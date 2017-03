Previa Génova - Sampdoria: el derbi genovés siempre promete

Google Plus

La vigesimoctava jornada del Calcio tiene únicamente un partido este sábado. Se ha querido dar todo el protagonismo posible a un partido muy espectacular para el aficionado como es este derbi genovés.

Ambos equipos llegan en una posición cómoda en la tabla en la que el Génova se sitúa en la decimoquinta plaza. En teoría, tendría que estar en una situación necesitada ya que está en la parte baja de la clasificación pero los 14 puntos que les distancia del Palermo parece colchón suficiente para despreocuparse del descenso. La Sampdoria está situada en tierra de nadie en una cómoda décima plaza de la que parece que no se va a mover mucho. Con más de 20 puntos sobre el descenso y a 14 puntos de puestos europeos la Samp tiene los deberes casi hechos. Por este motivo, el derbi no tiene mucha significación en cuanto al reparto de puntos pero sí en lo emocional. Vecinos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, etc, se verán enfrentados este sábado a las 20:45 por el control de Génova.

Andrea Mandorlini y los suyos buscan la vendetta

El entrenador del Vechio Balordo busca sorprender a su enemigo de manera que sus aficionados puedan resarcirse de la derrota sufrida en el partido de ida por dos goles a uno en un partido en el que un infortunio con un gol en propia de Izzo decantó un partido muy igualado para la Sampdoria. Son varias las bajas que tiene el conjunto local para este partido y es que con las ausencias de Perin (lesión), Orbán (lesión), Veloso (lesión) y la posible de Ninkovic, la defensa y el centro del campo se ven mermados en cuanto a efectivos para un partido en el que se necesita a todos. Mala racha la del Génova cuando ejerce la localía últimamente ya que los cinco últimos partidos no ha conocido la victoria. Parece ser que el entramado defensivo que planteará Andrea será férreo con un 3-4-2-1 en ataque que pasará a un 5-4-1 en defensa. Especial atención a Giovani Simeone en la punta de ataque que intentará perforar las redes una vez más tras las diez dianas conseguidas esta temporada, la de su debut en Italia.

La Samp culminaría una gran temporada con dos victorias al Génova

Los pupilos de Marco Giampaolo sí están a su disposición en plenitud a excepción de Leandro Castán (lesión). Está bien clara la intención del entrenador para este derbi vital para el ánimo de sus futbolistas y de sus aficionados. Llegan en un gran momento de forma tras seis partidos seguidos sin conocer la derrota. Un equipo equilibrado en todas sus líneas y que ha sido capaz de doblegar a Juventus, Milán o Roma, pero que por su irregularidad no está en puestos más altos. La estrella es Luis Muriel que, con nueve tantos, es el máximo goleador del equipo. Aunque bien es cierto que el ataque de la Sampdoria es muy variado con jugadores como Schick, que lleva siete goles o el veterano Quagliarella que ha aparecido en momentos decisivos. Claves estos tres futbolistas que de salir de la partida estarían colocados en un 4-3-1-2 con Muriel y Fabio como máximas referencias ofensivas.

Un duelo histórico

Derby della Lanterna, curioso nombre para un derbi originado por la convivencia y que recibe el nombre de la torre más importante de la ciudad. Rivalidad gestada entre el club más antiguo de toda la Serie A y el más nuevo, de los habitantes céntricos y los periféricos. Este será el duelo entre ambos equipos número 50 desde 1980. Medio centenar de enfrentamientos que tienen un balance de 12 victorias para la Samp, nueve empates y 28 victorias del Génova. Apabullante balance también comprendido por la juventud del club de Giampaolo.

Es un derbi atractivo ya que el ambiente del Luigi Ferraris es espectacular y ambas aficiones nos dejan imágenes espectaculares de las gradas. Es un disfrute continuo de animación y de puro fútbol italiano.

