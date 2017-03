Montella: "Estamos felices por lo que hemos logrado, veo una gran consistencia y armonía"

Google Plus

Montella hablando durante el día de hoy a la prensa y a Milan TV / Foto: acmilan.com

En la liga italiana se empieza a mascar la tensión ya que quedan pocas horas para ver uno de los mejores partidos que se pueden ver en Italia.

El clásico italiano cada vez está más cerca y pese a que el Milan no esté precisamente en su mejor momento, hay que destacar que un Juventus contra Milan siempre es y será un partido tenso entre las dos aficiones y sobre todo entre dos equipos cuya rivalidad aumentó con la ya lejana Champions ganada por los rossoneri a los de Turín en 2003.

El entrenador del Milan Vincenzo Montella ha querido abordar cualquier tema relacionado con su equipo y con el partido contra la Juventus, el cual, ya le ha ganado en alguna ocasión como en la final de la Supercopa de Italia.

Analizando a la Juventus de Turín

En primer lugar, el técnico rossonero ha querido hablar sobre su rival de este viernes del que ha declarado que "ha ganado mucho en los últimos años, están acostumbrados. En la liga, que son casi inmejorables, tenemos que centrarnos en nosotros mismos y dar todo lo que tenemos. No me gusta hablar de suerte, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel, con gran hambre. La Juve es muy fuerte, pueden dominar el juego y la puntuación en el momento justo además, el estadio de la Juventus les da un impulso añadido, pero será lo mismo para nosotros. No pienso que estén distraídos por la Champions League. La carrera por el título está cerrada ".

En cuanto al partido, el ex-jugador de la Roma dijo que "va a ser una batalla, queremos ganar. Va a ser un partido muy duro, necesitaremos la mentalidad y el enfoque correcto. La Juve sabe lo que es ganar, pero ya hemos logrado vencerles esta temporada. En comparación con el pasado, han cambiado su estilo de juego lo que hará que modifiquemos cosas ya que el encuentro vale 3 puntos. Ganando nos daría un gran impulso en la carrera por Europa”.

Futuro y jugadores

Montella quiso tratar el tema de su renovación con el equipo italiano donde afirmó que tiene un contrato actual y el equipo le demuestra que aprecia y valora lo que está haciendo esta temporada con los jugadores en liga.

También salieron en plena rueda de prensa algunos jugadores como Suso, Bacca, Locatelli, Bonaventura o Deulofeu de quien añadió que "tiene grandes cualidades, pero tiene que mejorar el tiro porque un jugador con sus habilidades debe marcar más goles".

Por último, también quiso destacar al centro de juveniles del equipo rossonero del que se siente muy orgulloso por como lo está llevando la entidad milanista y no olvido comentar el partido de la gran remontada vivida en el Camp Nou por el F.C. Barcelona al PSG. "Vimos el partido por completo, lo sentimos por el PSG, pero esto es fútbol. Traté de analizar el juego desde la perspectiva de un entrenador, mirando a las diferentes fases del juego. Cuando ellos marcaron el gol que cumplía el objetivo de que con 3-1 parecía que estaban clasificados, la reacción del Barcelona demostró hasta qué punto el aspecto psicológico puede marcar la diferencia. Felicidades al Barcelona. Fue un partido muy emocionante, sobre todo el minuto 90".