dos que en cualquier momento les pueden romper y decantar el encuentro.

En el caso del equipo lombardo, si hay que elegir entre sus grandes jugadores, habría que destacar el desequilibrio de Suso y los goles de Bacca en estos últimos partidos. Ambos jugadores están desatascando más de un encuentro en el que los de Montella han pasado apuros, se verá este viernes si finalmente los visitantes se llevan el gato al agua y alguno de estos dos es el protagonista destacado. Además son los máximos goleadores del equipo con seis y 11 goles respectivamente.

