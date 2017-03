Noche de seis goles en Lyon

Google Plus

Fekir y Lacazetee | Fuente: olweb.fr

Los equipos empezaron como tanteando el panorama, la Roma atacando de derecha a izquierda con una clara defensa de tres con Emerson y Bruno Peres sueltos por las bandas con la finalidad de tener más profundidad y cubrir las bandas en defensa, más adelante por las bandas pero con más soltura, flexibilidad y libertad se encontraban Salah y Nainggolan para atender el hambre de gol de Dzeko.

Por su parte el Lyon se muestra con un claro 4-3-3, liderado por el bomber Lacazette, acompañado por Valbuena y Ghezzal, el equipo comenzó sereno, probando a los italianos, combinando pases y esperando huecos y oportunidades.

Primeras oportunidades y gol.

La primera oportunidad llegaría por parte de la Roma, Radja Nainggolan intentó un chute a la derecha de Anthony Lopez, luego de un par de ocasiones peligrosas para los giallorossi, en el minuto ocho llegaría el primer gol del encuentro de la cabeza de Diakhaby tras un centro de un tiro libre que peina Rafael y termina por sentenciar el defensor francés.

Partido más abierto y entretenido.

A partir de gol, ambos equipos intentaron con más ahínco, el Olympique de Lyon tuvo una jugada clarísima en una combinación espectacular entre Lacazette y Valbuena. Por el otro costado la Roma se dedicó a tener el balón y a buscar espacios lo que se transformó en ocasiones para Dzeko y Salah pero sin llegar a puerto.

De la gloria al infierno. Gol romano.

Mouctar Diakhaby, quien se había vestido de héroe por el gol convertido, cometió un craso error al rebasarse en situación de último hombre y dejarle un mano a mano servido a Mohamed Salah quién por su rapidez y determinación convirtió el primer gol de la Roma en el minuto 20.

A partir del gol, la loba ha tomado confianza, llega más seguro y ordenado a arquería rival, algunos córners, y algunas combinaciones entre los tres en el sector ofensivo generaron algunas ocasiones para la Roma, el Lyon se mantuvo al borde, suspendido y sin orden durante este periodo del encuentro.

Del infierno a la glora. Gol romano II.

Si alguien había alguien de quien no se tenían altas expectativas a comienzo de temporada era de Federico Fazio, gloriosas temporadas en el Sevilla eran su mejor referencia, y aunque su historia reciente en Inglaterra no fue la más fructífera, Luciano Spalletti siempre confió en él, no sólo esta rindiendo en fase defensiva, hoy también ha anotado un gol al minuto 33, que visto la situación de visitante puede ser definitorio en la vuelta.

Lacazette - Tolisso, Tolisso - Lazazette.

Durante todo el encuentro cuando el Lyon lograba conectar pases en posición ofensiva llegaba siempre a asustar a Alisson, en esta ocasión un jugadón de los canteranos Lacazette y Tolisso produjo un gol a tan solo minuto y medio del segundo tiempo.

A partir del segundo gol del Olympique de Lyon el partido quedó extremadamente abierto, parecía que no existiese mediocampistas ni mediocampo, el balón iba de arquería a arquería, como si se tratase de un encuentro de tenis de mesa. Contragolpes de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, el respiro lo daba una falta, un córner o las manos de algún guardameta.

Lyon agresivo, Alisson salvavidas.

Los franceses más cerca del tercero, el segundo gol significó claramente confianza para el equipo del sureste de Francia han puesto en reiteradas ocasiones en aprietos a Alisson, la más claras llegaron en los pies de Gonalons, Lacazette y Valbuena, los tres en diferentes disparos pusieron a prueba al portero romano, quien en la segunda parte fue sin duda el mejor de los capitalinos.

Gol de Bruno Génésio, el entrenador francés supo leer el encuentro y se atrevió a hacer un cambio ofensivo en el minuto 71, tan solo dos minutos después Fekir, quien entró por Mammana convirtió un golazo, poniendo el balón a la derecha del portero, quien no tuvo nada que hacer.

Obra de arte de Lacazzete

La segunda parte fue toda de francesa, los jugadores del Lyon se metieron en el campo rival, tuvieron presión más alta, como si tratara de otro equipo, más conectado, más inspirado, esto dio resultado a que Alexandre Lacazette sentenciara a los romanos con un golazo desde fuera del area que se coló en el ángulo de la arquería de Alisson.

El partido concluyó con un merecido 4-2, aunque el primer tiempo la Roma fue más el merecimiento es total y sin dudar de Bruno Génésio y sus jugadores que supieron salir con la confianza y determinación necesaria en el segundo tiempo. Ahora tenemos que esperar a la vuelta en el Olímpico de Roma, con un resultado que no cierra la eliminatoria pero si la condiciona.